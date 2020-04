Stor V75-jackpot med over 4,2 millioner ekstra

Over 4,2 millioner fordeles til de med 7-6-5 riktige! Knallfin omgang med flere toppobjekter! Vi jakter jackpotcashen med et supertalent som dagens beste banker...

Lerum med nye supertips - sjekket du objektene på Solvalla 3. april?

Superdype Empire Grim (8-valg) var undertegnede ikke god nok på, men ellers satt absolutt alt! Moon Zappa (2-valg), Pelas Ethos (3-valg), Lennart Sjöhammar (4-valg), og The Bald Eagle (28,4% - banker av stål) stod alle først på ranken... Den lille V65-bongen på Kr.216 betalte ut Kr.1 724,-. V4 ble ranket ut på 2-rekker, og betalte ut Kr.1 413. DD ble ranket ut på 1-rekke, og gav 15,73 i odds! Sjekk ut følgende:



V65-1 : 4 Moon Zappa – Spurtet knallbra sist (11,5 s 800m), mens den ble sittende fast nest sist. Virker å ha funnet superformen, og den må være spillbar i innledningsløpet. Vår ide. 1 Daughterofdarkness – Kan være sjokket. Har fått noen løp i kroppen etter pause, og sist ble den altså sittende bom fast som fulltanket. Den så rett og slett veldig bra ut. Er kjapp fra start, den er sikret et bra opplegg, og skal ikke glemmes. OBS!

V65-4 : 8 Pelas Ethos – Småskummelt løp hvor spillerne strør på med hester. Vår ide ligger veldig i skorpen, og mot helt riktig motstand skal den passes. Spurtet fakta ganske fint sist (12,7 s 800m), og var ikke bunnskrapt over mål. Mats Gunnarsson hadde 31% seire i 2019, mens han i år ligger på 25%. Han duger altså SVÆRT godt i en sammenheng som dette. Vant også med denne hesten tredje sist. Slår til som en frekkis?

V65-5 : 11 Lennart Sjöhammar – Er ute mot en svært overkommelig gjeng i dette lunsjløpet, og nå kommer seieren? Viste 10,9 s 900m sist, og viser den noe tilsvarende her så skal de andre få kjørt seg. Virker ikke helt å bli tatt på alvor, men oss «lurer» dem ikke. MÅ MED PÅ ALT!

V65-6 : 4 The Bald Eagle – Er dagens HALMSTRÅ i en utfordrende V65-omgang til lunsj. Har fått to løp i kroppen etter pause, og den fullførte klart bra sist. Det løpet ble vunnet av knallgode Djokovic. Var i fjor ute mot noen av de beste i årgangen, og dette er en traver med meget god grunnkapasitet. Med to løp i kroppen etter at vintertreningen er gjort unna så er vi altså klart inne på at det er dags. Er veldig kjapp fra start, her burde det bli gratis tet, og siden renner den unna på en lynrask bane? ALL IN!

Lerum med DD-FEST på Axevalla 1. april - 20 oddser innfridde!

Undertegnede serverte KRUTTSTERKE DD-TIPS på Axevalla 1. april, og det ble en saftig opptur for dem som tok rygg! Steindype Riva Renn (7-valg - odds 20,73) ble servert som en fantastisk ide, og med vår andre tipsener Rackham (DD-1) i boet så ranket vi altså DD på en rekke! DD-oddsen ble saftige 62,83!



Fikk du med deg følgende info:

V4-3 : 6 Rackham – Kommer ut etter pause, og den skal regnes direkte. Har nemlig trent fint i vinter, og dette er en traver som Christoffer Eriksson har store ambisjoner med i år. Har fått et skarpt jobb i kroppen inn mot dette løpet, og den er godt forberedt. Vinner normalt om den leverer i nærheten av sitt beste, og vi iler til med tipsnikken.

V4-4 : 7 Riva Renn – Spurtet meget sterkt etter pause nest sist, og den varslet toppform da. Vi varslet derfor for den sist, men da ble det galopp direkte når den delvis ble sjenert på startsiden. Er utrolig bra de dagene den henger sammen som den skal, den er lynrask fra start, og trives med Stian Eilefsen. Prøves som en helfrekk ide i finalen.

Umåker byr på en svært fin V75-omgang søndag, og det er altså JACKPOT i dagens omgang. Det vanlige ville vært at 4,2 millioner hadde blitt plassert ekstra i dagens sjuerpott, men slik blir det altså ikke. Disse 4,2 millionene ekstra blir nemlig fordelt slik : 1,7 millioner ekstra i sjuerpotten - 850 000 ekstra i sekserpotten - 1,7 millioner ekstra i femmerpotten! Når det gjelder søndagens beste banker så er det Robert Bergh som har den. Supertalentet 6 Hail Mary (V75-2) er en av de beste 4-åringene i Sverige, og mot en overkommelig gjeng kan vi ikke spekulere. ALL IN! Ellers er det bare å ta rygg på følgende:



V75-1 : 2 Harper Seabrook – Var ikke som best i sine siste løp, men på ren kapasitet er den i en helt egen klasse i innledningsløpet. Westerholm vant med den fjerde sist, og han hadde et godt tak på den. Viser den bare litt av hva den kan så er det neppe snakk om saken. 4 Boston Flip – Spurtet strålende sist, og var lekker etter at man rykket skoene. Kom fulltanket til mål, og den fikk et stort pluss i kanten av oss. Kan være skrellen i innledningsløpet… 6 Helix (denne ble strøket søndag) – Er egentlig ganske ordinær, men Magnus Djuse har løftet den en bra bit opp. Nå skal man rykke skoene rundt, så får vi se om det vil være et pluss eller minus. Favoritten er kun en gardering for oss.

V75-2 : 6 Hail Mary – Er et STORT løfte, og den har altså vunnet 6 av 7 løp. Jogget 14,7/2640ma i årsdebuten, men hadde uansett godt av det løpet i kroppen. Klokken vår viste faktisk 10,9 s 800m, og den var ikke tom på det. I dette lille feltet kan Robert Bergh kjøre til når han ønsker, og Hail Mary taper ikke et løp som dette om den bare er frisk for dagen. I særklasse dagens BESTE banker!

V75-3 : 1 Fräcke Prins – Er utrolig bra, og vår feeling er tet og slutt! Havnet utvendig leder sist, men feilet når det ble kjørt som fortest mellom tre hester i den siste svingen. Kom siden gedigent tilbake, og hadde masse krefter igjen over mål. I årsdebuten nest sist så feilet den tidlig, taper mye, men gjør altså en helt spinnvill opphenting! Nå får den tet, Persson kan kjøre unna som han ønsker, og feilfritt tror vi ikke den taper. Glem ikke at den slo en såpass god hest som Tekno Jerven fra tet i fjor… Vi vil dog ikke ryke på 6 Järvsö Elling som vi dummet oss ut på sist. Leverte altså en helt fantastisk årsdebut, og så lysende bra ut for dagen. Klokken viste rekordraske 23,8 s 1000m, og det gjorde den altså fra dødens. Kommer tidlig frem i dødens på stallhesten Fräcke Prins, og siden er dette løpet låst? DOBBELTBANKER!

V75-4 : 3 Eder Bob – Så veldig fin ut i årsdebuten, og den spurtet da bra etter et passivt opplegg. Det gikk veldig fort tilslutt i det løpet, og det var derfor ikke enkelt å hente så mye. Leverte flere fantastiske solide løp i fjor, og får den først klaff med løpsopplegget så er den sylvass. Står spennende til her, og vi setter den frekt først! 4 Digital Ink – Har hatt problemer, og vi er usikker på hvor bra den er for dagen. Den ble strøket for hoste 8. februar, så ble den strøket pga problemer med en hov 29. februar, og deretter den 18. mars ble den strøket pga en pågående veterinærbehandling. Kan naturligvis få bløffe dette hjem fra tet, men ønsker egentlig konkurrentene det når de vet at denne favoritten har hatt sine problemer? NJA! 2 Mr. Golden Quick – Trakk drømmesporet, og er svært giftig om det klaffer med de riktige ryggene. Var tung som bly nest sist, mens den var klart forbedret sist. Outsideren!

V75-5 : 9 Emilie K. – Her blir 4 Gorgeous L.A. hardt betrodd, men vær OBS på at den skal gå med sko på alle fire, og BIKEN blir byttet ut med en vanlig vogn. Matches nemlig mot V75, og da velger man å spare «godsakene» til da. Er heller ingen hest vi er veldig glade i, og det er klart vi må prøve å felle denne favoritten. Emilie K. rykket man endelig skoene på sist (er etter Love You), og da ble den som ventet merkbart forbedret. Forsvant i fra til slutt, og imponerte STORT! Står i et perfekt smygspor nå, kusken er god, og ingen skal ryke på Emilie K. her. SPILLES! 8 Miss Duffy – Gikk 11,5 s 800m i V75’en nest sist, mens den fullførte fint i løpet for noen dager siden. Kusken er god, og dette er en riktig oppgave for Miss Duffy når man tenker på motstand. OBS!

V75-6 : 1 Lexington Tooma – Gikk et sterkt løp i debuten for Anna Näslund sist, og vi likte det vi fikk se. Utviklet seg meget solid i fjor, og dette er en traver med MYE inne. Er dessuten veldig kjapp fra start, og distansen takler den like godt som noen annen i feltet. Magnus Djuse er dyktig sjåfør, og dette ser i det hele tatt veldig riktig ut. Lar seg rett og slett ikke fange fra tet på en kjapp bane? 5 Corroded – Mange går nok til på denne, og på ren grunnkapasitet er den trolig best. Satt fast sist, men vær da OBS på at første 1000m ble kjørt på 18,5, og da sitter de fleste fast i dette grunnlaget… Svarer Lexington Tooma innersporet her så må trolig Corroded vinne fra utsiden, og det blir neppe veldig enkelt.

V75-7 : 11 Conrads Gregor – Blir ikke spilt i finalen, men på ren kapasitet snakker vi om feltes i SÆRKLASSE beste hest. Denne er rett og slett BETYDELIG bedre enn det grunnlaget den har på konto, og tåler dessuten å bli brukt hardt underveis i løpene. I dag blir det SKORYKK på alle fire for første gang i karrieren, og det blir også på med en BIKE for første gang i karrieren. Er god nok til å jogge rundt en gjeng som dette, og den må være svært spillbar i finalen. Vi hadde banket den over 2100ma, men nå nøyer vi oss med å sette den klart først.