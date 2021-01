Stor V65-jackpot i Bergen

Hele 447 374 ekstra i sekserpotten! Internasjonal omgang med større pott enn vanlig! Vi byr på herlige ideer mot favorittene...

Bergen Travpark byr altså på en STOR V65-JACKPOT i kveld, og det ligger hele 447 374 ekstra i sekserpotten. Det er en meget fin omgang som venter, og vi blir ikke overrasket om dette betaler ut bra til de med riktig V65-rekke.

Vi skal til lukene med følgende snadder:



V65-1 : 4 Vittoria B. – Når vi la ut dette tipset så var faktisk 1 Mabel’s Dream hardt betrodd. Den ligger dog Ove Wassberg LAVT med, og er fornøyd med en premie. Vår ide er en MYE bedre hest, og kan ikke få en spesielt mye bedre oppgave enn dette. Gikk strålende etter galopp nest sist, og da stod den altså likt med 8 Concerto De Lou som den nå står 20m foran. Sist var ikke Vittoria B. til sin fordel, men det er slik hopper kan være. Feilfritt = da kjemper denne med garanti om seieren.

V65-2 : 7 Schönbrunn – Blir denne sluppet til tet, ja, da er nok dette løpet over. Var helt grei fra tet sist, og vant uten å imponere da. Distansen passer bedre i kveld, den er blitt strøket inn et spor, og er en vinner om den kommer seg foran. Motivert favoritt.

V65-3 : 6 Super Gullet – Er vi klart inne på i dette monteløpet, og det er en banker for de som ønsker å spille frekt. Er 20m billigere ute kontra 7 Alve Frøkna fra de siste gangene de har møtt hverandre, og glem ikke at den enkelt hentet 20m tillegg på Alve Frøkna femte sist. Travet da 24,4/1660mv. Blir dessuten SOLID rytterforsterket i kveld, og det meste ser bra ut på forhånd. MÅ BARE PRØVES!

V65-4 : 5 Korrappen – Utvikler seg strålende for tiden, og den var knallgod etter en grov galopp sist. Viste faktisk 26,9 s 300m da. Er ikke helt å stole på, men feilfritt har den en flott mulighet! Skal stå først på ranken, men vi tør ikke å gå all in da den altså ikke er helt stabil…

V65-5 : 1 Sylv Odin – Fikk seg en velfortjent pause etter seieren i Bjørgvinpokalen sist, og det skal bli spennende å følge den videre som 5-åring. Vi tror nemlig den vil utvikle seg videre, og det vil ikke overraske oss om den dobler grunnlaget sitt i 2021. Pleier å være bra etter pause, alle på strek ønsker seg denne ryggen, og vi er klart inne på at dette dreier seg om tidlig tet og slutt. Garderer man så er det 6 Hage Jerven i mot.

V65-6 : 4 Borkeld – Har fått to løp i kroppen etter pause, og vant enkelt sist. Er kjapp ut med volte, og fra tredje omvendt renner den fort til tet. Da er dette hesten å slå, og den skal stå først på ranken. For de som spekulerer, glem ikke 8 Ludvik. Gikk en sluttrunde i 28-fart sist, og er for alvor på vei mot formen. Før det løpet var fakta Rolf Tvedt opp på sin springer, og skulle favoritten ikke ha en av sine bedre dager så er ikke denne storoutsideren helt borte. OBS!

