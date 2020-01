Stor V65-jackpot i Bergen

Internasjonal V65-omgang! Stor V65-jackpot med over en halv million ekstra i sekserpotten! Vi jakter med oppdaterte V65-vurderinger i en strålende omgang! Du tar vel rygg på oss mellom de syv fjell?

Bergen Travpark byr på en KNALLFIN INTERNASJONAL V65-OMGANG denne kvelden, og det er altså JACKPOT i spillet med over 500 000 ekstra! Vi er naturligvis litt ekstra på hugget når det er mer penger å spille om, og har jobbet frem MYE snadder i denne omgangen. Vær også OBS på at vi har lagt ut V6-lag på Eksperten da dette har vært ønsket i slike omganger. Når det gjelder dagens beste banker så har vi spart den til finalen, og der kan vi ikke spekulere mot 6 Jailhouse Banker som har drømmebetingelser foran seg. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 11 Bellatrix – Med den store favoritten i et dårlig spor så lukter det en tøff reise, og da er det aldri feil for andre å komme bakfra med sparte krefter. Vår ide er en slik, og den er dessuten i superform! Var bunnsolid i nederlaget sist, og har radet opp med sterke prestasjoner de siste mnd. Her er den dønn riktig ute når det gjelder motstand, og blir det bare litt tempo så er den TUNG tilslutt. Skal passes, og vi setter den frekt først.

V65-2 : 6 El Copero B.R. – Har fått to løp i kroppen etter den skiftet trener, og inntrykket sist var knallbra. Avgjorde lekende lett etter en fin reise, gikk helpigg over mål, og på klokken stod det 12,1 s 300m (15,2 s 1000m) som helt ubrukt. Har en overlegen speed, og får den først ryggløpet, ja, da trenger den ikke å bli enkel å svare. Prøves som et helfrekt objekt mot 4 Easy To Win.

V65-3 : 1 Komnes Troll – Er en humørhest som har fått seg en velfortjent pause. Har stor fart i kroppen sin, og på Forus 24. september jogget den altså 27,9/2080mv. Kan fort få det optimale løpet bak 2 Dag Frøya nå, og er bare Komnes Troll på humør så kan dette bli riktig så spennende. Trenger ikke å bli så mye spilt, men den er altså god nok til å vinne med luringen Bjørn Steine i «jolla». PASSES!

V65-4 : 9 Vertigo Bjørn – I så små felt som dette betyr tilleggene mindre, og man skal være veldig forsiktig med å vektlegge tilleggene for hardt. Vertigo Bjørn er feltes beste hest, og etter en liten down var den tilbake på sitt beste sist. Gikk da et svett løp i kulissene etter grov galopp, og den fikk et stort pluss i kanten av oss. Får gratis kontakt her, og den blir neppe enkel å stå i mot om den går som sist. OBS!

V65-5 : 6 Gomnes Faks – Hadde vært overlegen i et løp som dette om den bare hadde kommet seg rundt feilfritt. Har overkapasitet i forhold til det grunnlaget den har på konto, men er altså ikke stabil, og har rotet det til for seg de siste gangene. Er nå betydelig billigere ute, og dermed synker også farten litt. Det burde hjelpe på, og spesielt med tanke på å få den feilfritt rundt. Skal stå først. 1 Åse Mai – Er «UMULIG» å sveive inn, men den er stadig noe bedre enn raden, og vi liker skarpt at den blir testet av Jan Erik Landaas i kveld. Plukkes med som et mulig supersjokk.

V65-6 : 6 Jailhouse Banker – Har en smellfin oppgave foran seg i kveld, og dette er den soleklart beste bankeren i omgangen. Var fullt godkjent i sitt siste løp før den fikk seg en pause, og den gjør i det hele tatt nesten bare gode innsatser. I fjor ble det hele ni seire, og vi er altså veldig inne på at det blir en seier direkte i 2020. Her blir det gratis tet, førsterunden vil bli billig, og det må nesten et uhell til for at vår banker skal tape dette. ALL IN!