Store penger i luften i søndagens V75 i Gävle

Det er en meget interessant V75-omgang i Gävle søndag, der velkjørende Jorma Kontio kusker vår banker.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken.

Det nærmer seg V75 Julebonanza og førstkommende onsdag er vi gang på Mantorp. Den siste søndagen før julaften byr på en særdeles utfordrende V75-omgang i Gävle, mens det søndag kveld er intenasjonal V65 på Sørlandets travpark.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal det heretter handle om V75-løpene i Gävle. Rolf Lerum har en velfortjent frihelg og det er Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken som er tipsansvarlig. Som vanlig er det spillestopp kl 15 i V75 og Snoken innleder omgangen med banker.

Kontio innleder

Det handler om 8 Carat Du Goutier og Jorma Kontio. Den franskfødte åtteåringen har gjort to starter for Katja Melkko og det har gitt en andre- og en førsteplass. Vant en 3140 meter lett i Eskilstuna sist og har imponert. Møtet svært passende motstand i V75-1 og vi tror dyktige Katja Melkko (innfridde med Helluva Am i V64-4 på Romme fredag) har en ny vinner søndag og bankerspiller 8 Carat Du Goutier i V75-1.

Leos hest er klart best

V75-6/DD-1 er et løp for treåringer og kalt E3 Revanschen. Ni hester stiller til start og Emilia Leos 9 No Doubt er den som har vist den største kapasiteten. Var helt nede på 10.5/1640 meter i seiersløpet på Färjestad tredje sist, men galopperte seg bort i sine to siste løp. Kommer tilbake etter pause her og skal stå først på ranken. I en meget spennende DD-omgang velger vi å bankerspille 9 No Doubt i DD-1.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Norskfødt duo gjør opp i V75-3

To av søndagens V75-løp er for kaldblodshester og i V75-3 er det norskfødte hester som bekler favorittskapet. 12 Bokli Rapp har leverte varene for Daniel Reden og stod med tre strake seire før han møtte overmakten i Våler Nikokai sist. Søndag må hesten gå med sko, men har ellers en flott oppgave foran seg. Utfordres i første rekke av Øystein Tjomsland-trente 6 U.R. Faxe. Ikke hver dag denne byr seg til for fullt, men står til for et fint løp her og skal med på alle V75-forslag.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.