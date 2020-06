Stor V64-omgang fra Sverige

Bankeren er betydelig bedre enn grunnlaget sitt! Mulig skrell fra Norge! Frekt objekt fra Norge! Våre oppdaterte V64-vurderinger er klare! Du tar vel rygg?

Lerum med DD-FEST på Axevalla 7. juni!

Nøkkelen for å tømme DD-lukene denne søndagen var å banke Southwind Queen (3-valg). Når så stjernesmellen Floris Baldwin (odds 24,35) overrasket, ja, da ble det FEST for de som tok rygg på undertegnedes forslag på kun 6 rekker! Oddsen ble SUPERFINE 105,22, og det minste DD-forslaget til Kr.180 betalte ut Kr.3 156,-. Her er infoen som ble servert på Southwind Queen:

V75-7 : 9 Southwind Queen – Var uvirkelig god nest sist, og da hadde vi 10,5 s 800m på klokken. Sist ble det galopp, og tidlig game over. Står i et spennende smygspor nå, det lukter litt kjøring mellom 4 Mr Southwind/5 Inez Alki, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter…

Lerum med topptips på Jarlsberg 1. juni - Kr.960 ble til Kr.10 232!

Vi pangstartet juni-mnd, og undertegnedes V65-vurderinger på Jarlsberg var sterke! Kinge Svarten ble banket på det meste, og det ble som ventet revansj fra løpet sist! Starstrucked (2-valg) ble lansert som en av dagens virkelige godbiter, og den hadde ingen problemer med å innfri. Den mellomste bongen til Kr.960 satt som spikret, og betalte ut meget fine Kr.10 232,-.



Färjestad byr på en meget fin V64-omgang denne kvelden, og kvaliteten på løpene er solid. Den beste bankeren i denne omgangen kommer ut i V64-2, og der må vi bare tro MYE på 1 Dwayne Zet som er betydelig bedre enn det grunnlaget den har på konto. Vi utelukker dessuten ikke at det kan komme en seier eller to til hestene våre fra Norge som tar turen i kveld. Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 4 Ibra Boko – Er en kanon i grunnlaget, og den hadde et meget sterkt fjorår. Vant blant annet finalen på Solvalla med 250 000 i førstepremie nest sist. Kommer nå ut etter en lengre treningsperiode, og Kim Pedersen pleier å ha hestene sine i orden når han dukker opp i banen med dem. Er kjapp fra start, spor fire er helt optimalt på Färjestad, og her lukter det et offensivt opplegg. Skulle Rennesvik greie å ta seg til tet, ja, da er dette løpet over. Må bare prøves direkte!

V64-2 : 1 Dwayne Zet – Ble bortkjørt nest sist, mens den sist var brenngod til seier. Har et veldig lavt grunnlag i forhold til kapasitet, og taper ikke et løp som dette fra tet. Er OK fra start. Kihlström brenner dessuten svært sjeldent med slike favoritter som dette, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt.

V64-3 : 2 Kitsune – Småskummelt løp, men vi føler uansett at favoritten er motivert. Gjør nesten bare fine løp, den er kjapp fra start, og lettplassert. Avgjorde enkelt når lederen galopperte sist, og på klokken stod det 14 s 800m. Her er den dønn riktig ute når det gjelder motstand, den vil dukke opp på foto, og har en stor sjanse om alt går riktig for seg.

V64-4 : 3 Quality Dancer – Har fått to nødvendige løp i kroppen etter pause, og var solid til seier sist. Dette er egentlig en traver som Kim Pedersen har trodd en hel del på, men fikk altså ikke ut sitt fulle potensial i fjor. Nå virker den dog å være veldig på riktig vei, og da burde det være en hel del å hente i tiden fremover. MÅ MED PÅ ALT!

V64-5 : 6 Kinky Boots – Gjør veldig få feil, og var igjen meget god til seier sist. Er ikke 100% flekkfri i aksjonen sin, men henger den bare sånn noenlunde sammen så dreier nok dette seg om tidlig tet og slutt. Er en veldig motivert favoritt, og en banker på de litt mindre bongene.

V64-6 : 6 Always On Time – Har fått to løp i kroppen etter pause, og storformen burde ikke være langt unna. Vi tror ikke den likte været i Bergen sist, og i kveld blir det helt andre forhold. Det er nemlig meldt om sommerlige forhold, og da er banen på Färjestad blant de raskeste i Sverige. Skulle Always On Time greie å komme seg foran så vil den lede dette løpet lenge, og finner den bare litt form så kan den skrelle.