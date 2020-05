Stor V75-omgang fra Sverige - du kan vinne 28 millioner

Ekstremt flott V75-omgang med et gedigent potensial! Ta rygg på våre oppdaterte V75-tips, og bli med i jakten på storcashen! Husk også på at du kan se løpene GRATIS hos oss!

Vi ELSKER disse V75-lørdagene fra Sverige, og igjen er det enorme penger å spille om. En omsetning på rundt 100 millioner ventes, og det betyr at du kan vinne svimlende 28 millioner! Mantorp står for løpene, og da er det viktig å huske på at denne banen har et kort oppløp. Dagens beste banker kommer ut direkte, og vi tror HARDT på tet og slutt for 1 Gazza B.R. som har vært fin i comebacket. Har utrolig mye inne, den takler distansen, og kan umulig bli enkel å knekke ned med superkusken Björn Goop i "JOLLA". Ellers vrimler det av spennende objekter, og derfor er det ekstra viktig at du leser vår tekst nøye.

V75-1 : 1 Gazza B.R. – Har kommet fantastisk bra tilbake etter et lengre avbrekk, og virker nesten å være bedre enn noen gang. Var solid toer bak knallgode Ivory Di Quattro nest sist, mens den avgjorde sikkert fra dødens sist. Gikk da 12,5 s 700m på en dårlig bane. Er over middels fra start med volte, og feelingen er at Björn Goop forsvarer sitt innerspor. Fra tet på en kjapp bane kan denne umulig bli enkel å plukke ned, og vi tror MYE på favoritten.



9 Exaudio Vici – Er bare sterk, og elsker denne distansen. Spørsmålet er når den greier å komme seg frem i dødens, for det blir neppe med en gang, og ergo skal den få slite med å plukke ned favoritten. Exaudio Vici har vært solid over en lengre periode, men er nå tøffere ute, og den må heve seg ytterligere om den skal vinne i V75. 8 Love Håleryd – Avsluttet bra sist, og på klokken stod det 11 s 800m. Nå fester man på bakskoene igjen, og det er et minus. Nøyer seg derfor med maks en trippelplass fra rygg leder? 3 Royal T.N. – Gikk meget sterkt etter tidlig galopp sist, og holder sin flotte form. Her kan kanskje Rikard Skoglund finne rygg leder, og da skal Royal T.N. være med på foto i et løp som dette. Kan også vinne om favoritten skulle være under pari.



2 Emoji – Flemming Jensen har full form på stallen, og dette var en hest som imponerte i årsdebuten. Sporet nå trekker imidlertid ned, og det er en klar galopprisiko fra dette trange sporet. Vi ranker den derfor ut som et 4-valg. 7 Let’s Go Ernie – Virker stadig å bli bedre, og den har et OK løp foran seg nå. Er dessuten ganske kjapp i vei, og med klaff på startsiden trenger ikke denne å være helt borte. 11 Cobbys Nana – Var ekstremt tapper sist (13,2 s 800m), og har utviklet seg enormt sterkt i 2020. Utgangsposisjonen nå er imidlertid kald, og vi ranker den derfor en bra bit ut.

Vår rangering : A : 1 B : 9-8-3-2-7-11-6 C : 4-10-12-5

V75-2 : 2 Flash Håleryd – Skummelt løp hvor ingen er helt sjanseløs. Vår ide er en bra sølvdivisjonshest, den har fått to løp i kroppen etter pause, og var klart bra uten at det klaffet helt sist. Her står den ypperlig til, det oser stor fart på forestillingen, og med flyt er vi altså inne på at denne kan skrelle i et løp som dette. 1 Vincero Gar – Debuterer for Goop, men vi er ikke veldig glade i hester som kommer fra Gocciadoro, for de hestene er ikke enkle å forbedre. Vincero Gar er litt over middels fra start, men greier den virkelig å svare ut LYNRASKE hester? Vi har våre tvil om akkurat det, og er litt inne på at favoritten kan være i trøbbel.

3 Maze Runner – Har vært småsyk, men rapporteres nå å trene fint igjen. Følger bilen fra start, den elsker sprint, og blir dessuten kraftig kuskeplusset med Ulf Ohlsson. Leder rundt om? 4 Religious – Solgte seg dyrt mot kanonen Very Kronos sist, og holder toppform. Er veldig kjapp fra start, og Mika Forss vil garantert prøve seg på startsiden. Fra tet er sjansene store, men først må den komme seg der. 5 Dom Perignon (denne ble strøket fredag) – Følger bilen fra start, og også Jansson er nok på tetjakt. Var ikke helt på topp sist, men har ellers gjort bra løp. En kjapp sprint er kun et stort pluss, og den må regnes.



10 Can Lane – Kan være løpets luring om det blir et slikt åpningsrusj som vi altså er inne på at det kan bli. Feilet seg bort sist, men nest sist gikk den PIGG i mål etter hinder på veien. Er i toppform, den står i nydelige rygger på startsiden, og dette kan fort bli riktig. Skal med om man går utover noen av de vi tror mest på.

Vår rangering : A : 2-1 B : 3-4-5-10-11-8-9 C : 12-7

V75-3 : 12 Ecurie D. – Er et enormt stortalent, og en hest som vil gå rett i eliten om den bare får holde sin kropp hel fra skader. Rapporter har gått ut på at den kanskje kan være aktuell for Elitloppet allerede i år. Har vunnet 8 av 8, og blir bare bedre og bedre. Lekte seg i årsdebuten sist, og vant sprettlett etter en kjapp sluttrunde. Når den vant EM for 3-åringer på Vermo nest sist så tapte den 50-60m på startgalopp, viste 10,3 s 1000m / 08,6 s 500m, og greide utrolig nok å vinne det løpet på en regnvåt bane. Veldig mange «babler» om at den ikke har gått slike tider som noen av de andre i feltet, men tvil ikke på at denne kan senke seg. Det viste nemlig sluttrunden på Vermo nest sist. Vi tror på en STOR sjanse for den vakre hesten til Stall Hamre.



11 Power – Har vært OK i år, men den har ikke vært helt der den var i fjor. Den mangler litt på toppformen, og vi kjøper ikke helt Robert Bergh sin forklaring av at den ikke skjønte noe av dette med å gå ned på siste indre sist. Er en topphest, og om ikke skallen ble svidd i fjor så kommer den naturligvis å tjene betydelig med penger også i år. Motbudet. 8 Jason’s Camden – Fikk et tøft opplegg i debuten for Reden, og var smellgod fra dødens på en såpass god hest som Admiral AS. På klokken stod det 11,1 s 1300m… Sporet trekker ned, men kusken er et pluss. Outsideren. 3 Rally Hans – Satt fast i kulissene i løpet som Hail Mary vant sist, mens den spurtet råsterkt nest sist (09,4 s 800m). Har virkelig tent til etter man rykket skoene, den står perfekt til, og er en mulig skrell for de som velger å spekulere. Bak der ranker vi kapable 4 Armour AS samt 2 Gerry som var veldig forbedret sist.

Vår rangering : A : 12 B : 11-8-3-4-2 C : 7-1-5-6-9-10

V75-4 : 10 Karamell Hill – Har virkelig tent på alle sylindre etter den kom inn på stallen til Goop, og har vært smellbra i begge løpene som den har gjort. Ble sjenert fra seieren nest sist, men kom voldsomt tilbake etter sjeneringen, og vi hadde 10,8 s 800m på klokken. Nå sist vant den sprettlett fra dødens. Har trukket et perfekt spor, den er bra fra start, og det kan helt klart dreie seg om tidlig tet og slutt. Motivert favoritt.



9 Mellby Eye Catcher – Er en undervurdert traver, men en traver med bra kapasitet. Den var solid i nederlaget nest sist, og fullførte også klart bra sist. Får opp Erik Adielsson nå, og det er et STORT pluss. Er såpass god at den kan skrelle! 6 Kavata Käll – Gikk det noen veldige rapporter på før årsdebuten sist, men da leverte den under pari. Kanskje ikke så rart når det viste seg at den var syk for dagen? Er en knallgod hoppe når den er som best, og tilbake på sitt beste så duger den i massevis i et løp som dette. Salen var OBS på den sist, men nå blir den derimot «SAGET». Akkurat det mener vi er dønn feil. OBS!



13 Vikens Fingerprint – Fullførte råsterkt sist, og vi hadde 10,9 s 800m på klokken. Det løpet ble vunnet av Conrads Rödluva. Går ned en klasse nå, den er i toppform, og selvskreven på bongen om man først begynner å gardere dette løpet. 14 Millie Millionaire – Gikk fullt godkjent i debuten for sin nye trener sist, og på klokken stod det 10,5 s 700m. Er en VELDIG bra hoppe, den er trolig ytterligere forbedret, og blir livsfarlig om det bare klaffer litt underveis nå. Skal med på gardering.

Vår rangering : A : 10 B : 9-6-13-14 C : 11-8-5-7-15-1-3-4-12

V75-5 : 8 Västerbo Pokerface – Når det gjelder denne traveren så er nok den feltes beste på ren kapasitet, Nurmos har hestene sine ALLTID klar for å prestere direkte, og rapportene fra stallen går i dur. Kan slå til som en godbit, og det er nå denne skal spilles. 4 Mr Marvelous – Har fått tre løp i kroppen, og den blir hardt betrodd. Litt ekstra hardt betrodd blir den da de nå skal feste på en BIKE, og det er klart at det er et stort pluss om den takler en slik vogn. Den vognen vil normalt gjøre den mer startrask også. Har gjort tre fine løp etter oppholdet, og formen virker å være bra. Motbudet.



2 Fire Of Noa – Debuterte for Röcklinger sist, men det gikk ikke som ønsket. Varmet dog fint, og vi tror ikke det er noe feil på hesten. Var lovende som 3-åring, og leverer den i nærheten av hva den kan, ja, da er den mer enn god nok i et løp som dette. Björn Goop er dessuten spennende kusk nå. 9 She Follow Me – Denne hoppen liker vi, og den var utrolig bra når den vant på en knallgod tid sist. Utvikler seg strålende, den tåler å bli brukt underveis, og dukker nok opp i rette enden om det bare klaffer litt underveis.

11 Seconday Stall – Galopperte seg bort sist, mens den fullførte fint bak «umulige» Ecurie D. nest sist. Er grunnkapabel, og er ikke helt borte i et løp som dette om den leverer på sitt beste.

Vår rangering : A : 8-4 B : 2-9-11-7 C : 6-3-1-12-10-5

V75-6 : 11 Handsome Brad – Dukker opp i en spennende årsdebut, og husk da på at man ikke er avvisende til en mulig start i Elitloppet. Skal den med der så må den dog vinne dette løpet. Vant direkte i fjor, og hadde en sterk sesong med blant annet seier i Copenhagen Cup. Har møtt de beste, og er motstandsmessig «billig» ute i denne årsdebuten. Har trent knallbra, og rapportene går i dur. Skulle 4 Chief Orlando svare 5 Mindyourvalue W.F., ja, da kan det fort bli veldig riktig å komme bakfra med sparte krefter i et løp som dette. OBS!



10 Racing Brodda – Hadde et utrolig sterkt fjorår, og det ble seier i Derbystoet samt en andreplass i StoChampionatet. Ved begge anledninger slo den Conrads Rödluva, og hadde sistnevnte vært med her så hadde den vært hardt spilt. Akkurat det blir ikke Racing Brodda… I årsdebuten hadde den en kald utgangsposisjon, og ble bakket ned i køen. Kom via sjettesporet mot oppløpet, og spurtet gedigent ute i banen (09.9 s 800m). Varslet altså form direkte. Blir skummel med tempo på lørdag, og den er selvskreven på bongen. 5 Mindyorvalue W.F. – Er Robert Bergh LYRISK til, og han har siktet på denne oppgaven i en lengre tid. Han har tro på seier, og at det vil gi denne en plass i Elitloppet. Er en spesiell hest, og en hest som ikke liker masse forstyrrelser med publikum og annet. Det slipper man på lørdag, og akkurat det er et stort pluss for en hest som Mindyourvalue W.F. Vi blir ikke veldig overrasket om Robert Bergh kan trykke seg til tet, og da er den HET! Vi har solid tro på disse tre.

4 Chief Orlando – Blir TUNGT betrodd, men husk på at den allerede er klar for Elitloppet, og da ønsker vel ikke Rikard Skoglund å tømme den som han gjorde sist? Vi er litt inne på at Chief Orlando blir kjørt i rygg på denne distansen, og må derfor ha litt tur for å vinne. Storfavoritten rankes kun som et 4-valg hos oss.

Vår rangering : A : 11-10-5 B : 4-7-8 C : 3-1-2-12-6-9

V75-7 : 10 Staro Mcmillan – Vil gå rett inn i eliten om den bare for holde seg hel. Dette er nemlig en utrolig bra hest, og grunnlaget som den har på konto er latterlig lavt. Var litt tung i årsdebuten sist, men vi har vel aldri sett den finere noen gang, og den strålte i målgangen. Hadde garantert veldig godt av det løpet i kroppen, på ren kapasitet er den i særklasse best, og blir det bare litt tempo her så kan umulig denne bli enkel å stå i mot tilslutt. MÅ BARE PRØVES I ET LØP SOM DETTE!



1 Zap Di Girifalco – Fullførte meget solid i debuten for Björn Goop, og avslørte sitt fine talent direkte. Kan åpne bak bilen, og skulle Goop greie å svare ut 4 Franklin Face, ja, da skal ikke Zap Di Girifalco bli enkel å ha med å gjøre. Motbudet. 2 Thriller N.P. – Varmet opp i en helt strålende stil i forkant av løpet nest sist, og da ble det også seier i selve løpet mot en såpass bra traver som Religious. Trakk et perfekt spor nå, den er sikret et bra opplegg, og får stå som løpets klare outsider. 4 Franklin Face – Ble det billig for sist, men det er uansett mulig at storformen er tilbake. Distansen nå er ikke et pluss, men skulle den få tet, dempe, ja, da kan den naturligvis renne unna på en bane som Mantorp.



7 Global Winner – Dukker opp etter en lengre pause, og på ren kapasitet er denne knallgod. Sporet trekker dog ned, og vi tror ikke den går ut og vinner direkte uten at det klaffer litt underveis. Vi ranker den derfor litt ut fra et dårlig spor. Bak der ranker vi 6 Adde SH som er god nok på sitt beste, samt 3 Zinco Jet som aldri er helt ufarlig når det klaffer underveis.

Vår rangering : A : 10 B : 1-2-4-7-6-3 C : 5-8-11-9