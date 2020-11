Stor V75-jackpot i Eskilstuna

Det er jackpot og hele 3 394 764 SEK ekstra til fordeling i premiepotten til søndagens V75-omgang i Eskilstuna.

En strålende trav- og galoppsøndag står foran oss. Spillemessig er det V75-omgangen i Eskilstuna som har de beste forutsetningene. Her er det nemlig jackpot og 3 494 764 SEK ekstra i premiepotten. Men i tillegg er det også en feiende flott V64-omgang på Bro Park, mens Jarlsberg travbane får gleden av å arrangere internasjonal V65 søndag kveld.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Eskilstuna og V75. Her er det altså jackpot og 3 494 764 SEK som fordeles ekstra i premiepotten (40% i sjuerpotten, 20% i sekserpotten, 40% i femmerpotten). Husk at det er minimum rekkepris på 1 krone i V75 søndag.

Rolf Lerum er på en velfortjent frihelg og det er Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken som er tipsansvarlig. De lanserer to bankere i omgangen og de startet i hhv V75-1 og V75-7.

Kontio innleder?

Timo Nurmos-trente 5 Mellby Hurricane blir stor favoritt i V75-1. Nurmos stallhester går som toget for tiden og det er blitt 19 stallseire hittil i november. Jorma Kontio har sittet bak de fleste og under fredagens løp på Solvalla ble det to nye seire. Mellby Hurricane kom helt feil på det i et V75-løp i Eskilstuna sist, men da var også motstanden mye skarpere. Vant enkelt for Andreas Løvdal nest sist. Har en veldig passende oppgave foran seg søndag og 5 Mellby Hurricane blir den ene av av våre to V75-bankere.

Ungheststjernen innfrir?

I V75-7 blir 8 Coin Perdu klar favoritt. Den tidligere unghestsstjernen som trenes av Svante Båth gjorde ingen starter i 2019 som femåring, men gjorde comeback i løpsbanen i Rättvik i oktober. Vant da overlegent og så lysende ut. Måtte dog nøye seg med andreplass bak en meget opplagt Exaudio Vici i Romme for tre uker siden. Hadde 20 meter tillegg på denne og klarte ikke å fange denne i en meget rask avslutning, men så er da heller ikke Exuadio Vici noen bløffhest. Åttendespor bak bilen for Coin Perdu søndag, og det er såklart et lite minus. Men med to løp i kroppen, skal hesten bare bli bedre. Vi tror Erik Adielsson sitter bak en vinner og 8 Coin Perdu blir vår andre V75-banker og bankerspilles også i DD-spillet.



To hester gjør opp i V75-5/V4-2

Per Lennartsson har hatt en strålende høst og fredag innfridde han med storfavoritten Gardner Shaw i V64-1 på Solvalla. Søndag blir han favoritt med egentrente 15 Young King i V75-5/V4-2. Tøffingen slo seg forbi storfavoritten Västerbo Pokerface til sterk seier på Solvalla for to uker siden og skal stå som favoritt i dette løpet. Møter dog en tøff konkurrent i 14 Volare Gar. Seiersmaskinen til Sybille Tinter (15 seire på 25 starter i fjor), har nå fått ett løp i kroppen etter tre måneders pause og får opp Erik Adielsson som kusk for første gang. De to hestene gjør normalt opp om seieren i V75-5 og blir vårt forslag til dobbeltbanker i V4-spillet i V4-2.



