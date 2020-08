Store penger i luften i kveldens V65 fra Klosterskogen

Det er alt annet enn lettløst i kveldens V65 på Klosterkogen. Vi tyr til en frekk banker i V65-1.

En fantastisk trav- og galopphelg nærmer seg. Lørdag er det V75 med Gulljackpot på Bjerke og søndag er det klart for Norsk Derby på Øvrevoll med stor internasjonal V64-omgang.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Før vi kommer dit skal vi gjennom en spennende torsdag. Den innledes med V4-lunsj på Hagmyren. Torsdag kveld er det så klart for en herlig V65-omgang på Klosterskogen travbane i Skien, og i Sverige er det Gøteborg og Åby travbane som er vertskap for en flott V64-omgang.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Klosterskogen. Her er det som vanlig spillestopp kl 18.55 i V65 og kl 20.05 i V5. Det vrimler ikke av bankerkandidater i kveld og det lukter penger av V65-omgangen. Jeg tyr til en sjansebanker allerede i V65-1.

Formsterk V65-banker

Det er variabel klasse på V65-1 i kveld, og flere hester som sliter med formen. Det gjørt definitivt ikke 5 Skytten Lisl. Den Erik Killingmo-trente hoppa har avsluttet flott i sine to siste løp og går ned en klasse motstandsmessig i kveld. Det ser ut som en meget passen oppgave på forhånd og sporet er også bra. Velkjørende Vidar Hop får sjansen igjen som kusk og i en meget vrien V65-omgang, lanserer jeg 5 Skytten Lisl som min V65-banker.

Kapasitetshestene gjør opp i V65-2

Veldig fint spilleløp venter i V65-2, der 10 Lykkje Cornelius blir mitt førstevalg. Gaustad-traveren er i veldig fin form for tiden og feilfritt er han med i seierskampen i dette løpet. Sammen med kapasitetshestene 6 Spang Ole og 7 Vår Bajas blir hesten mine tre utvalgte i V65-2.

Overspilt favoritt

Det er liten V65-omsetning torsdag formiddag, og kryssene vil nok jevne seg ut nærmere spillestopp. Men jeg kjøper uansett ikke 6 Best Of Brands som stor favoritt i V65-3. Vant riktignok sist, men hadde tapt for 4 Lobella når denne galopperte inn i mål. Står 20 meter dårligere til i kveld og ingen tvil om at 4 Lobella skal stå som favoritt slik forutsetningene er i kveld. Jeg tar også med meg 1 Mighty Star på samtlige V65-forslag og krydrer med ytterligere noen kryss på de største V65-forslagene.

En klink vinner feilfritt?

Ingen tvil om at en feilfri 4 Modig Ripa nå ha et svært godt bud på seieren i V65-4/V5-1. Men fireårsvallaken som trenes av Merete Viksås, galopperer både titt og ofte og er ikke en hest å gå all-inn på. Blir veldig stor favoritt i løpet og her velger jeg bred gardering.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Gode hester i poengjakt

V65-5/DD-1 er et løp for kaldblodshester i høyt grunnlag og stengt ved 600 startpoeng og da er en slags poengjakt. Det er bra hester med i løpet og 3 Alsaker Pumbaa blir en ganske klar favoritt for meg. Niåringen har et meget høyt toppnivå og har en passende oppgave foran seg i kveld. I DD-spillet lanserer jeg 3 Alsaker Pumbaa som min banker.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Mer suksess for Ole Christian Kjenner

Tirsdag kusket Ole Christian Kjenner en meget opplagt O.M. Corpentino inn til en overlegen seier i V75-5 på Bjerke. I V65-6 sitter Kjenner opp bak 4 Boynton som har fine forutsetninger med bra startspor og sprint. Kommer ut i ny regi i kveld. Er den svært sannsynlige tethesten og har en fair mulighet til å lede V65-6/DD-2 fra start til mål. Men er ikke alltid like bøs mot mål. Jeg værer en smell i løpet og tar med sju hester på de to største V65-forslagene.