Store penger på gang i mandagens V65 på Klosterskogen

Det er alt annet enn lettløst i mandagens internasjonale V65-omgang på Klosterskogen.

En ny strålende trav- og galoppuke står for tur. Det er tilbake til gamle starttider for de norske V65-omgangene denne uken. Høydepunktene er Leangens store V75-omgang med GULLJACKPOT førstkommende lørdag og ikke minst søndagens storejackpotomgang på Kalmar det er over 26 mill ekstra i sjuerpotten.

Også denne mandagen innledes med tidlig V5-lunsj her hjemme. Bjerke hviler ut etter OGP- helgen og Jarlsberg er vertskap med V5-stopp allerede kl 11.40. I Sverige er det V4-lunsj på Mantorp. Mandag kveld venter internasjonal V65-omgang på Klosterskogen, mens Ørebro er vertskap for den svenske V64-omgangen.

Solide V75-gevinster under OGP-søndagen

Det ble herlig klaff under V75-løpene på Bjerke søndag. På mine V75-forslag på Nettavisen bankerspilte jeg både 1 Odd Herakles i V75-5 og 5 Calina i V75-2. Kun førstnevnte vant, så jeg måtte nøye meg med seks rette på de forslagene.

På Eksperten splittet jeg bankerne og spilte en tråd med Odd Herakles som banker og en med Calina som banker. I tillegg brukte jeg Odd Herakles banker på det største systemspillet. Fem andelslag gikk inn med sju rette (Siste V75 OGP) og utbetalingen ble bra. Disse fordelte seg slik:

To andelslag med seks andeler a kr 332 (innl.pris kr 1800) - utbetaling kr 28 893

Ett andelslag med fem andeler a kr 400 (innl.pris kr 1800) - utbetaling kr 28 893

Ett andelslag med fire andeler a kr 500 (innl.pris kr 1800) - utbetaling kr 28 893

Ett systemspill med fire andeler a kr 1500 (innl.pris 5 852) - utbetaling kr 30 265

I denne artikkelen skal det heretter handle om Klosterskogen og kveldens V65-omgang. Det er tilbake til vante starttider i kveld og det betyr V65-spillestopp kl 18.55. Det er internasjonalt spill både til V65 og V5. V5 har forøvrig spillestopp kl 20.05. Det er variabel kvalitet på kveldens løp og det er en omgang det lukter penger av. Jeg fant min banker i V65-3.

Kun galopp imot?

Det handler om formsterke 11 Odin Ø.K. og Hans Christian Holm. Hesten har vist strålende form i sine tre siste løp. Tredje sist var hesten solid toer bak megafavoritten Mons, nest sist slo han lett kloa i favorittspilte Lille Frøken Braaum og torsdag for halvannen uke siden var han sterk toer bak storfavoritten Kjennegodtut. Møter ingen av verken Mons eller Kjennesgodtut sitt kaliber i kveld. Det er slik jeg leser løpet, mest galopp imot og svært overkommelig motstand. 11 Odin Ø.K. blir min V65-banker på Klosterskogen i kveld.

To hester gjør opp i V65-1

3 Diamond Are Forever og 11 Delicious Me skiller seg klart ut i et svakt sportslig løp i V65-1. Diamond Are Forever gikk vel mest på det jevne i et V75-løp på Bjerke sist, men det meste ble feil den dagen. Klart bedre forutsetninger i kveld og settes først. 11 Delicious Me var god toer bak Stealth sist og holder solid form. Det klare motbudet.

Skrell fra Forkerud?

Ingen tvil om at Frode Hamre-trente 4 Ghandi B.R. er den beste hesten i V65-2. Men har vært strøket fra to tiltenkte starter nå og galopperte seg bort i sitt siste løp. Frode er opp på sin hest, men jeg velger å gardere. 3 Absolutelynoexcuse hadde en flott fjorårssesong med over 100 000 kr innkjørt, men har ikke vært like bra i år. Viste klar fremgang på Momarken forrige tirsdag og står i tillegg fint til spormessig i kveld. Forkerud-vallaken tas med på samtlige V65-forslag.

Favorittene gjør opp i svakt hoppeløp?

Det er langt mellom profilene i V65-4/V5-1 som er et varmblodsløp for hopper. 2 Kenya Dewitt er ei bra fireårshoppe i Per Gottlings varetekt. Leverte en fint løp til tredje sist på Bjerke i et løp gode Independent Baby vant. Står i et fint andrespor i kveld og blir min knepne favoritt i V65-4/V5-1.

Spik kan være en spik

En del bra kaldblodshester er på farten i V65-5/V5-2/DD-1. 3 Mjølner Spik er formhesten i løpet og sammen med 1 Tangen Braute skiller de seg litt ut. Mjølner Spik vant nest sist og fulgte opp med et nytt flott løp på Bjerke for to uker siden i V75. Fine forutsetninger i kveld og 3 Mjølner Spik blir min DD-banker.



Vidåpen V65-finale

Heller ikke i V65-6/V5-3/DD-2 vrimler det av formhester og jeg markerer for ti hester på de to mellomstore V65-forslagene og tar med alle tolv startende på de største V65-forslaget. 2 Spenda Spirit har ikke vunnet på evigheter, men var ganske positiv sist på Klosterskogen. Fikk vel maks som femte da, men har fine forutsetninger i kveld og ikke minst et bra startspor. Jeg setter vallaken først i et meget åpent løp.