Stor V65-jackpot på Leangen

Det er hele 396 823 SEK ekstra i sekserpotten i kveldens internasjonale V65-omgang på Leangen.

En ny herlig travuke står foran oss og denne uken er spesiell. For første gang er det med norsk bane i V86 og onsdag kveld er det Bjerke som sammen med Solvalla er vertskap. Bjerke er også i gang tirsdag kveld, da med V75. Lørdag er det Forus som er vertskap for V75-løpene her hjemme.

Før den tid skal vi gjennom en innholdsrik mandag. Den byr blant annet på jackpot i kveldens internasjonale V65-omgang på Leangen. I tillegg er det V64 fra Halmstad. Mandagen innledes med V4-lunsj på Färjestad.

Men i denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Leangen. Det er altså internasjonal V65 og V5-omgang der i kveld og det er stor jackpot i V65-spillet med hele 396 823 SEK ekstra i sekserpotten. Det er ikke gitt at det blir lettløst i kveld og jeg går på bankeren allerede i V65-1.

Perfekte forutsetninger for V65-bankeren

Det handler om 1 Hafell Bris med kusk Atle Solhus. Hoppa har et veldig fint løp på papiret i kveld og møter svært så overkommelig motstand. Har fått seg en liten pust i bakken nå, etter en rekke sterke løp på slutten av fjoråret. Kan kanskje bli overflydd av 2 Møre Bella fra start, men denne skal ha ryggløp over 2100 meter. Atle Solhus er en våken kusk og normalt sitter han i tet etter noen hundre meter. Jeg tror på seier og 1 Hafell Bris blir min V65-banker på Leangen i kveld.

Nå sitter'n for Nilsen

Trenernestor Arne Nilsen har vunnet hele 1 526 løp i en innholdsrik karriere, men 7o-åringen vant faktisk ikke ett eneste løp i 2020. Nå skal det tillegges at han kun kjørte 69 løp. I kveld skal seierssjansen være tilstede med 2 Mineld i V65-2. Vallaken galopperte muligens bort seieren i V65-4 på Leangen forrige mandag, da han var litt ute av taktene midt på oppløpet. Kom nedpå igjen til andreplass. Møter ikke noe tøffere motstand i kveld og blir min knepne favoritt i V65-2.

Skal være fordel Vestpol Lodin

Et bra spilleløp venter i V65-3/V5-1 der 5 Stensvik Lars trolig blir spillefavoritt. Vant meget enkelt som storfavoritt forrige mandag, men i kveld er det 2640 meter og det tror jeg ikke er hestens beste distanse. Min klare favoritt heter 9 Vestpol Lodin. Det er en seiersvant herremann og dog også vet å galoppere. Skikket seg i et sprintløp sist og vant enkelt. 2640 meter skal bare være en fordel for Moe Odin-sønnen.

Meget utfordrende i V65-4

Det er langt mellom de store kanonene i V65-4 som er et lavgrunnlagsløp for varmblodshester. Treårige 2 Kobra Kahn og Noralf P. Brækken blir min favoritt, mest i mangel av bedre kandidater. Gjør sin debut i løpsbanen i dag og så fint ut i prøveløpet. Jeg setter hesten knepent først i et løp der jeg anbefaler bred gardering.

Bugge er i dytten

Fagbladet TGN velger å bankerspille 1 Florentin i V65-5/V5-3. Vallaken kan selvfølgelig vinne og jakter sin tredje strake seier i kveld. Men for meg et hesten kun et garderingsobjekt da motstanden er vesentlig tøffere i kveld enn i seiersløpene. Min klare favoritt heter 2 Yesyesyes og Veronika Bugge. Imponerte med seier mot gode hester sist og skal sees med flott vinnersjanse igjen i kveld.

Mjøen med DD-bankeren

Thomas Mjøen er uten tvil blant landets aller beste amatørkusker og han kjører med veldig fin hånd. Familiehesten 4 Villmira fant en fantastisk formtopp på slutten av fjoråret og tok tre seire. Sist attpåtil fra dødens. Møter den samme gjengen i V65-6/DD-2 i kveld og blir min klare favoritt. I DD-spillet velger jeg på bankerspille 4 Villmira i DD-2.



