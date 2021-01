Stor V75-jackpot med over 3,7 millioner ekstra

Svært spennende omgang! Bankeren er normalt overlegen! Supersjokk med svært passende betingelser... Flere av favorittene er i trøbbel! Du blir vel med oss i jakten på jackpotkronene?

Bollnäs byr på en svært spennende V75-jackpotomgang søndag, og det ligger altså over 3,7 millioner ekstra i premiepottene. Vår beste banker i omgangen dukker opp i V75-6, og vi spekulerer ikke mot 3 Ingesson. Gå ikke glipp av følgende:

V75-1 : 4 Exklusiva Liss – Var helt RÅ etter pause sist, og virkelig brenngod direkte. Fikk en drøy reise frem i dødens, trykket på, men vant likevel svært lett. Har den tatt det løpet riktig, ja, da skal noen og enhver få kjørt seg nå. Må ha en stor sjanse, og vi iler til med tipsnikken.

V75-2 : 3 Klack Blixten – Avgjorde enkelt på en ganske fin tid sist, og dette er en bra «kalding» i grunnlaget. Blir kolossalt kuskeplusset med Magnus Djuse nå, den er kjapp fra start, og dette ser svært passende ut på forhånd. Vår ide!

V75-3 : 9 Global Bitcoin – Her er det ELENDIG kvalitet, og det skal svært lite til for å vinne et løp som dette. Favoritten feilet i angrep sist, men kom råsterkt tilbake, og vinner dette løpet feilfritt. Er dog ikke å stole på, og den har feilet seg bort i fire av fem løp. Motivert, men…

V75-4 : 2 Like A Monster – Blir kolossalt hardt betrodd, og den har naturligvis en fin oppgave foran seg. Det man dog skal være litt OBS på er at den ikke fungerte noe spesielt fint sist, og akkurat det gjør oss usikre. Kusken er dessuten svak. Selv om det er ekstremt billig i mot så nøyer vi oss med å sette den først, og avstår fra et bankerspill.

V75-5 : 3 Lindens Prio Ett – Er veldig bra, og utvikler seg også fint. Ble sjenert på startsiden sist, og fikk dermed ikke tet. Havnet i stedet utvendig leder, var pigg på bittet, men feilet så ned mot siste sving. Kom sterkt tilbake, og hadde trolig vunnet det løpet uten galopp. Tar revansj nå?

V75-6 : 3 Ingesson – Er i en helt egen klasse om den ikke finner på noe tull, og dette er den soleklart beste bankeren i dagens V75-spill. Avgjorde lekende lett sist, og så veldig fin ut for dagen. Har MYE inne, og burde fakta hatt et langt høyere grunnlag. Distansen er kun et pluss, kusken er knallgod, og vi kan ikke spekulere. ALL IN!

V75-7 : 4 Busy Doin’ Nothing – Løpet sist velger vi å se litt bort fra da det egentlig ble feil. Dette er nemlig ingen hest som skal gå på i sporene runden igjen. Har ellers vært positiv, og den er stadig bedre enn raden. Har en smellfin oppgave foran seg i finalen, og får den først ryggløpet, ja, da er den vass. Kan opplagt skrelle mot en billig gjeng. OBS!