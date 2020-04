Stor V65-kveld fra Solvalla og Bergsåker

Bankeren lar seg ikke fange? Dagens beste objekt på langt under 10%? En svært spennende V65-omgang venter fra Sverige i kveld! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V65-vurderinger?

Sendingen begynner klokken 17.45 / V65-1 begynner klokken 20.30:



V65Xpress hver onsdagskveld er noe vi virkelig liker, og alt er altså over på ca en time. Løpene i kveld kjøres på Solvalla og Bergsåker. Flere spennende objekter er som vanlig jobbet frem, og den beste bankeren i omgangen fant vi i V65.4 hvor vi tror MYE på tet og slutt for 1 Eye In The Sky. Her er onsdagens V65-tekst:



V65-1 : 2 Bucks To Burn – Fullførte solid på Vincennes sist, men var muligens ikke helt i toppform når den var i Frankrike. Hadde nemlig vinterpels, og vil nok vise seg fra en enda bedre side på onsdag. Sporet bak bilen er perfekt, den er på foto i et løp som dette om den leverer på sitt beste.



4 Angle Of Attack – Satt i tredje innvendig sist, og spurtet strålende til seier når lukene kom mot oppløpet. Kan opptre noe variabelt, men har den dagen så leder den fort et løp som dette lenge. 8 On Track Piraten – Har egentlig et gaveløp foran seg, men sliter med formen, og den plasseres derfor kun på outsiderplassen. Har tidligere stått 40m bak Bucks To Burn, og da skjønner man at den er riktig ute nå… 9 Michelangelo ÅS – Går jevne/fine løp, og i kveld rykker man skoene. Står i stallkompisens rygg, og da kan fort dette bli sydd opp. Skal med om man først begynner å gardere. 6 Narold Vox – Vinner ikke like ofte lengre, men den gjør fine løp, og er aldri helt borte om det blir riktig. Den gamle kjempen får også plass i b-gruppen.

Vår rangering : A : 2 B : 4-8-9-6 C : 3-5-7-1

V65-2 : 5 Dwayne Zet – Er best, men kanskje også en av de med minst mellom ørene. Sist satt den i tet, før den bare brøt ut og feilet. Gikk med can’t see back da, og det vil den også gjøre i kveld. Oppfører den seg så vinner den, men vi likte IKKE oppførselen sist.



4 Stonecapes Superb – Var under pari sist, mens den kom til mål med krefter igjen nest sist. I kveld rykker man skoene, den står interessant til, og skal med om løpet garderes. 11 Iceland Radio – Er den mulige skrellen, og hesten som virkelig skal passes. Er rett og slett veldig bra, og skulle favoritten røre det til for seg så er denne HET! Ble forstyrret til galopp på startsiden sist, tapte mye, men gikk råsterkt nedover oppløpet i kulissene. Har heller ikke hatt turen på sin side i løpene før der. PASSES! 7 Rotate – Gikk bra i kulissene etter en galopp på siste bortre sist. Har fått det løpet i kroppen etter pause, og i kveld rykkes skoene bak. Er en av flere som kan vinne med flyt. 9 Solo Flight – Ble sittende bom fast sist, og virker å være VELDIG PÅGANG etter pausen. Står riktig til for å smyge med nå, og den er selvskreven om man bruker noen hester. 2 Skogbys Gallardo – Var feilmeldt sist, og det løpet ser vi bare bort fra. Gangen før var den fakta positiv i kulissene. Står perfekt til nå, og plukkes med ute på kanten.

Vår rangering : A : 5 B : 4-11-7-9-2 C : 1-3-12-8-6

V65-3 : 3 Love No More – Er VELDIG bra, og vi er litt inne på at dette kan dreie seg om tidlig tet og slutt. Vant i debuten for Nicklas Westerholm sist, og gjorde det på en elendig bane. Nå har den hatt en treningspause, og Westerholm har ambisjoner direkte. I kveld rykker man skoene bak, og det er ofte et stort pluss på avkom etter Love You. Er betydelig bedre enn grunnlaget sitt, og svært spillbar.



14 Angel Ovea – Spurtet bra mot ganske tøff motstand sist, og på klokken stod det 11,9 s 800m. Er aldri helt 100% i aksjonen, og varmingen trenger man ikke å se på. Kan rekke frem med tempo. 7 Frozen Queen – Blir enormt hardt betrodd, men den skuffet sist selv om den møtte tøff motstand. I kveld er det heller ikke Kontio, men Soronen som skal kjøre. Dette er mer en outsider enn en storfavoritt for oss. 6 Valuta E.W. – Gikk fullt godkjent i comebacket sist, og den svarte bra på vintertreningen. I kveld står den oppført med skoløs samt BIKE for første gang, og det er klart at det kan bli helt dynamitt om den takler det. Skal med på gardering. 4 H.P.R. Dominica – Gikk sterkt etter en grov galopp i debuten for Robert Bergh sist. Har litt inne, og er en soleklar outsider i et løp som dette. Disse fem skiller seg ganske klart ut.

Vår rangering : A : 3 B : 14-7-6-4 C : 15-10-5-13-11-9-1-2-8-12

V65-4 : 1 Eye In The Sky – Har en STOR sjanse i et løp som dette, og normalt dreier det seg om tet og slutt. Har fått to løp i kroppen etter pause, og sist gikk den altså 13,5 fra tet. Var kanskje ikke helt optimal tilslutt, men Claes Svensson melder at det er slik den kan være. Er trolig ytterligere forbedret i kveld, nå blir det på med en BIKE, og da vil den løse enda kjappere ut enn tidligere. Kan sikkert under 13 på distansen, og da lar den seg ikke slå. Dette er dagens beste V65-banker. 9 Drooping – Er det klare objektet å plukke med om man spekulerer. Ble sittende bom fast som fulltanket sist, og den så ordentlig bra ut. Skulle favoritten levere under pari så kan det igjen være duket for «UMULIGE» Emilia Leo.

Vår rangering : A : 1 B : 9-3-4-12-7-8 C : 2-11-5-6-10

V65-5 : 1 Digital Asset – Slet veldig med aksjonen når den stod hos Melander. Har nå fått tre løp i kroppen etter den skiftet trener, og den har bare sett bedre og bedre ut. Nå sist danset den avgårde, og vant utrolig enkelt med alle kreftene igjen. Gangen før vant den sikkert på en helt elendig bane. Er kjapp i vei, og fra tet kan den ikke bli enkel å ha med å gjøre. Vår feeling er at denne er BETYDELIG bedre enn grunnlaget sitt. OBS!



3 Quickatore – Avgjorde enkelt sist, men det ble også riktig da. Må trolig avgjøre den tunge veien nå, og det trenger ikke å bli veldig enkelt… 7 Bang Boomerang – Er trolig den beste hesten i feltet, og det er nesten ALLTID solid odds i denne. Feilet seg bort sist, mens den var solid til seier på en dårlig bane nest sist. Tredje sist gikk den et spinnvilt løp mellom to galopper, og hadde altså travet 15,4/15,5-2140ma uten den siste galoppen. Feilet da med krefter igjen i stengt posisjon på oppløpet. Jimmy Andersson kjenner hesten godt, og den får stå som en STOR outsider i dønn riktige omgivelser.

Vår rangering : A : 1 B : 3-7 C : 8-2-5-4-10-9-11

V65-6 : 6 Iller Tooma – Hadde 3,4% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og i Sverige (V86) hadde den 5% av innsatsene på seg. Ser altså til å gå under radaren, men dette er dagens beste spill. Vi snakker her om en ordentlig bra hest i grunnlaget, og den leverte flere steingode løp over stayerdistanse i fjor. Ble for eksempel treer i et større stayerløp på Solvalla 28. september, travet 14,7/3140mv (sugen bane), og tapte da kun for hester som Viking Brodde/Perfect Dynamite. Makethemark og Digital Ink var også med i nevnte løp. Har altså møtt bedre hester enn hva den møter i kveld… Har nå fått to løp i kroppen etter pause, og sist kom den absolutt fulltanket i mål i ryggen til svært kapable Van Gogh Z.S. WOW, hvor bra den så ut! I kveld rykker man skoene (et pluss), den møter riktig motstand, og må bare prøves!



3 Happy Romeo – Er en annen hest med fin kapasitet, og som vant enkelt sist. Kan muligens kjøre seg til tet nå, og derfra vil den selge seg dyrt. 4 Digital Science – Kommer ut etter pause, og det er mulig den trenger et løp i kroppen før formen er på topp. Fra et trangt spor i volten blir den kun en liten gardering for oss. 11 Carlos Messi – Er noe hardt ute, men den elsker distansen, og var dessuten helt strålende i nederlaget mot en såpass bra hest som Alert Kronos sist. I kveld rykker man skoene, og med flyt på veien kan dette gå. 5 Messiah – Ble kun passivt kjørt etter pause sist, men så fin ut i kulissene. Er ikke borte med klaff. 2 Admirer – Er egentlig god nok, men sporet var det verste den kunne få. Feilfritt kan det altså gå veien, men så var det akkurat det da… 1 Rasnuz Raz – Visby-hest, og normalt får slike det tungt når de kommer på Solvalla. Holder dog flott form, og trenger ikke å være helt borte med maks flyt.

Vår rangering : A : 6 B : 3-4-11-5-2-1 C : 8-7-9