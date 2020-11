Stor V65-jackpot med 570 690 ekstra i sekserpotten

Vi spiller bankerfritt på de litt større bongene! Du blir vel med oss i jakten på jackpotkronene?

Lerum med ny V4-fulltreffer i lunsjen - denne gangen til Örebro 19. november

Undertegnede traff igjen godt i lunsjen, og igjen var det systemet (fire andeler a Kr.500) som suste inn. Utgang på godbiten Enzo AM (2-valg) var grunnen til at vi kom til utbetalingslukene. Nå ble V4-utbetalingen herlige Kr.13 861,-



Lerum med V4-suksess på Färjestad 16. november

Undertegnede kom ikke i mål på de flate bongene, men systemet (fire andeler a Kr.500) satt som spikret. V4-utbetalingen ble meget fine Kr.13 954,-. Hovedgrunnen til at systemet satt var at vi spilte SINGEL UTGANG på 3-valget Kadabra Bolets.



Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.



Etter at den gedigne V75-omgangen med GULLJACKPOT på Klosterskogen er over, ja, så kommer det nok et høydepunkt denne lørdagen. Harstad byr nemlig på en STOR V65-JACKPOT klokken 19.10, og det ligger hele 570 690 ekstra i sekserpotten. Vi "HATER" samlebonger, og spiller man det i lengden så er det sikreste vei til ruin. Vi avstår derfor fra et slikt spill i kveld, selv om det er klare favoritter i flere av løpene. Våre litt større bonger er uten banker, og vi skal til lukene med følgende:



V65-1 : 7 Elite B.R. – Var rålekker til seier sist, og har virkelig funnet superformen nå. Greide ikke å knekke ned 4 Camilio tredje sist, men nå kommer sistnevnte ut etter pause, og da skal en formtoppet Elite B.R. ha en bedre sjanse å vinne. Disse to skiller seg ganske klart ut i et flott innledningsløp.

V65-2 : 2 Standpoint’s Joker – Her er det ganske jevnt, og vi utelukker ikke en skrell. Vår ide blir neppe mye spilt, men er bedre enn raden, og kan overraske med veldig riktige betingelser. Feilet med krefter igjen i den siste svingen sist, men kom bra tilbake nedover oppløpet, og hadde krefter igjen. PASSES!

V65-3 : 5 Gardin Trappa – Har vært veldig bra under sal, og vant meget enkelt i denne stilarten tredje sist. Rytteren er dessuten god, og sjansene for en ny seier skal være store. Velger man å gardere så er 4 Valle Trym som vanlig bedre enn raden, og den gikk meget sterkt i monte nest sist. Klaffer det bedre nå så kan den kanskje utfordre favoritten.

V65-4 : 6 Vestpol Kine – Feilet på startsiden sist, og den tapte ALT. Gikk et meget sterkt løp i kulissene, og avslørte igjen sin store kapasitet. Taper ikke dette feilfritt, og vi iler til med tipsnikken.

V65-5 : 8 Villdensky – Var god i nederlaget sist, og gjorde så godt den kunne på en bane som neppe var et pluss. Her møter den med få unntak en veldig overkommelig gjeng, og favoritten er veldig motivert. Lar seg rett og slett ikke stoppe?

V65-6 : 3 Rambunctious Ravin – Gjør nesten ikke annet enn å vinne, og dette er en meget god hest i grunnlaget. Skulle den komme seg tidlig foran så er fort dette løpet over, og den er motivert i finalen.