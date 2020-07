Store penger i luften i søndagens V64-galopp fra Gøteborg

Det har vært voldsomme utbetalinger på V64-galoppene i juni. Søndagens V64-omgang i Gøteborg blir neppe noe unntak.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Etter to herlige dager med topp travsport, er det klart for internasjonal V75 på Jarlsberg søndag. Eliteløpet Ulf Thoresen Grand International er den største sportslige attraksjonen, men ellers holder de øvrige V75-løpene også et meget bra nivå.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men det skjer naturligvis flere ting enn Jarlsberg denne søndagen og den innledes som vanlig med V64-galopp. Det er Gøteborg galoppbane som er vertskap denne søndagen. Søndag kveld er det noe så uvanlig som internasjonal V65-omgang fra Bodø.

Voldsomme utbetalinger i juni

Men i denne artikkelen skal det heretter handle om V64-galopp og Gøteborg galoppbane. Det er spillestopp som vanlig kl 12.45 i V64, mens V4-spillet som innledes i V64-3 har spillestopp kl 13.31. Det har vært krevende å være spiller på V64-rundene med galopp i juni. Søndag 7. juni på Jägersro var det ingen som fikk seks og det ble jackpot. Søndag 14. juni på Bro Park ble det 243 820 kr i utbetaling for seks rette og forrige søndag på Bro Park ble det 214 647 kr i utbetaling for seks rette.

Seks handicapløp borger for ny stor utbetaling

Det var vrient forrige søndag på Bro Park. Med seks handicapløp på Gøteborg søndag, er det en ny krevende V64-omgang som venter. Vi velger en bankerfri løsning på de største V64-forslagene.

Mer suksess for Annette og Nathalie

Annette Stjernstrand og datteren Nathalie Mortensen har hatt en flott start på sesongen 2020. Nesten hver løpsdag på Øvrevoll reiser de hjem med seier, og nå har de mange gode sjanser i Sveriges nest største by. I V64-1 tror vi mye på 12 See You Soon, som er i flott form. Andreas Tapia Dalbark, og han rir meget bra. Verst i mot tror vi 3 Sir Macken er, en treåring i rivende utvikling. Disse to står alene på tre av våre fire V64-forslag.

Annette og Nathalie har flere sjanser i tillegg, kanskje er 14 Chilterns i V64-6/V4-4/DD-2 den vi tror mest på. Han vant på denne løpsdagen i fjor, og formen er riktig fin. Men han støter på 3 Take It Thunder som kan lei å slå. 3 Take It Thunder bankerspilles på de to minste V64-forslagene og blir også vår DD-banker.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Nevnte 14 Chilterns tas med på de to største V64-forslagene og på samtlige V4-forslag.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men også 5 For the Roses i V64-5 er spennende. Hun slo elitehesten Queen Rouge i fjor, og i det løpet var det over en million kroner i førstepremie.