Stor V75-jackpot med over en million ekstra på Bjerke

To bankere! Objektblokken er fullstappet! Bjerke byr på en mildt sagt spennende jackpotomgang i kveld, og dette er en omgang som vi gleder oss stort til! Du blir vel med oss i jakten på den ekstra "deigen"?

Sendingen begynner klokken 17.45 / V75-1 begynner klokken 19.00



Bjerke byr på en svært spennende JACKPOTOMGANG i kveld, og det ligger altså knappe 1,1 millioner ekstra i sjuerpotten. Noen av løpene er svært åpne, og vi trengte derfor to bankere for å komme helt i mål på våre flate bonger. 3 Allaway G.T. (V75-1) har funnet superformen, og må ha en stor sjanse i sitt løp. 8 Elmo Ice (V75-7) har imponert veldig i tøffere omgivelser enn dette i Sverige, og vinner trolig selv om den skulle havne utvendig leder. Ellers VRIMLER det med dype og spennende objekter, og vi anbefaler deg på det varmeste å ta rygg på følgende:



V75-1 : 3 Allaway G.T. – Har funnet en fryktinngytende form, og vi blir overrasket om den taper innledningsløpet. Var knallgod etter et tøft opplegg nest sist, mens den lekte hjem seieren sist etter en avslutning i 09-fart. Ble kun fjerde tredje sist, men fikk da sene luker, og var også innom en liten hjulhekt på oppløpet. Har en skreddersydd oppgave foran seg i kveld, og fra tidlig tet skal dette dreie seg om en stor sjanse. 4 Gogo Hall/8 Kicking Classic (denne ble strøket onsdag) – Gjør begge fine løp hver gang, og er de vi frykter mest om man først velger å spekulere mot vår banker.

Vår rangering : A : 3 B : 4-2 C : 1-5-6-7

V75-2 : 6 Ask Leo – Har Flåten vært veldig opp på, og den var også fin i debuten når den bare stakk unna på lette bein til slutt. Gikk da 30,2 s 1000m med krefter igjen. Var ikke til sin fordel sist, og den har hatt en treningspause etter det løpet. Har jobbet 30/2000m, den er behandlet, og rapportene går i dur. Vi liker dessuten skarpt at den er kuskeplusset med Kolle, og kommer den seg bare OK avgårde fra start så må dette dreie seg om en flott mulighet. SPILLES!



4 Kolnes Brage – Reiste i galopp like etter start sist, og det var game over før moroa var i gang. Var meget god når den vant nest sist, og har en del inne. Sporet i mot, men feilfritt dukker den opp i den riktige enden. 13 Lustra Odin – Gikk meget solid etter galopp sist, og utvikler seg strålende. Er ikke helt stabil enda, men feilfritt gjør den normalt opp om seieren. 8 Spang Sirius – Har fått to løp i kroppen etter pause, og blir gradvis bedre. Måtte gjøre en del jobb selv sist, feilet så på siste bortre, men kom sterkt tilbake. Står ikke tilbake for noen av disse, og den må med om løpet garderes.

Vår rangering : A : 6 B : 4-13-8 C : 2-12-3-11-1-7-9-14-5-10

V75-3 : 10 Brid Arne – Småskummelt løp hvor det kan skrelle til i. Vår ide var femte i fjorårets Kriterium, og er nok den hesten med størst talent i feltet. Har nå fått en del løp i kroppen etter pause, og blir gradvis bedre. Avsluttet i 25-fart sist, og avslørte nok en gang at den er på vei mot formen. Distansen i kveld takler den bedre enn de fleste, og den må ikke undervurderes i et løp som dette.



2 Langlands Balder – Spurtet bra sist, og var ikke langt bak over mål. Er 20m billigere ute kontra 11 Horg Mio nå, Langlands Balder utvikler seg fint, og med nydelige betingelser i kveld er den tidlig på vår rank. 3 Brenne Røn – Blir hardt betrodd i kveld, og den kan naturligvis lede et løp som dette lenge. Ble plukket ned fra tet sist, og vi er fakta usikker på hvor hard denne er i skallen om den får litt trykk på seg over en krevende distanse. Skal med på gardering, men hos oss er den kun en liten outsider.

Vår rangering : A : 10-2 B : 3-8-4-1-5-11-13 C : 12-7-9-6

V75-4 : 7 Global Association – Var knallgod når den vant på 14,0 sist, og det etter en sisterunde i 12-fart. Sporet i kveld trekker ned, men feelingen er at det likevel kan bli gratis tet om Høitomt klemmer skikkelig til. En annen ting som gjør at vi ikke går ALL IN er at den ikke var helt på topp når det var sølebane nest sist, og slike forhold blir det i kveld om YR har riktig på sitt varsel. Vi nøyer oss derfor med å sette favoritten først.



11 Vibra Thor (denne ble strøket på onsdag) – Blåste inn til seier når lukene kom sist, og på klokken stod det 13,2 s 1000m med krefter igjen. Har TUNGE avslutninger, og med tempo er den alt annet enn ueffen. 10 Listas Tequila – Var veldig fin når den vant på lette bein i Sverige nest sist, mens den også var god i nederlaget etter en sisterunde i dødens sist. Er kun 3-år, og utvikler seg for hver dag som går. Løpets klare outsider.

Vår rangering : A : 7 B : 10 C : 9-8-4-3-12-1-6-2-5

V75-5 : 3 Gylden Storm – Gikk et solid løp etter galopp sist, og utvikler seg for tiden veldig fint. Viste sist at den er KJAPP fra start, og her er nok Høitomt på tetjakt. Går en 30-tid om forholdene skulle bli bra, og må med på alt av seriøse bonger.



2 Rive Turbo (denne ble strøket onsdag) – Er fartsmessig best, og greier bare Josefine Eilertsen å kjøre den i rygg, ja, da tror vi på en stor sjanse om lukene kommer til slutt. Har vært for hissig i tet to ganger på rappen, og det har satt sine spor til slutt. Hang dessuten litt tøm sist, og det er klart at slikt ikke er bra. Kan dog vinne om den roer seg, og får ryggløpet den trenger. 1 Løset Teddy – Er 20m billigere ute kontra 7 Lykke som den stod likt med sist. Tapte kun knepent i det nevnte løpet, og var bra etter pause. Mikkelborg opp er normalt sett et lite pluss, og fra innersporet burde dette bli riktig. Er en klar outsider, men heller ikke noe mer.

Vår rangering : A : 3 B : 1-7-4 C : 11-12-5-13-10-14-8-6-9

V75-6 : 1 L’amour D.E. – Blir av en eller annen merkelig grunn kraftig undervurdert her, og enkelte steder er den ikke i nærheten av å være inne på fem på topp på ranken. På markeringsoversikten var den kun et 7-valg når dette tipset ble lagt ut, og vi mener altså at det er 100% feil. Oleg hadde nok vunnet løpet sist om han ikke hadde pakket feltet veldig. Greide ikke å svare en «FLYVENDE» Sofies Case når den kom langt ute i banen da, men hadde man plassert sistnevnte hest inn i dette feltet, ja, da hadde hun blitt TUNGT betrodd. Gangen før spurtet L’amour D.E. knallbra, og på klokken stod det 12,3 s 300m med masse krefter igjen. Her blir det normalt tet, og hvorfor skal da Oleg slippe? Vi ser ingen grunn, og er inne på at dette kan dreie seg om tet og slutt! MÅ MED PÅ ALT!



11 R.M.G. Dancing Queen – Var ute i et ordentlig bløffløp sist, men via en sterk sisterunde i 12-fart rakk den frem til en fjerdeplass. Gangen før spurtet den sterkt, og på klokken stod det da 11,1 s 300m. Har toppform, den møter riktig motstand, og med tempo er den alt annet enn ueffen! OBS! 9 Carolina Volo – Ble det helt feil for i Sverige sist med en tøff reise, og det i hardt tempo mot veldig gode hester. Det løpet glemmer vi. Var positiv etter litt hinder på veien nest sist, den er ikke så verst på sitt beste, og fra et fint smygspor trenger den ikke å være helt borte.

En del vil vel reagere på at vi har ranket 5 Waytocashflow ut som et 6-valg, men denne fungerte elendig etter pause sist, og har også fungert elendig i Sverige i de løpene vi har sett der. Har kapasitet, men den må begynne å fungere skal vi ranke den lenger opp.

Vår rangering : A : 1 B : 11-9-4-2-5-7-6 C : 3-10-12-8

V75-7 : 8 Elmo Ice – Er en KNALLGOD stayer som normalt har en STOR sjanse i omgivelser som dette. Gikk 15,4/2520mv fra dødens i Arvika sist, og det var heller ikke bånn. Var enormt bra når den vant på lave 15-tider både tredje sist og fjerde sist. Har et latterlig lavt grunnlag målt opp mot ren kapasitet, og denne er såpass god at den kan vinne et løp som dette fra dødens. Bør egentlig være storfavoritt i denne finalen, og dette er en hest vi tror MYE på.



4 Vitro Diablo – Trakk seg, og skuffet i debuten for Killingmo sist. Det man skal være klar over er at dette er en hest som er matchet i langt tøffere omgivelser enn i denne finalen, og at den satt fast i et løp som Don Fanucci Zet vant nest sist. Nå sitter sjefen seg selv opp, og på sitt beste kan den utfordre vår klare favoritt. 1 Dontgiveme Chocolate – Spurtet bra i kulissene etter pause nest sist, mens den avgjorde sikkert sist. Trenger ikke å være helt ueffen fra rygg leder, og luker til slutt. Er nemlig svært grunnkapabel.

Vår rangering : A : 8 B : 4-1 C : 2-9-6-11-3-12-10-7