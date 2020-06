Store penger i luften på Biri

Det er internasjonal V65 på Biri i kveld og det lukter store penger i en krevende omgang.

En herlig trav- og galoppsøndag står foran oss. Søndagen innledes som vanlig med V64-galopp fra Sverige og det er Bro Park som er vertskap denne søndagen. Søndag ettermiddag er det så klart for V75 fra Hagmyren med kun kaldblodsløp og flere flotte norske vinnersjanser. Søndag kveld byr så Biri på internasjonal V65-omgang.

Og det er nettopp Biri det heretter skal handle om i denne artikkelen. Her er det altså internsjonal V65 i kveld med spillestopp kl 18.15. I tillegg er det internasjonal V5-omgang, denne innledes i V65-4 og har spillestopp kl 19.25.

Det er en alt annet enn lettløs V65-omgang vi har foran oss og det lukter god utbetaling i kveld. Jeg endte opp med banker på en kapasitetstraver i V65-5.

Kun galopp imot for bankeren

Det handler om 4 Glazier's Support og Erlend Rennesvik i V65-5/V5-2/DD-1. Vallaken har en meget passende oppgave foran seg i kveld og er en hest som holder bra V75-klasse. Fjerdespor bak bilen betyr normalt tidlig tet og derfra skal hesten bli vrien å slå. Er nok uansett ikke avhengig av tet. Har galoppert seg bort i to av sine tre siste starter, men var meget solid femte i et tøft V75-løp nest sist. Jeg tror på seier i kveld og går all-inn. 4 Glazier's Support bankerspilles i både V65, V5 og DD.



Fire hester gjør opp i V65-1

Det er bra klasse på V65-1 som er et kaldblodsløp over 2600 meter. Fire hester skiller seg litt ut og min favoritt heter 2 Gomnes Faks. Hesten gjorde et nytt bra løp på Biri onsdag og var sterk toer bak en god Eldborken. Distansen spiller normalt mindre rolle for denne. Sammen med 10 Ramstad Kristian, 9 Valle Grom og kapable 4 Myr Tøtta tror jeg Gomnes Faks er blant kvartetten som gjør opp om seieren i V65-1.

Bakspor trekker ned

Fra spor i første rekke hadde jeg nok lansert Olav Mikkelborg og hans fine fireårshoppe 9 Fortuna Maxima som min V65-banker i kveld. Men bakspor er et klart minus og hvor god er egentlig 2 Joshua B.R. Treåringen til Kim Pedersen gikk et løp helt på det jevne til tredje i debuten i Årjäng nest sist, men slo tilbake med seier tross startgalopp på samme bane sist. Dog mot svært moderat motstand. De to hestene skiller seg uansett klart ut i V65-2.

Martin yter mer i monte?

Kun sju hester til start i V65-3 som er et monteløp. 6 Stensvik Martin har vist sviktende moral i sine siste travløp og gitt seg mot mål. I kveld er det debut i monte og kanskje hesten yter bedre da. Blir min knepne favoritt i et bra monteløp.

Skuffet litt sist - enklere imot i kveld

V65-4/V5-1 er et kaldblodsløp i forholdsvis lavt grunnlag med 15 hester til start og ser ved første øyekast vidåpent ut. Jeg markerer for fire hester på de fleste V65-forslagene, men tar med åtte hester på det største. Jeg hadde feeling for 7 Laeskog Raija i V75-4 på Bjerke for tre uker siden. Fikk da et fint løp underveis, men kunne ikke utfordre i seierskampen og fikk maks som fjerde. Men møtte bra hester da og i kveld er det billigere imot. Blir mitt førstevalg i et fint spilleløp i V65-4/V5-1.

Vidåpen V65-finale

Det er en formløs gjeng som setter hverandre stevne i V65-6/V5-3/DD-2 og jeg markerer for sju hester på de to største V75-forslagene. Alene på strek står 1 Grand Commander som tilsynelatende er helt formløs. Men fireåringen er klart bedre enn raden og har helt optimale forutsetninger i kveld. Med tanke på at favoritten 9 Hardy B.R. står i bakspor på 20 meter tillegg, gir jeg tipset til Grand Commander og tror denne kan lede fra start til mål sammen med Vidar Hop.