Stor V64-omgang fra Sverige

Bankeren taper neppe! Ligger i skorpen, og slår til som en godbit? Avslutning i 10-fart - hvorfor er ikke denne mer spilt? V64-suksess i vente?

Lerum med supertips på Färjestad 18. april - Kr.432 ble til Kr.18 676!

Det var kun BREDDLOPP i V65-omgangen på Färjestad denne lørdagen, og slike løp er krevende å ranke. Undertegnede gjorde dog jobben, og belønningen ble solid for de som tok rygg. Dagens beste banker, Lidaz Katzner (2-valg), slo til i løpet hvor de fleste valgte å banke Enjoy's Top Gun (60,1%). Ellers ble Dallas Brick (16,7%) løftet frem som dagens beste objekt. Undertegnedes bong på Kr.432 satt som spikret, og betalte ut svært solide Kr.18 676,-.



På Eksperten suste SAMTLIGE bonger inn, og de var som følger:

* 16 bonger a Kr.500 (10 andeler a Kr.50/5 andeler a Kr.101/4 andeler a Kr.125) betalte ut Kr.18 676 hver seg.

* 5 bonger a Kr.1 000 (5 andeler a Kr.200/4 andeler a Kr.250) betalte ut Kr.20 143 hver seg.

* 8 bonger a Kr.1 200 (4 andeler a Kr.300) betalte ut Kr.21 121 hver seg.

* 3 bonger a Kr.2 000 (4 andeler a Kr.500/6 andeler a Kr.330) betalte ut Kr.23 566 hver seg.

* 1 bong a Kr.3 000 (4 andeler a Kr.750) betalte ut Kr.24 544.

Totalt ble det 665 106 kr innspilt på disse 33 andelslagene. Omsetningen til Nettavisen på Eksperten til V65-løpene på Färjestad var på 28 872 kr.

Nye sterke tips fra Lerum - denne gangen til Eskilstuna 20. april!

Pga mangel på en utgang kom vi dessverre ikke i mål på systemene, men ellers satt ALT av de flate bongene på Eksperten. Ninepoints Yankee (2-valg) ble lansert som en av dagens virkelige godbiter, og den innfridde også enkelt fra tet. Den flate V64-bongen til Kr.480 suste inn, og betalte ut meget fine Kr.3 305,-.

Leirvåg med herlig V65-suksess på Jarlsberg tirsdag 21. april!

Det ble herlig fullklaff for Leirvågs største V65-forslag på Jarlsberg tirsdag. Bankeren 4 Gretzky Boko innfridde som ventet og storfavorittene 9 Ingbest (V65-3) og 2 Bokli Stjernen (V65-4) falt begge tungt i sine respektive løp. V65-forslaget med innl. pris på kr 1875 satt klokkerent og betalte tilbake flotte 15 691 kr. På Eksperten ble det fullklaff for seks andelslag (fire stk med fire andeler a kr 500) og to systemspill (begge med fire andeler a kr 750).

Lerum med V5 og SISTE INFO V65-suksess på Solvalla/Bergsåker 22.april!

Samtlige V5-bonger satt på Solvalla denne onsdagen (15 stk på Eksperten). Innleveringsprisen på disse var fra Kr.500 (ti andeler a Kr.50/fem andeler a Kr.101/fire andeler a Kr.125) til Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500). Nøkkelen til at samtlige V5-bonger gikk inn var at vi på de minste bongene banket Sashay Kemp (2-valg). Utbetalingen på bongene var Kr.5 056 hver seg.

I V65-spillet så suste også samtlige SISTE INFO V65-bonger inn (11 stk på Eksperten), og innleveringsprisen på disse var fra Kr.1 000 (fire andeler a Kr.250 / fem andeler a Kr.200) til Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500). Utbetalingen på disse var fra Kr.6 245 til Kr.6 717. Bankeren på disse bongene var Tiny Rocket (25,1%).

Gävle står for kveldens V64-omgang, og vi har en rekke flotte oppgjør å glede oss til. Åsrud Vilja (V64-3) dukker opp etter en liten pause, og blir naturligvis hardt betrodd i et løp som dette. Vi går dog ikke ALL IN på den i kveld. Dagens beste banker kommer ut i V64-2, og der tror vi MYE på tet og slutt for 3 In Royalty Boko. Har motstandsmessig et rent gaveløp foran seg, og bør rett og slett bare ta seg av et slikt løp. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:

V64-1 : 5 Lucky Charm – Skummelt innledningsløp, og dette er alt annet enn lettløst. Vår ide står med en ganske OK rad, men er fakta bedre enn den raden. Satt i tredje innvendig sist, gikk ut to spor i den siste svingen, og avsluttet sterkt. Da viste klokken vår 13,3 s 800m med krefter igjen. Det er ikke veldig hardt i mot her, dette er en ganske fersk 5-åring under utvikling, og med flyt kan den slå til. Skal med på alt!

V64-2 : 3 In Royalty Boko – Er egentlig en knallgod hoppe som burde stått med et høyere grunnlag enn hva den gjør. Har vært matchet i steintøffe årgangsløp, og herdet seg mot betydelig bedre hester enn hva som venter nå. Kom ut etter pause nest sist, feilet i volten, men så smellbra ut etter galoppen, og kom til mål med masse krefter igjen. Sist dundret hun til tet, valgte rygg leder, men spurtet sylvasst når lukene kom på oppløpet. Har motstandsmessig et tilnærmet gaveløp foran seg her, det blir trolig gratis tet, og da taper ikke denne et løp som dette.

V64-3 : 8 Åsrud Vilja – Møter «IKKE NOE», og har en sjeldent billig oppgave foran seg torsdag. Har matchet langt bedre hester enn dette, og om den leverer i nærheten av på sitt beste, ja, da er den helt klink. Minuset er at den har vært strøket pga hoste (3.april), og pleier å levere best om sommeren. Er uansett en soleklar tipsener som vinner om den er i nærheten av hva den skal være. Vi avstår dog fra å gå ALL IN med tanke på årstiden samt at den nylig har vært småsyk.

V64-4 : 12 Bottnas Gouverneur – Er en av de klart beste hestene i feltet, og distansen liker den også skarpt. Ble prøvd skoløs sist, og det slo ikke heldig ut. Er derfor tilbake med sko på alle fire i kveld. Motstanden skremmer ikke, og fungerer bare som den skal, ja, da duger den i et løp som dette. TUNGT BETRODD blir 1 Ecco Qui, men vær litt OBS på at innersporet kan bli en felle da den tidligere ikke har løst spesielt bra ut bak bilen…

V64-5 : 3 Hard Times – Gjør comeback etter en ikke akkurat vellykket tid i Frankrike. Rørte det veldig til for seg der, men viste også en voldsom fart. I prøveløpet sist la den inn en avslutning i 10-fart, og den synes nok at det er godt å være tilbake hos sin eier. Er en av få hester her som har fordel av distansen, og den tåler å bli brukt underveis i løpet. Settes frekt først!

V64-6 : 5 Falcon AM – Har fått to løp i kroppen etter pause, og blir stadig bedre. Avgjorde sikkert fra dødens sist, og var ikke veldig plaget i målgangen. Her burde den bli sluppet gratis til tet, og siden skal dette løpet være over. At den blir kuskeplusset med Kihlström gjør ikke akkurat at vi tror mindre på denne. Lar seg rett og slett ikke stoppe?