Store lunsjkroner i vente på Bro Park

Fire handicapløp betyr stor vanskelighetsgrad i onsdagens V4-lunsj på Bro Park.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En herlig trav- og galoppuke er vel i gang. Ukens sportslige høydepunkt finner sted i lørdagens V75-omgang på Biri. Her er det kaldblodsdag med Biri Oppdretningsløp, DNT's 5-åringsløp, Vintillatravet og finaler i Veikle Balder Cup.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Før vi kommer dit, har vi blant annet en spennende onsdag foran oss. Som vanlig på onsdager, så er det galopp til til lunsj og V75 Bonus på Bjerke til kvelden. Denne onsdagen er det Bro Park som er vertskap for galopplunsjen.

Og det er nettopp Bro Park det heretter skal handle om i denne artikkelen. Det er både V4 og V5 på menyen. V5 er først ut med spillestopp kl 12.20. V5-spillet som innledes i V4-4 har spillestopp kl 13.33.

Onsdagens V4-lunsj er av det utfordrende slaget. Bare handicap-løp som gjør det hele vrient.

Vi falt ned på 12 Realize Rock i V4-4/V5-1/DD-2 som dagens holdepunkt i V4 og DD-spillet. Den fire år gamle vallaken til trener Roy Arne Kvisla har vist seg som en ordentlig stayer. Onsdagens distanse på 2350 meter er bare en fordel. I sitt siste løp i Malmø avsluttet han veldig bra til en andreplass bak en meget god hest. Elione Chaves opp på ryggen er også et pluss. Treneren har også veldig god tro.

V4-1 er en rask 1000 meter, hvor det kommer til å gå unna hele veien. Vi har god tro på 4 Visiteur Du Pom kommer seg til tet og holder helt hjem.



Realize garderes litt i V5

I V5-spillet bankerspiller vi 12 Realize Rock på de to minste V5-forslagene, men tar oss råd til å gardere litt på de større forslagene.

Vi går også for oss en billig løsning i V5-4. Både 2 Krigar Drottning og 4 Iva Chance trenes av Kahill De Burca som har fin form på stallen. Dette er to toåringer som er uerfarne, men vi tror det holder med duoen i V5-4.

