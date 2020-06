Stor V65-jackpot på Klosterskogen i kveld

Det er en herlig V65-omgang som venter på Klosterskogen i kveld. Hele 505 799 kr venter ekstra i sekserpotten.

En ny herlig trav- og galoppuke står foran oss. Ukens største høydepunkt er lørdagens V75-omgang på Momarken. Her er det dobbel jackpot i V75 og hele 5 241 588 kr ekstra i sjuerpotten. Jackpot er det også i onsdagens V75 Bonus på Biri, her venter det 884 287 kr ekstra i sjuerpotten.

Jackpot er det også mandag. På Klosterskogen er det stor jackpotomgang i V65-spillet i kveld med 505 799 kr ekstra i sekserpotten. Mandagen byr ellers på V5/V4-lunsj på Jarlsberg, det er V4-lunsj fra Solänget. I kveld er det i tillegg til V65 på Klosterskogen, en flott V64-omgang i Halmstad.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Klosterskogen og kveldens store jackpotomgang i V65-spillet, der det altså er hele 505 799 kr ekstra i sekserpotten. Spillestopp er kl 18.55, mens V5-spillet som innledes i V65-4 har spillestopp kl 20.02. Det er en veldig spesiell omgang i kveld, et par av V65-løpene ser vidåpne ut på forhånd, mens de øvrige ser oversiktlige ut. Jeg finner min V65-banker i V65-5 og spiller ellers to hester i to av de andre V65-avdelingene.

Jakter sin femte strake seier

8 Birk Faks jakter altså stolpe i raden i kveld i V65-5/V5-2/DD-1. Han står med fire strake seire. I to av seiersløpene har han stått i bakspor fra start og sist stod han i sjuendespor bak bilen. I kveld er det åttendespor og sprint, normalt ingen god resept for en V65-banker. Men Birk Faks håndterer det meste og møter alt annet enn avskrekkende motstand i kveld. Vidar Hop er stødig sjåfør som vanlig. Jeg tror på femte strake i kveld og går all-inn på 8 Birk Faks og bankerspiller hesten i både V65, V5 og DD-spillet.



Overlegen uten galopp, men...

Trener Erik Kilingmo uttaler til fagbladet TGN at hans 4 Park View normalt er en vinner i V65-1. Det har han nok helt rett i, men femåringen rotet seg bort på galopp i årets to første løp. Det har han ikke råd til i kveld, så jeg tar først og fremst med 3 Cool Canadian på gardering.

Mer Killingmo i V65-2

Mens Erik Killingmo som vanlig setter opp Tom Erik Solberg som kusk på Park View i V65-1, setter han seg selv opp som kusk på storfavoritten 7 Nelson Andrea i V65-2. Hesten har sett strålende ut i de to første løpene i regi Killingmo og det er snakk om en bra vinnersjanse igjen. Dog velger jeg å doble opp V65-forslagene med likeledes formsterke 3 Trø Loke. Det er som kjent siste indre på Klosterskogen og det er stor sjanse for tet/lederrygg for Trø Loke i kveld. Derfra er han et klart motbud til den store favoritten.

Vidåpent monteløp

Det er altså oversiktlig i de to første V65-løpene i kveld, men V65-3 er derimot vidåpent. Jeg tar riktignok ikke med mer enn fem hester på de to mellomstore forslagene, men tar med ti hester på det største. Min veldig knepne favoritt heter 2 Haugestad Gabrielle og Helene Kolle. Den hesten montedebuterer i kveld og står spennende til på strek. Det er bra fart i henne og kanskje moralen får seg et løft under sal.

Uleselig poengjakt

Er det åpent i V65-3, er det enda verre i V65-4/V5-1. Dette er en poengjakt stengt på 300 startpoeng og løpet inneholder meget svak klasse. Jeg "feiger" ut og tar med samtlige tolv startende på samtlige V65 og V5-forslag. Det er nesten umulig å trekke fram en hest, så her er det bare å trekke i hatten.

Hop eller Dalen?

Ujevn kvalitet er det definitivt i V65-6/V5-3/DD-2. 1 Boynton og 3 Le Rapide skiller seg klart ut. Boynton forsvarte seg tapper mot klassehesten Ourastile i V5-1 på Bjerke forrige lørdag og har flotte forutsetninger i kveld. Favorittspilte Le Rapide er nok den beste hesten og var lysende i seiersløpet sist på Klosterskogen, men det er ikke hver gang vallaken presterer like bra. Uansett spiller jeg dobbeltbanker i V65-6/V5-3.