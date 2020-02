Store penger i luften på Leangen

Det er en herlig utfordrende V65-omgang som venter på Leangen i kveld.

En ny herlig travuke står foran oss. De store sportslige og spillemessige høydepunktene er det Bjerke som står for denne uken. Onsdag er det dobbel jackpot i V75 med over 1,4 mill kr ekstra i sjuerpotten. Også kommende lørdag er det også Bjerke som er vertskap for V75-løpene. Før vi kommer dit skal vi blant annet gjennom en innholdsrik mandag. Denne innledes med V4-lunsj fra danske Ålborg. Mandag kveld er det internasjonal V65 på Leangen, mens Eskilstuna er vertskap for den svenske V64-omgangen.

Undertegnede er på hjemmebane i kveld. Her er noe av det vi kan by på:

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

<b><br /></b>

6 Bokli Teddy (V65-1) er det nærmeste vi kommer en sikker vinner på forhånd på Leangen i kveld. Dotterud Teddy-sønnen er i flott form og leverer nesten aldri et dårlig løp. Forrige mandag ble han sittende fast til kort før mål i løpet Jardar vant. Tillegg på sprint er aldri enkelt, men i et lite felt betyr normalt ikke det så mye på denne tiden av året. Vi har god tro på seier. Først og fremst en feilfri 5 Helle Spik imot?

8 Fux Pride (V65-2) skal også han hente tillegg på kort distanse (60 meter), men dokumenterte at formen er i anmarsj igjen sist mandag da han spurtet strålende til delt tredje i løpet Synjo Danseuse vant. Er som kjent herdet i langt tøffere selskap enn dette og har som regel alltid solide avslutninger å by på. Dersom det ikke blir for langt fram, tror vi han rekker fram til seier. Må på alle bonger i kveldens montèløp!

6 Skeie Jerva (V65-3) gikk fint etter galopp sist hun var ute mot flere av de samme konkurrentene for to uker siden og beviste da at den gode formen hun har hatt en stund fortsatt sitter i. Springspor passer utmerket for den startraske og sprint trenger heller ikke å være noe minus. Skulle hun komme seg tidlig foran stiger mulighetene betraktelig. Må regnes tidlig. I skrivende stund er hoppa helt bortglemt på kryssene!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

<b><br /></b>

5 Høiby Stjernar (V65-4) kan være et spennende bud i et åpent løp. Dette er i bunn og grunn snakk om en kapabel type som kan "alt" i sine lyse stunder, men noe sikkert kort er det jo absolutt ikke snakk om. Skulle startfasen gå greit, tror vi faktisk han stikker til tet og leder hele veien, men vi stoler fortsatt ikke helt på 10-åringen. Med formkusk Dalen bakpå kan alt skje. Forrige mandag vant kuskekometen like godt fire løp her på Leangen. Hvor mange seire tar han i kveld?

6 Locamotion (V65-5) måtte se seg slått av 3 Take It Easy i V75 nest sist, men førstnevnte dro opp angrepene den siste runden og leverte et veldig sterkt løp til annen ved den anledning. Sist fikk han overta teten og hadde siden full kontroll til enkel seier i fin stil. 5-åringen har levert en rekke sterke løp i vinter og blir vår favoritt i løpet, men fra spor seks kan det bli litt sjanseartet. Klaffer det noenlunde med løpsopplegget, tror vi han vinner igjen, men det er gode hester imot i kveld. Naturlig favoritt, men ingen banker.

10 Valley Ivan (V65-6) er en ordentlig tøffing som imponerte stort i mange løp for et par år siden før han ble skadet. Han har vært tung å få i gang igjen, men sist var vallaken veldig positiv som annen i V75 på en for han uvant kort distanse etter en solid avslutning. At det er èn runde lenger denne gang, er bare en stor fordel. Vi har en liten mistanke om at Theodorsen har siktet litt på dette løpet og setter han derfor først på vår rank. Oppgaven er spennende. I tillegg er verdien god da 4 Chef Superb kommer til å bli stor favoritt i dette løpet. Vi garderer folkebankeren!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under