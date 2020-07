Store penger i luften på Øvrevoll

Det er utfordrende på Øvrevoll torsdag ettermiddag, og vi tror på en solid utbetaling til de med riktig V65-rekke! Du tar vel rygg i jakten på tusenlappene?

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Birger og Morten byr på følgende til løpene på Øvrevoll:

Nok en gang er det stort sett det som kalles handicapløp som dominerer på Øvrevoll torsdag. Vektene blir satt slik at hestene i teorien skal komme likt i mål. Det skjer selvsagt ikke, for løpsopplegg, distanse, baneunderlag og hvem som sitter oppå hesten har stor betydning. Men systemet fungerer slik at det ofte er svært få som på forhånd kan sies å være sjanseløse. Et tiendevalg er ofte nærmere favoritten i slike løp enn i andre løp hvor vektene er satt ut fra andre faktorer, eventuelt at alle hestene går på lik vekt.

Vel, nok om det. Torsdag setter vi vår lit til 1 Cockney Cracker i V65-4. Han var helt ute i hele 2018, men kom tilbake i fjor. Da ble han tredje i Oslo Cup,men først i år har han fått en mer helhetlig sesong. Sist ble det lett seier, og vi tror det er gode sjanser til å legge på til to strake. Master Bloom er bra, men kanskje ikke aller best på Øvrevoll. Wishformore er også god. Ville dog ikke gå inn i startboksen sist, og vi satser derfor på Cockney Cracker. En banker må vi ha i en vrien omgang.

I V65-3, et amatørløp, låser vi på tre hester. Emilie Finckenhagen, Cicero Lemos og James Fitzmaurice er de tre beste rytterne. 9 Buy and Sell og 10 Cromer er formhester, mens 1 Lovetorun er vårt objekt. Vi tror distansen 1170 meter er en fordel for sistnevnte, og treffer han starten, kan han lede hver meter.