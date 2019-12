Stor V75-jackpot på Bjerke i kveld

Det er hele 946 928 kr ekstra i sjuerpotten i kveldens V75-omgang på Bjerke.

Her ser du onsdagens V75-omgang fra Bjerke gratis. Sendingen starter kl 17.45:



Bjerke byr opp til fest med V75 to ganger denne uken. Onsdag er det V75 Bonus og her er det stor JACKPOTOMGANG med 946 928 kr ekstra i sjuerpotten. Lørdag byr Rikstoto på såkalt Super Saturday. Da skal vi først spille til den ordinære svenske V75-omgangen på Bergsåker, der det er spillestopp kl 16.20. Lørdag kveld varter så Bjerke opp med GULLJACKPOT i V75 og her starter ikke V75-1 før kl 20.00. Merk ellers at Drammen travbane byr på den internasjonale V4-lunsjen denne onsdagen.

Men i denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om onsdagens V75 Bonus. Favorittene stod i kø forrige onsdag på Bjerke og det fem siste V75-løpene ble alle vunnet av favoritten. Dermed ble det magre 367 kr i utbetaling for sju rette og ingen utbetaling for 5 rette. Det betyr at det er JACKPOT og 946 928 kr ekstra i sjuerpotten denne onsdagen. Jeg nøyer meg med en banker og den dukker opp allerede i V75-1.

Kanonløp sist - og perfekt forutsetninger

Det handler om 1 Patent Leather og Frode Hamre. Det var stilt store forventninger til denne amerikanskfødte fireåringen etter at han ble hentet fra USA, men de er bare delvis blitt innfridd. Gjorde et flott løp til andreplass i et stort fireårsløp under OGP-søndagen, men har ellers ikke lyktes i de store fireårsløpene. Det har dog vært klar utover høsten i norsk V75 og seire både på Sørlandets travpark fjerde sist og på Jarlsberg nest sist. Gjorde likevel sitt kanskje beste løp sist i Axel Jensens minneløp. Fikk et krevende løp underveis og hadde kun verdensstjernen og storfavoritten Zarenne Fas foran seg i mål. I kveld er det førstespor bak bilen og motstanden er billig. Blir den største favoritten i V75 i kveld, men det er en motivert favoritt. 1 Patent Leather blir min V75-banker på Bjerke i kveld.

Rangering V75-1: A: 1 B: 3-4-6 C: 2-5

To hester gjør opp i V75-5

Jeg velger å spille dobbeltbanker i V75-5/V5-2. 8 Osen Prinsessa og 10 Tangen Elvira er kapasitetsmessig overlegen sine konkurrenter i dette løpet. Osen Prinsessa blir min favoritt. Hun har imponert stort i regi Ole Johan Østre og nest sist hadde ikke storfavoritten nubbesjans til å hente 20 meter tillegg i et V75-løp på Bjerke. Sist koblet hun grepet på gode Vertigo Dominant ut på oppløpet, men galopperte 200 igjen med et klart seiersgrep. Osen Prinsessa tåler å bli brukt underveis. Ole Johan Østre har hatt en strålende sesong, men han har faktisk ikke vunnet løp på norske baner siden han vant med nettopp Osen Prinsessa 13. november.

10 Tangen Elvira var ikke som best i et V75-løp på Biri nest sist og var under pari den dagen. Hadde imponert voldsomt i et par seiersløp før det og kom tilbake etter snaue to måneders pause på Forus sist lørdag. Galopperte fra start da og lå sist 800 meter fra mål. Gjorde en ellevill sisterunde og var tredje i mål. Er nok like bra som min favoritt og normalt skal V75-5 handle om disse to, selv om det er galopprisiko for begge. De blir også min dobbeltbanker i V5-spillet.

Rangering V75-5/V5-2: A: 8-10 B: 6-5 C: 1-9-4-7-3-2

V75-2 - Varmblodshester. Monteløp. 2100 meter autostart.

Jeg står på fire hester på samtlige V75-forslag i dette monteløpet. 6 Concerto De Lou innfridde som min V65-banker på Momarken forrige tirsdag og gjorde det på en overbevisende måte. Møter skjerpet motstand i kveld og står også litt tøffere inne på pengene. I monteløpet betyr det mindre, og vallaken skal ha gode sjanser igjen.

3 Belle Ami Butcher ble spilt til storfavoritt i V75-4 på Bjerke for tre uker siden. Danskegjesten med dyktige Michelle Mønster som rytter ledet da også i det lengste, men ble tatt ned av en smygkjørt Nora Noark oppunder mål og skuffet vel kanskje litt. Mønster selv mente hun kanskje savnet pisken litt. Motstandsmessig er det litt billigere imot i kveld, og hun kan vinne dette. Hyppig startende 5 King N' Swing har gått gått monte to ganger. Vant i stilarten på Momarken for en måned siden, men det var mot klart enklere motstand enn det han støter på i kveld. Dyktige Siv Emilie Løvvold vil garantert gi sin hest best tenkelige reise underveis.

Jag tar også med meg montedebutanten 2 Sao Paulo. Gjorde et bra travløp for Gunnar Austevoll på Biri sist og står veldig godt inne på pengene i dette løpet. Blir lite spilt, men jeg tar den med som fjerde og siste hest på mine V75-forslag.

Rangering V75-2: A: 6 B: 3-5-2 C: 1-4-9-7-8

V75-3 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Kun ti hester til start i dette kaldblodsløpet, men lettløst er det ikke. Jeg tar med seks hester på de fleste forslagene.

Favoritten 1 Solva er nok den klart beste hesten på kapasitet. Var på humør sist og til 32 ganger pengene vant hun lett til tross for et tøft løp. Da kusket Pål Sem. I kveld får Gunnar Austevoll sjansen, og det er normalt et pluss. Førstespor er litt sjanseartet, men uansett er det snakk om en meget motivert favoritt.

8 Ros Son står sjanseartet til i åttendespor, men har ellers et meget fint løp på papiret. Formen er bra og klaffer det noenlunde underveis, skal fireåringen være med i seierskampen her. 5 Bleke Gnisten står med sju andreplasser i år og er fortsatt meget vrien å lure først over mål. Har et veldig fint løp også i kveld og blir mitt tredjevalg.

Kapable 3 Ådne Kommandør tok tre strake seire i akkurat samme periode i fjor. Men etter det siste seiersløpet på Sørlandets travpark 16. desember i fjor, har det stort sett blitt galopper. Kom bra tilbake etter galopp i Drammen sist og kapasitetsmessig er han på høyde med de beste her. Lunefulle 2 Rigel Øyvind var god nest sist, men svak sist. Skal ha det på sine premisser og får han det, kan han vinne. Så er det 9 Valle Tina. Steinseth-hoppa er klart bedre enn raden og feilfritt er hun ikke ueffen i et løp som dette.

Rangering V75-3: A: 1 B: 8-5-3-2-9 C: 6-10-7

V75-4/V5-1 - Varmblodshester. 2600 meter autostart.

Klart skille på hestene i dette langløpet, der de to favorittene skiller seg litt ut. 8 Date Night gjorde en flott norgesdebut for Eirik Høitomt i Drammen for drøye to uker siden. Høitomt sendte fireåringen frem i dødens underveis og den Kåre Andersen-trente vallaken hadde full kontroll mot mål. Det er bedre motstand i kveld, men samtidig har hesten helt sikkert gått fram med det løpet i kroppen.

7 Ajax Miguan kan skryte seg på at han er den eneste som har slått tøffingen Eldorado Gracieux på norsk jord. Det gjorde han i seiersløpet i Drammen tredje sist og vallaken fulgte opp med meget sterkt seiersløp på Momarken nest sist. Galopperte flere ganger på Biri sist, men var likevel femte i mål. 2600 meter er ikke noe minus for denne og det skal være bra vinnersjanse. Disse to står alene på de mindre V75-forslagene.

På det aller største betaler jeg også for lite spilte 3 Cool Counter M.E. som kommer ute etter fem måneders pause. Holdt hysterisk form på denne tiden i fjor og vant tre løp i perioden november-desember. 9 Bolero har en viss kapasitet og trener Wolden har snakket varmt om denne treåringen lenge, men har ikke innfridd. Setter seg selv opp som kusk i kveld.

Rangering V75-4/V5-1: A: 8-7 B: 3-9 C: 6-5-1-4-2

V75-6/V5-3/DD-1 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

4 Bjørnemyr Tore innfridde som storfavoritt på Bjerke forrige onsdag, og pådrar seg et tungt favorittstempel også i kveld. La litt av oppunder mål og Bragevinn nærmet seg mye. Hadde pauset før det løpet og er trolig enda et hakk hvassere i kveld. Jeg setter hesten først, men fireåringen er ikke et bankeralternativ for meg. Men i mangel av bedre bankerkandidater i DD-spillet, gir jeg 4 Bjørnemyr Tore tillit som DD-banker.

11 Ask Viktoria er det klare motbudet. Fireårshoppa til Øystein Tjomsland har vært strålende i to strake seiersløp og Tjomsland er stor optimist foran kveldens løp. Løpet er utskrevet med spor etter grunnlag, således var Tjomsland klar over at det ble bakspor når han meldte. Jeg står på disse to på de to minste V75-forslagene, men tar med ytterligere to hester på de to største.

5 Birk Faks stod med to strake seiersløp før Telemarksløpet for fireåringer i V75-1 på Klosterskogen sist. Stod på strek i det løpet, men fikk ikke skikkelig feste og måtte nøye seg med 5.plass i et løp årgangseneren Våler Nikolai vant. Tilbake i sitt vante grunnlag i kveld og blir mitt tredjevalg. 8 Grude Kalle debuterer i regi Marius Høitomt og fireårsvallaken har vunnet fire av åtte løp i år. Fra åttendespor mot kvalifisert motstand, må det klaffe underveis fra dette sjanseartede sporet, men treningsrapportene er fine. Disse fire gjør normalt opp om seieren i V75-6.

Rangering V75-6/V5-3/DD-1: A: 4 B: 11-5-8 C: 2-3-7-9-6-1-10-12

V75-7/V5-4/DD-2 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Som vanlig er V75-finalen på disse onsdagene gode spilleløp og kveldens V75-7 er ikke noe unntak. Det er få sjanseløse hester i løpet, men jeg nøyer meg med fem hester på de større forslagene.

1 Ghandi B.R. dukker opp i regi Frode Hamre med meget fine treningsrapporter i ryggen. Det er veldig bra kapasitet i denne vallaken som burde hattt mye mer penger på konto. Klarer neppe å holde ute favoritten 4 Xita Lavec på startsiden, men vil uansett få et fint løp underveis. Min knepne favoritt.

4 Xita Lavec drar garantert fordel av sprint og Mikkelborg-hoppa er også kvikk fra start. Bra sjanse for at favoritten leder hele veien, men hun har vist seg sårbar mot mål litt vel mange ganger. 9 Dynamite Hornline avsluttet strålende sist og har et greit spor med tanke på at det lukter tempo av løpet. Outsideren. 7 Hold Me Quick tok ned Xita Lavec fra lederryggen sist på Biri, men sjuendespor på sprint trekker kraftig ned i kveld.

5 Do It Fass blir veldig lite spilt. Det er litt merkelig. Vallaken holder flott form og er bra fra start. Jeg tar denne med som min femte og siste hest på V75-forslagene.

Rangering V75-7/V5-4/DD-2: A: 1 B: 4-9-7-5 C: 12-3-6-11-2-10-8