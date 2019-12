Store penger i luften på Biri

Fredagens V65-omgang på Biri er slett ikke lettløst det er fine penger i luften.

Vi nærmer oss en herlig travhelg. Lørdag byr Rikstoto på såkalt Super Saturday. Da skal vi først spille til den ordinære svenske V75-omgangen på Bergsåker, der det er spillestopp kl 16.20. Lørdag kveld varter så Bjerke opp med GULLJACKPOT i V75 og her starter ikke V75-1 før kl 20.00. Men før vi kommer tid skal vi også gjennom en innholdsrik fredag. Den innledes med V65-lunsj fra Kalmar, mens det her hjemme er V65 på Biri fredag kveld. I Sverige skal vi til Boden for å spille V64 fredag kveld.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Biri og V65-løpene der. Det er en omgang uten veldig mange gode bankerkandidater og det lukter fine førjulskroner på Biri i kveld. En banker må han uansett ha, og jeg velger min i V65-4.

Galopperte seg borte sist - tre strake før det

Det handler om 2 Alm Randers og Olav Mikkelborg. Fireåringen innledet karrieren tidliger i høst og stod med tre strake seire, før det galopp i seierskampen i den siste svingen i Drammen sist. Fredag har hesten en flott oppgave foran seg i V65-4/V5-2 som en av tre strekhester. Møter gode 7 T.K. Torden, men denne står på 20 meter tillegg. Mikkelborg er helt klar på at hans hest er moden for en real rekordforbedring. Det er ikke sikkert baneforholdene tillater. Uansett må det være en meget flott vinnersjanse uten galopp. Jeg går all-inn på 2 Alm Randers i V65-4 og hesten blir også min V5-banker.



Tre hester gjør opp i V65-1

Kaldblods tre- og fireåringen setter hverandre stevne i V65-1 og her synes jeg tre hester skiller seg klart ut. 6 Fjord Elden debuterte med flott seier på Leangen for en drøy måned siden og ga et fint inntrykk. Blir min knepne favoritt foran 6 G.G. Anna som imponerte i sitt seiersløp på Momarken tirsdag og på 1 Krokli Kongen som også var god vinner i sin siste start på Klosterskogen.

Åpent i V65-2

Kun åtte hester stiller til start i V65-2, men lettløst er det ikke. 2 Stealth og 1 Lucky Strongbow galopperte seg begge bort i sine debutløp. Her står de alene på strek og i slike løp er det nesten alltid en fordel å sitte foran. Jeg setter begge noenlunde likt og den av dem som sitter i tet ut av den første svingen, må ha en bra vinnersjanse.

Favoritten strøket - alle kan vinne

V65-3 hadde en ganske klar favoritt i 7 Diesolo De La Lune, men denne er blitt strøket. Jeg ser ingen sjanseløse hester i løpet og tar med alle ti startende på de to største V65-forslagene. 9 A Winner gjorde et herlig comeback etter lang pause i Drammen sist og blir mitt knepne førstevalg.

Steinseth har beste hesten

I V65-5/V5-3/DD-1 sender Bjørn Steinseth ut 4 Spikfaks etter tre måneders pause og litt behandling. Det er neppe noen tvil om at Spikfaks er beste hesten og holder han seg unna galoppen, må det være bra vinnersjanse. Jeg bankerspiller 4 Spikfaks på det minste V65-forslaget og i DD-spillet.

Flott V65-finale

Det er ålreit klasse på V65-6/V5-4/DD-2 og fra et perfekt førstespor setter jeg 1 Höwings Venus og Cato Antonsen først på min rangering. Hoppa har gjort to fine løp for Antonsen etter at hun ble handlet fra Sverige og møter klart overkommelig motstand fredag. Førstesporet er dog litt sjanseartet, da hun trolig blir overfløyet. Men det bør løse seg underveis.