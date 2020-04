Store penger i luften i fredagens V65-lunsj fra Østersund

Det lukter fine penger i fredagens V65-lunsj fra Østersund.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips og spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken.



En vidunderlig travhelg står foran oss med lørdagens internasjonale V75-omgang på Åby som det soleklare spillemessige og sportslige høydepunktet. Her er det jackpot og hele 29 millioner ekstra i sjuerpotten og det ventes voldsom omsetning. Før vi kommer dit skal vi gjennom en innholdsrik fredag. Den innledes med V65-lunsj fra Østersund, fredag ettermiddag er det V65 på Forus og fredag kveld er det gedigen sportslig kvalitet på V64-omgangen på Åby. Det er DOBBEL JACKPOT med hele 2 192 745 SEK ekstra i sekserpotten. Løpene holder skyhøy klasse da det er kvalifiseringsløp til Kung Gustafs Pokal og Drottning Silvias pokal for fireårige hester.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det har vært veldig flyt på Nettavisens tips den siste uken. Her er de største høydepunktene:

Lerum med V5 og SISTE INFO V65-suksess på Solvalla/Bergsåker 22.april!

Samtlige V5-bonger satt på Solvalla denne onsdagen (15 stk på Eksperten). Innleveringsprisen på disse var fra kr 500 (ti andeler a kr 50/fem andeler a kr 101/fire andeler a kr125) til kr 1 980 000 (fire andeler a kr 500). Nøkkelen til at samtlige V5-bonger gikk inn var at vi på de minste bongene banket Sashay Kemp (2-valg). Utbetalingen på bongene var kr 5 056 hver seg.

I V65-spillet så suste også samtlige SISTE INFO V65-bonger inn (11 stk på Eksperten), og innleveringsprisen på disse var fra kr 1 000 (fire andeler a kr 250 / fem andeler a kr 200) til kr 2 000 (fire andeler a kr 500). Utbetalingen på disse var fra kr 6 245 til kr 6 717

Stjerneklaff i V4-lunsjen på Bro Park onsdag 22. april

Våre galoppeksperter leverte fremragende tips til onsdagens V4-lunsj på Bro Park. Det mellomstore V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 960) satt som et skudd og betalte tilbake meget flotte 14 834 kr.

På Eksperten ble det klaff for hele 15 andelslag og disse fordelte seg slik:

6 andelslag med fire andeler a kr 250 - utbetaling kr 14 834 pr stk

2 andelslag med fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 14 834 pr stk

4 andelslag med fem andeler a kr 300 - utbetaling kr 14 834 pr stk

2 andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 14 834 pr stk

1 systemspill med fire andeler a kr 750 - utbetaling kr 14 834

Totalt innspilt på disse 15 andelslagene ble 222 510. Totalt omsatte Nettavisen for 26 359 i V4-spillet til Bro Park på Eksperten.

Herlig V65-suksess på Jarlsberg tirsdag

Det ble herlig fullklaff for mitt største V65-forslag på Jarlsberg tirsdag. Bankeren 4 Gretzky Boko innfridde som ventet og storfavorittene 9 Ingbest (V65-3) og 2 Bokli Stjernen (V65-4) falt begge tungt i sine respektive løp. V65-forslaget med innl. pris på kr 1875 satt klokkerent og betalte tilbake flotte 15 691 kr. På Eksperten ble det fullklaff for seks andelslag (fire stk med fire andeler a kr 500) og to systemspill (begge med fire andeler a kr 750).

Ellevill V65-fest med Lerum på Färjestad lørdag kveld

Det ble storeslem for Rolf Lerums V65-tips til Färjestad lørdag kveld. Han lanserte 2. valget 10 Lidaz Kratzer i V65-3 som kveldens banker mot omgangens største favoritt 1 Enjoy's Top Gun og spilleforslaget på 432 kr satt som et skudd og betalte tilbake praktfulle 18 676 kr.

På Eksperten ble det klaff for hele 33 andelslag. Disse fordelte seg slik:

1 andelslag med ti andeler a kr 50 - utbetaling kr 18 676

3 andelslag med fem andeler a kr 101 - utbetaling kr 18 767

12 andelslag med fire andeler a kr 125 - utbetaling kr 18 767

1 andelslag med fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 20 143

4 andelslag med fire andeler a kr 250 - utbetaling kr 20 143

8 andelslag med fire andeler a kr 300 - utbetaling kr 21 121

2 andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 23 566

1 andelslag med seks andeler a kr 330 - utbetaling kr 23 566

1 andelslag med fire andeler a kr 750 - utbetaling kr 24 544

Totalt ble det 665 106 kr innspilt på disse 33 andelslagene. Omsetningen til Nettavisen på Eksperten til V65-løpene på Färjestad var på 28 872 kr.

I denne artikkelen retter vi nå fokuset fredagens lunsj i Østersund, der det står både V65 og V4 på menyen. V65 har spillestopp kl 12.45, mens V4-spillet som omfatter de fire siste V65-løpene har spillestopp kl 13.29. Det er ingen enkel V65-omgang i Østersund i dag. Snoken velger sin banker i V65-4.

Fireåring i rivende utvikling

Det er sportslig svak klasse på V65-4/V4-2 i Østersund i dag, men fireårige 5 Blixen skiller seg klart ut. Vant i årsdebuten på imponerende vis og også tidsmessig var det bra. Møter svært overkommelig motstand og med lignende takter som i seiersløpet på Bergsåker for drøye to uker siden, må det være toppsjanse også i dag. Vi spekulerer ikke og lanserer 5 Blixen og Jan-Olof Johansson som vår V65-banker i Østersund denne fredagen.

I V4-spillet tar vi også med i 1 Lejonet Elsa og Mats E Djuse og spiller således dobbeltbanker i V4-2 på hestene 1 Lejonet Elsa og 5 Blixen.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Emilia Leo kusker DD-bankeren

Formsterke 5 Edbest har en flott oppgave i V64-5/V4-3/DD-1, selv om han støtet på kapasitetshesten 4 Elsas Faks. Edbest har vært på trippelen i alle sine seks starter i år, men kun vunnet en gang. Formkusk Emilia Leo får sjansen i dag og hun skjøtter sine oppgaver veldig i sulkyen. 5 Edbest blir vår DD-banker i dag.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.