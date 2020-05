Stor V75-jackpot på Lindesberg

Det er over fire millioner ekstra i premiepotten i søndagens V75 på Lindesberg.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken.

En meget innholdsrik søndag stor for tur. Spillemessig er det V75-omgangen på Lindesberg som er mest interessant. Det er JACKPOT og hele 4 116 231 SEK fordeles ekstra i premiepotten. Søndagen innledes som vanlig med V64-galopp, det er Jägersro som er vertskap for denne. Søndag kveld skal to norske baner i sving. På Sørlandets travpark er det internasjonal V65/V4, mens Leangen byr på internasjonal V5.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Lindesberg og V75-omgangen med jackpot. SEK 4 116 231 fordeles i premiepotten (40% i sjuerpotten, 20% i sekserpotten, 40% i femmerpotten). Husk 1 krone minimum rekkepris. Spillestopp er kl 15.00.

Rolf Lerum er på noen velfortjente feriedager, derfor er det Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken som er tipsansvarlig. De byr på to bankere i omgangen, den første kommer ut allerede i V75-1.

Herdet i tøffe lag - bør vinne nå

Det handler om 13 Vikens Fingerprint som har radet opp med sterke prestasjoner i hele år. Travet utvendig for favorittspilte Karamell Hill på Mantorp forrige lørdag og holdt koken solid til tredje da. Møter klart enklere motstand søndag og 2680 meter er ikke noe problem. Hoppa er ikke avhengig av noe spesielt løpsopplegg og er en allrounder. Det skal være gode vinnersjanser mot denne type motstand. 13 Vikens Fingerprint blir den ene av våre to V75-bankere søndag.



Leder hele veien?

Den andre bankeren kommer ut i V75-finalen. Finskfødte 4 Lovemore lenset unna fra tet sist og la inn 09.8/siste 800 meter og kom alene til mål på Solvalla. Står nydelig til spormessig også lørdag og det må være solid sjanse for ny seier for hoppa til Iikka Nurmonen. Motstanden skremmer ikke. 4 Lovemore blir vår andre V75-banker for dagen og bankerspilles også i både V4 og DD.



Østre har favoritten

Ole Johan Østre har en flott hest i 9 Førsteslåtten som tok en enkel seier i Årjäng sist. Det var faktisk hestens første start på ett år. Med det løpet i kroppen, er hesten trolig enda bedre denne søndagen. Det skal være bra vinnersjanse påny i V75-3. Utfordres i første rekke av 10 Eldborken som årsdebuterer i regi Tom Forkerud. Den hesten gjorde en solid treårssesong i regi Jan Olov Persson og rapporteres å trene bra. Vi betaler også for 12 Stommens Berta i V75-3, hesten var sterk toer bak nettopp Førsteslåtten i Årjäng sist.