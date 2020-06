Stor V65-jackpot på Sørlandet

Hele 650 657 ekstra i sekserpotten! Vi har jobbet frem flere frekke objekter, og du vil elske infoen på dem! Bankeren? Ja, den taper ikke! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V65-vurderinger søndag?

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Sørlandet avrunder uken med en STOR V65-JACKPOT, og det ligger altså 650 657 ekstra i sekserpotten. Vi har jobbet frem flere herlige objekter, og gleder oss stort til denne jackpotomgangen. 5 Myamazingdream (V65-2) er kveldens beste banker, og det må et uhell til for at den skal tape et løp som dette. ALL IN!

Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 1 Mietor – Har drømmebetingelser foran seg nå, og er verdt et forsøk mot storfavoritten 8 Magnums Othello. Mietor galopperte i et småskummelt angrep på oppløpet sist, og hadde travet ca 24,1/2100mv uten galoppen. Går den en slik tid her så taper den ikke, men det spørs om den greier å gjøre det alene fra tet. Virker uansett å være såpass på gang nå at vi heiser den til topps som en spennende ide!

V65-2 : 5 Myamazingdream – Har et latterlig lavt grunnlag på konto målt opp mot ren kapasitet, og er normalt helt overlegen i et billig løp som dette. Jogget 14,8/2140ma på et mektig sett sist, og da la den inn en sisterunde i 13-fart. Kun et uhell kan frata den seieren, og vi kan ikke spekulere mot denne. Større oppgaver venter!

V65-3 : 8 Vestpol Loke – Er litt spesiell, og ikke helt lettkjørt. Gikk en enorm sisterunde etter tidlig galopp sist, og kom alene til mål. Da viste klokken 24,7 s 1000m. Skikker den seg i kveld så er den normalt i en egen klasse, og dette er en veldig motivert favoritt.

V65-4 : 1 Rembrandt O. – Har vi en veldig feeling for i dette løpet. Vi likte den nemlig godt i debuten, og Tengsareid presset den nok ikke maks da. På klokken stod det likevel 15,6 s 300m med krefter igjen. Er garantert BETYDELIG forbedret til denne starten, den har normalt ikke noen problemer med å vise frem en 16-tid, og på en kjapp bane kan den umulig bli enkel å fange. Er en banker for de frekke!

V65-5 : 10 Loutanic – Slet veldig på svingene på Momarken sist, og mistet mange lengder på hver sving. Avsluttet likevel bra nedover oppløpet, og var fakta klart positiv. Nå passer svingene bedre, motstanden er billig, og med en kusk i superform kan det fort komme en etterlengtet seier for Loutanic. PASSES! 7 Sassy Photo – Gikk sterkt i kulissene etter galopp sist, og er et langskudd for de som ønsker å spekulere.

V65-6 : 1 Anthony Downs – Har en STOR sjanse i finalen, og er en banker for de som ønsker å gå tynt. Spurtet sterkt nest sist, mens den sist ble sittende bom fast som fulltanket. Er kjapp ut med volte, og vi tror på tet. Leverer den som de to siste gangene så taper den ikke dette løpet, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro mye på denne. Hadde faktisk kun litt over 10% av innsatsene på seg når vi la ut våre tips.