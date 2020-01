Stor V65-jackpot på Momarken

Internasjonal V65-jackpot med 553 860 ekstra i sekserpotten! Knallfin omgang på vår store favorittbane! Hete objekter er jobbet frem, og vi jakter en saftig ukeavslutning på Momarken! Du blir vel med på moroa?

Momarken avrunder uken, og det er altså JACKPOT i kveldens V65-omgang. Vår beste banker i omgangen kommer ut i V65-3, og det løpet taper ikke 5 Fossens Bonus om den bare er frisk for dagen. Suser normalt tidlig til tet, og siden skal løpet være over. Gå ikke glipp av følgende godbiter:



V65-1 : 3 Smedsbo Faksen – Debuterte for Robert Bergh sist, og gikk et OK løp fra tet. Med tanke på at de nå tar den til Norge så er nok det pga de vil rykke sko. Har et gaveløp når det gjelder motstand, og en kjapp sprint er heller ikke et minus. Må ha en stor sjanse i et billig løp som dette, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt! Velger man å gardere så er det i første rekke 4 Vesle Sjur som er aktuell. Var ikke helt bunnskrapt etter et passivt opplegg mot bedre hester enn dette sist.

V65-2 : 3 Tangen Bjørg – Har fått tre løp i kroppen, og den er på vei mot formen. Spurtet fint nest sist, mens den feilet mot oppløpet med krefter igjen sist. Står i et bra spor, og Høitomt får igjen sjansen. Nevnte Høitomt har vunnet med flere skrell de siste ukene, og her kan han gjøre det igjen! Plasseres foran 2 Tangen Lea (best i feltet, men håpløst usikker), og 9 Nume Bris (god sist, og solid form).

V65-3 : 5 Fossens Bonus – Har et gaveløp foran seg her, og normalt dreier det seg om tet og slutt. Suste til tet med et helstengt hodelag sist, og ledet til helt oppunder mål. Ble tatt ned av hesten i lederryggen, og en som kom langt ute i banen (Bo C.). En kjapp sprint er normalt et pluss, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro mye på denne. Sist Fossens Bonus var på Momarken (18.06.2019) så slo den Lionel… Vi tror hardt på Fossens Bonus i kveld!

V65-4 : 7 Løv Teddy – Er veldig bra, og tok store skritt i fjor. Kommer nå ut etter en pause, men rapportene er fine, og man tror på seier. Blir muligens testet i en BIKE, så får vi se hvordan det fungerer på en bane som Momarken. Motivert favoritt. Det store draget i løpet er 5 Hadland Uri som har møtt bedre hester enn dette. Har nå fått to løp i kroppen etter pause, og var svært solid etter et upassende opplegg sist. Sprintet 25 i fjor, og den kan flytte på beina. PASSES!

V65-5 : 9 Aft Galley – Gjorde sitt beste løp etter den kom til Norge sist, mens den spurtet knallbra til andre nest sist. Virker å utvikle seg fint, og den plasseres først. Vi vil dog se litt mer av denne før vi går hardere til på den. 5 Kinky Boots – Er egentlig ikke så verst, men har vært variabel, og ikke like enkel å regne på. Nå har man gjort om på treningsopplegget, og det skal bli spennende å se den etter en liten pause. Kan overraske om det klaffer litt på veien.

V65-6 : 10 C.C. Sugar – Er en BRA stayer, og det skal bli spennende å se den igjen i banen etter en liten pause. Var veldig bra når den ble toer nest sist, og ble da plukket ned på streken av U.R. Amazing (stod 40m bak). Kommer her ut i helt riktige omgivelser, distansen takler den bedre enn noen annen i dette feltet, og for oss er det en gåte at den virker å gå litt under radaren. Vår tipsener, og denne må med på alt!