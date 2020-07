Storfavoritten får kamp i V65-1 på Leangen i kveld

Vi går for en bankerfri løsning i kveldens flotte V65-omgang på Leangen.

En ny herlig trav- og galoppuke står foran oss og det er store jackpotter i vente i helgens V75. Lørdag spiller vi V75 til Årjäng og her er det hele 30 378 942 SEK ekstra i sekserpotten. Søndag er det V75 på Jägersro galoppbane med Svensk Derby og her venter det hele 5 411 314 SEK ekstra i premiepotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men allerede mandag er det V64-jackpot i Rättvik og her ligger det 1 264 170 SEK ekstra i sekserpotten. Mandagen innledes med V5-lunsj på Bjerke, før Kalmar byr på V4-lunsj i Sverige. I tillegg til mandagskveldens V64-jackpot fra Rättvik, byr også Leangen på en flott V65-omgang.

Gedigen V4-suksess på Gøteborg galopp søndag 5. juli

Det ble nok en utfordrende V64-omgang på galoppen i Gøteborg søndag. Kun en spiller klarte seks rette i V64 og seks rette betalte ut hele 326 240. Vrient ble det også i V4-spillet, men her ble det kjempeklaff for våre galoppeksperter. 8. valget 13 Last Reference var krysset på kun tre hester på det største V4-forslaget i V4-4 (innl.pris kr 1 872). To andelslag på Eksperten med fire andeler a kr 500 satt klokkerent og V4-utebetalingen landet på solide 55 130 kr.

Nå retter vi blikket mot kveldens V65-omgang på Leangen. I kveld velger jeg å få for en bankerfri løsning. Normalt er det ikke noe jeg liker, men det skal være gode muligheter for å komme gjennom flere av kveldens V65-løp på få hester. Jeg velger å gå tynt i både V65-1 og V65-2.

Slo Juliano Rags sist - blir tung favoritt i kveld

7 Derby D'Estino har funnet en voldsomt toppform og imponerte med å svare ut storfavoritten Juliano Rags mot mål forrige mandag. Det var hestens tredje seier på de fire siste løpene. Blir stor favoritt også i V65-1 i kveld, men har trukket et sjanseartet sjuendespor bak bilen. Utfordres spesielt av 5 Sea Samedi som var knallgod toer bak nettopp Derby D'Estino på Leangen 10. juni. Sea Samedi ble hardt brukt i det løpet og i kveld mistenker jeg Arve Sjoner for å være på tetjakt. Derfra er det gode muligheter for seier og jeg låser disse to på de fleste V65-forslagene. På det aller største betaler jeg også for 3 Chef Superb, selv om denne var langslått av Derby D'Estino forrige mandag.

Brækken har beste hesten

Noralf P. Brækken har noen veldig gode hester på sin forholdsvis tynne stall. I V65-2 er det som vanlig sønnen Erik som er tømmefører på kapable 10 Veams Last Athos. Vallaken rotet bort henimot 50 meter før start forrige mandag, men var likevel tredje i mål. Jeg tror denne er den klart beste hesten i V65-2, men dobler opp V65-forslagene med spillefavoritten 4 N.Y. Applaus.

Mer Brækken i V65-3?

Også i V65-3 setter jeg en Brækken-hest først på min rangering. Men denne kuskes av sjefen sjøl Noralf. Kapable 9 Panama Rags er tross bakspor på sprint min vinner av et bra felt i V65-3. Jeg ser fem vinnerkandidater i løpet.

Nilsen skal gi ungdommene kamp

Tre hester skiller seg klart ut i V65-4/V5-1 og alle står på strek. Treårstalentene 4 Emely Viking og 3 Pave Sola har begge innledet karrieren på beste vis og begge vant i sin siste start. Men de kan få kamp av kapable 1 Midtvinter Prinsen og Arne Nilsen. Denne galopperte i seierskampen mot gode Ejo Rappa i sin siste start og står også spennende til i førstespor på strek. De tre hestene bør være et bra lås i V65-4/V5-1.



Blekkans fireåring vinner igjen?

Jomar Blekkan valgte å gå innvendig i den siste svingen med favoritten Arkan i V65-1 på Leangen forrige mandag. Det var et seiersgivende trekk av Leangens mangeårige kuskechampion og han tok seg greit forbi ledende 7 Aasvind. Stod 20 meter bak nevnte Aasvind forrige mandag, i kveld står de likt. Jeg tar med begge på V65-forslagene, men i DD-spillet bankerspiller jeg 12 Arkan.



Herlig V65-finale

V65-omgangens beste spilleløp avrunder V65-omgangen og er samtidig DD-2/V5-3. Jeg betaler for hele sju hester på det største V65-forslaget. Min favoritt heter 1 Guy Fanatic. Vallaken debuterte i regi Andre H. Stensen på Biri forrige fredag og stod da på sterkt til andre bak en god Hardy B.R. Med det løpet i kroppen, kan Guy Fanatic være seiersklar i kveld og han blir min favoritt i V65-finalen.