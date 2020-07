Stor V75-jackpot med 5,1 millioner ekstra i premiepotten

Svært spennende omgang hvor vi byr på to bankere samt flere smellfrekke objekter som du vil elske infoen på! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V75-vurderinger?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Åmål kjører "HØYRE VEI" i denne jackpotomgangen, og det vil garantert felle flere av de som deltar i denne V75-omgangen. Husk også på at oppløpet er på kun 105m. Værprognosene er dårlige, og det blir trolig en krevende dag for de firbente. Vi klinker til med to bankere, og tror HARDT på både 12 Equal To None (V75-2) og 7 Eldborken (V75-3). De øvrige løpene garderer vi, og krydrer bongene med godbiter.

Ta rygg på følgende:

V75-1 : 6 Attack Photo – Spinner til tet, og leder dette rundt om? Var solid i nederlaget sist, mens den vant enkelt fra tet nest sist. Har gått flere løp «høyre vei» tidligere, og den takler nok det bedre enn de fleste her. VÅR IDE! 9 Frodo S. – Tror vi også vil passe perfekt «høyre vei», formen er veldig bra, og dette er en knallgod hest i grunnlaget. Må dog ha litt flyt på veien for å rekke frem på en kjapp sprint.

V75-2 : 12 Equal To None – Dette er et utrolig svakt løp, og vi tror ikke at Equal To None taper et løp som dette om alt går riktig for seg. Fikk maks bak knallgode Global Bred To Win i debuten, mens den avgjorde sikkert etter en sisterunde i 14-fart sist. Her møter den «ikke noe», den takler normalt baneprofilen, og kusken er best. ALL IN!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V75-3 : 7 Eldborken – Har en veldig billig oppgave foran seg, og dette bør dreie seg om tet og slutt om den har en normal dag. Stod 20m bak 6 Hibo Bungal sist, men gikk uansett kun et helt OK løp til tredje da. Gangen før åpnet den i 20-fart bak bilen, og avviste formbomben Gomnes Faks tilslutt. Glem ikke at denne stod til kun 10 i vinnerspillet i kriteriet i fjor, og da møtte den Grisle Odin G.L. og Havglimt. Kan ikke få en billigere oppgave enn dette, og vi har god tro på denne favoritten.

V75-4 : 1 Sixten R.P. – Er veldig kjapp fra start, og her blir det tet/eventuelt rygg leder. Fullførte bra etter pause sist, og ventes ytterligere forbedret til denne oppgaven. Motstanden er den riktige, og her kan den første seieren for den ferske 4-åringen komme. Prøves som en frekkis mot en ikke så altfor tøff gjeng.

V75-5 : 2 Karat Band – Dundret til tet sist, og holdt lekestue på en god tid. Er den helt overlegent beste hesten i feltet, og fra et fint spor er det snakk om en motivert favoritt. Minuset er at den trolig må vinne dette løpet fra dødens, og hvordan takler den baneprofilen? Skal stå først, men vi tør ikke å gå ALL IN.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V75-6 : 1 American Dream – Ble det feil for sist, og det løpet velger vi bare å se bort fra. Er egentlig en bra hest, den er veldig kjapp fra start, og dette ser riktig ut på forhånd. Dukker opp på foto om alt går riktig for seg, og den skal passes med slike betingelser. PS. 7 Anakin AS – Skulle egentlig ut på Solvalla 12. juni, men ble da strøket etter varming… Vi er derfor usikre på denne favoritten.

V75-7 : 12 Gaylord AM – Skal egentlig jogge rundt et felt som dette, og selv fra et «kaldt» spor skal den stå først. På Åby nest sist spurtet den sterkt via siste indre, slo Don Fanucci Zet, og gikk altså 12,2/2140ma. I finalen ble den trolig for lett uten sko på beina, og feilet seg vekk direkte. Viste dog 10,8/1900m bak feltet, og ingen skal tvile på at dette er en meget god hest. Er bare formen sånn noenlunde etter pausen så må den ha en bra sjanse i omgivelser som dette.