Stor V65-jackpot på Bjerke i kveld

Bjerke byr på internasjonal V65-omgang søndag kveld med jackpot og hele 534 303 SEK ekstra i sekserpotten.

Opprinnelig var det Sørlandets travpark som skulle ha vært vertskap for søndagens internasjonale V65-omgang her hjemme. Men med svak innmelding til løpene, ble det tidligere i uken besluttet å flytte løpene til Bjerke. Ikke så rart det med tanke på at det er internasjonalt spill til V65-omgangen og stor jackpot med hele 534 303 SEK ekstra i sekserpotten. Spillestopp er kl 18.15 og det det forventes stor omsetning. Min V65-banker kommer ut i den siste avdelingen og var kanongod til seier sist.

Sterkt forbedret i regi Lars Magne Søvik

Femårige Oz har alltid vist stor kapasitet, men var ikke som best i sine tre siste løp på høstparten i fjor og ble tatt ut av løpene. Kom tilbake i løpsbanen forrige tirsdag, da i regi Lars Magne Søvik i et løp der Gentletron var spilt til 18 igjen for ti og fikk dirigere i tet. Oz satt i tredje innvendig underveis, bakket seg løs 500 igjen og speedet voldsomt til enkel seier. Støter på brukbare 2 Rare Glide i dag, men jeg tror Åsbjørn Tengsareid sitter på den beste hesten og Oz har helt sikkert også gått frem med løp i kroppen. 3 Oz blir min V65-banker på Bjerke i kveld og bankerspilles også i DD-spillet.



Dalen hele veien?

Det er V75-klasse på kveldens første V65-løp og min feeling er at Dag-Sveinung Dalen lykkes med å forsvare sitt innerspor med 1 Le Rapide. Er en tøffing denne vallaken og fra tet blir han lei å hanskes med. Solid tredje fra dødens sist, og skal stå som klar favoritt i V65-1.

Runi trives med Austevoll

Gunnar Austevoll får igjen sjansen som kusk bak 4 Runi i V65-2. Hoppa tok sin aller første seier nest sist på Jarlsberg med Austevoll i sulkyen. Galopperte seg bort igjen sist, slik hun ofte gjør. Har en fin oppgave foran seg i V65-2 i kveld og er en motivert favoritt i mine øyne.

Spennende med HC Holm som kusk

Uoversiktlig løp venter i V6-3 der treårshoppa 7 Tyri Hera trolig blir stor favoritt etter sin flotte seier i debutløpet på Jarlsberg for en måned siden. Ledet hele veien da, i kveld er det andre forutsetninger med 20 meter tillegg. Jeg prøver med med 1 Smedrappen. Det var garantert seieren som glapp ut mot oppløpet på Biri i den siste starten og det er bra kapasitet i denne fireåringen til Torbjørn Smedsrud. Velkjørende Hans Christian Holm får sjansen som kusk i kveld og Smedrappen må være et klart motbud til den store favoritten.

Tor kan vinne igjen

Jeg undervurderte 1 Tor i V65-5 på Klosterskogen torsdag og hadde den kun med på systemspillene i løpet der Ask Leo var så stor favoritt. Fireåringen som trenes av Anders Lundstrøm Wolden ledet hele veien og vant meget enkelt. Det er litt tøffere imot i kveld, men er Tor like bra som på Klosterskogen, må det være god sjanse for ny seier i V65-4/V5-1 der 8 Spønsk blir ganske klar favoritt fra et sjanseartet åttendespor bak bilen.

Høitomt eller Hamre?

Kun sju hester til start i V65-5/V5-2 og det ser ut som et tohestersoppgjør mellom 3 Olimpo Doc og 8 Easy Winner. Sistnevnte er garantert best på kapasitet, men det er sprint og Olimpo Doc har vunnet sportrekningen. Jeg velger å låse på disse to hestene i V5-spillet.



I V65-spillet tar jeg dog med formsterke 2 Likeawalkinthepark på det største V65-forslaget.