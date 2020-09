Store penger i luften i kveldens V75 på Bjerke

Det er en strålende meny som venter spillerne i kveldens V75 Bonus på Bjerke.

Onsdag er det som vanlig galopp til lunsj og V75 Bonus på Bjerke til kvelds. Det er Øvrevoll som er vertskap for galoppløpene onsdag, mens Bjerke byr på en høyinteressant V75-omgang onsdag kveld der det ligger store penger i luften.

Og det er nettopp Bjerke det heretter skal handle om i denne artikkelen. Kveldens V75-omgang ser kanonspennende ut på forhånd og det lukter fine penger. Spillestopp i V75 er som vanlig kl 19.00. Det er dårlig med bankerkandidater i kveld, jeg velger derfor å spille med kun en banker. Den bankeren kommer ut allerede i V75-1.

Steinseths tøffing er en vinner

Det handler om 5 Nårje med sin trener og kusk Bjørn Steinseth. Bork Odin-sønnen står med tre seire på de fire siste startene og totalt har har han vunnet åtte av sytten løp i karrieren. Kanongod vinner på Romme sist og har også vært overlegen i seiersløpene på Momarken fjerde sist og Jarlsberg nest sist. Steinseth har i tillegg feiret store fremganger i Sverige i det siste og lørdag vant hans Spikfaks V75-4 på Hagmyren som klar favoritt og førstepremien i det løpet var på hele 200 000 SEK. Når det gjelder motstanden til Nårje i kveld, så er den bra, men heller ikke mer. Både kusk og hest er altså i form. 5 Nårje og Bjørn Steinseth blir min V75-banker på Bjerke i kveld.

Rangering V75-1: A: 5 B: 1-6-8 C: 9-3-4-10-2-7

V75-2 - Varmblodshopper. 1609 meter autostart.

Varierende klasse på dette hoppeløpet der 6 Dancing Queen blir veldig stor favoritt. Det er ikke noe nytt at denne hoppa får spillernes tillit, til tross for kun 3 seire på 32 starter. Gjorde sitt første i regi Kim Pedersen i Årjäng sist, det var et breddlopp. Vant overlegent da, men møter jo helt annen motstand i kveld. Er heller ikke spesielt rask fra start, jeg tar med to formsterke damer på gardering.

1 Sassy May har en meget spennende oppgave foran seg i kveld. Hoppa til Trond Gjervan er i knallform. Solid toer bak seiersmaskinen Canali nest sist og hang strålende med til andre vinneren Outcome i V75-løpet på Sørlandet forrige lørdag. I kveld velger nok Trond Gjervan å sitte foran om han forsvarer sitt innerspor, så får om Sassy May er like bøs fra tet. Uansett fra sitt perfekte startspor, er Sassy May et opplagt bud mot den store favoritten. 10 Mia Vince møter også klart billigere motstand i kveld, kontra sine foregående starter. Men står sjanseartet til og er normalt ikke en sporklatrer. Likevel skal det være bra vinnersjanse mot svært så overkommelig motstand.

Jeg registrerer ellers at 9 Tilly Classic og 8 Listas Tequila blir en del betrodd. Førstnevnte kommer fra to middels innsatser, mens sistnevnte har et meget sjansertet åttendespor.

Rangering V75-2: A: 6 B: 1-10 C: 9-8-4-7-5-3

V75-3 - Varmblodshester. 2140 meter voltestart.

Grunnlag under 10 000 kr er proposisjonene i V75-3 og da er uoversiktlig. Jeg velger å gå tynt og spiller tre hester på samtlige V75-forslag.

Eirik Høitomt var meldt på flere hester i dette løpet, men valgte forståelig nok 7 Beluga. Denne debuterte med en 3. plass på Bjerke for en drøy måned siden. Gikk så ut i Kriteriekvalifisering og strakk naturlig nok ikke til mot Another Creation og HM Lovely Comers, men landet på 14.5/2140 meter. Det er naturligvis en medhengertid. Fra springspor i dette løpet, er nok Høitomt på tetjakt og kanskje er det tet og slutt.

5 Spicy Future galopperte fra start sist, men reparerte flott til femte da. Hamre-hoppa var ellers god toer i debuten og skal gjøre opp om seieren her. 6 Glamour Tilly T.E. får Åsbjørn Tengsareid opp som kusk i kveld. Hoppa til Hans Even Andersen er under flott utvikling og hun blir den tredje og siste jeg tar med i V75-3.

Rangering V75-3: A: 7 B: 5-6 C: 4-1-9-2-3-8-10-11

V75-4/V5-1 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

15 hester til start i dette løpet, jeg synes fire hester skiller seg litt ut og står på disse på de fleste V75-forslagene.

Høykapable 4 Børke Billie gjør en spennende start etter sju måneders pause. Eier og trener Oskar Slåttland er fornøyd med sin hest og Dag-Sveiung Dalen er spennende som kusk. Står flott til på strek og feilfritt kan dette være en vinner i kveld.

8 Brenne Røn strakk ikke til Derbykvalifiseringen sist, men gjorde et klart godkjent løp. Var storfavoritt nest sist og innfridde da veldig enkelt. 20 meter tillegg og 2100 meter er ikke plussvarianter for Weberg-hesten, men på fart er han overlegen. 9 H.G. Odne fikk endelig vinne sist, etter en rekke sterke løp. Ledet da det meste av veien. Andre forutsetninger i kveld med 20 meter tillegg. Olav Mikkelborg var også meldt på 4 Børke Billie, men valgte å kuske 11 Lustra Odin. Fireåringen holder strålende form og skal selvsagt regnes med vinnersjanse også i kveld.

3 Skar Lukas hadde jeg med på samtlige V75-forslag i V75-3 på Bjerke for 14 dager siden. Vallaken var svært lite spilt da, men var med favorittduoen Storm Fax og Lustra Odin helt inn da, til en flott 3. plass. Jeg tar denne med på det største V75-forslaget.

V75-4/V5-1: A: 4 B: 8-9-11-3 C: 1-15-7-12-13-2-14-5-6-10

V75-5/V5-2 - Kaldblodshester. 2600 meter autostart.

Ny utfordring for oss spillere venter i V75-5, der jeg markerer for seks hester på det største V75-forslaget.

I og med at distansen er 2600 meter, velger jeg å sette 1 Langlands Balder først. Heidi Moens vallak er sterk og feilfritt skal han ha et bra bud på seieren mot ikke altfor tøff motstand.

11 Tangen Ternar har ikke vært som best i det siste, men på papiret har Mjølnerød-traveren en fin oppgave. Er uansett overraskende stor favoritt i spillet i morgentimene onsdag, men det vil nok jevne seg ut utover dagen. 10 Hof Lodin er ikke en hest som rader opp seire (2 seire på 52 starter), men Gravdal-traveren er i form og trives på distansen. 6 Brid Arne er stadig klart bedre enn raden og feilfritt skal fireåringen kunne hevde seg bra her.

På de litt større forslagene markerer jeg også for 7 Nord Sjur. Har ikke vist veldig form i det siste, men distansen er et pluss og motstanden skremmer ikke. 4 Egge Loke holder fin form og klaffer det optimalt kan fireåringen muligens ta del i seierskampen, selv om distansen er upassende.

Rangering V75-5/V5-2: A: 1 B: 11-10-6-7-4 C: 5-12-9-2-8

V75-6/V5-3/DD-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Bra klasse på dette løpet, men jeg velger likevel å gå tynt og kun spille to hester i et løp der tetkampene trolig blir avgjørende.

3 Aksel Pedro har vunnet sportrekningen og det skal være gode sjanser for at spydkaster Terje Pedersens flotte fireåring når teten. Forsvarte seg strålende derfra nest sist og vant enkelt. Gunnar Austevoll får sjansen som kusk i kveld. I en åpen DD-omgang, velger jeg å bankerspille 3 Aksel Pedro i DD-1.



4 Radagast Ammik tok som ventet karrierens første seier i V75-1 på Bjerke for 14 dager siden. Møtte ingenting den dagen og vant da også suverent. Er brennkvikk fra start og det er ikke helt utenkelig at hesten kan ta seg forbi Aksel Pedro. Er uansett det klare motbudet og jeg velger å låse V75-6 på disse to.

Vel vitende om at 6 Thai Poseidon er bra, men sporene avgjørt ofte denne type løp. 7 Fit for Fortissimo har imponert på Leangen og er også en klar plussvariant i dette løpet.

Rangering V75-6/V5-2/DD-1: A: 3 B: 4-6-7 C: 8-10-5-1-12-9-2-11

V75-7/V5-4/DD-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

15 hester bak bilen og en real spillenøtt venter i V75-finalen. Jeg står på fem og sju hester på de to største V75-forslagene.

3 Vincent blir spillefavoritt og det blir også min favoritt. Vant på meget sterkt vis etter en strålende styring av Eirik Høitomt nest sist på Biri. I langløpet i V75 på Sørlandets travpark ble det meste feil underveis og hesten ble også sittende stengt over mål. Tredjespor bak bilen i kveld og er en motivert favoritt.

1 Olimpo Doc gjorde et sterkt seiersløp nest sist på Bjerke, men havnet i dødens sist på Färjestad og trøtnet derfra. I kveld er det førstespor og da skal Helgestad-hesten tidlig med. 5 Edmund ble en del spilt i norgesdebuten for stall Hamre, men fra dødens var det utsolgt 500 meter fra mål. Løpets klare outsider.

På de to største V75-forslagene tar jeg med 2 Matchplay S.S. som har vært god i regi Kristine Kvasnes og kanskje kan ta første seieren i hennes regi i kveld. 11 Willy Invalley fortsetter å levere solide innsatser for Truls Desserud og med klaff, kan han vinne. På det største V75-forslaget tar jeg også med 4 Tiffany Yellow (stadig vanskelig å regne på denne, men toppnivået er bra) og 9 Dontgiveme Chocolate som er i strålende form og vil få et fint løp fra denne utgangsposisjonen i kveld.

V75-7/V5-4/DD-1: A: 3 B: 1-5-2-11-4-9 C: 6-14-15-8-13