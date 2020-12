Storfavoritten gjør kort prosess i V75-3 på Bjerke

Det er en strålende V75-omgang som venter på Bjerke i kveld. Treårige Garth Vader blir vår V75-banker.

En ny strålende travuke er vel i gang. Ukens største høydepunkt er lørdagens V75-omgang på Biri som krydres med GULLJACKPOT. I tillegg er det en herlig V75-omgang på Bjerke tirsdag kveld og store penger å spille om i onsdagens V86 på Jägersro/Solvalla.

PS.

I kveld er det altså ny V75-omgang på Bjerke og en eventuell alenevinner tar med seg 3 mill kr ekstra. Jeg trodde på solid utbetaling forrige tirsdag, men fire førstevalg, ett andrevalg og to tredjevalg gjorde et utbetalingen for sju rette landet på labre 554 kr. Det ble klaff for det meste av V75-forslag da. Tirsdagen var før ble det drøye 5 000 kr for sju rette og også da ble det bra klaff for undertegnede.

Fine gevinster i V75 på Bjerke tirsdag 23. november

Det ble kun seks rette for mine V75-forslag på Nettavisen til Bjerke forrige tirsdag, men på en rekke alternative V75-forslag på Eksperten ble det fullklaff. De hadde banker på 6 Red Bar i V75-7 og totalt ble det klaff for 10 andelslag under navnet "Siste V75 Bjerke". De betalte tilbake hhv 7 283 og 8 059 kr og andelspris var hhv 200, 250, 332 og 500 kr på disse lagene. I tillegg ble det fullklaff for samtlige fire systemspill på Eksperten. To systemspill med fire andeler a kr 1000, ett systemspill med ti andeler a kr 400 og ett systemspill med 20 andeler a kr 200. Alle disse fire systemene ga 8 483 kr i utbetaling.

Flott systemklaff på Leangen mandag 7. desember

Jeg dummet meg ut på de flate V65-forslagene på Leangen mandag kveld. Jeg burde nok hatt med både 6 Acers Fantasy i V65-1 (femtevalg men kun markert på 1,9 prosent) og 11 Villmira i V65-6 (femtevalg med 8,6 prosent), men garderte bredt i feile løp. Systemspillet på Eksperten (fire andeler a kr 750) satt dog som det skulle og betalte tilbake pene 10 223 kr.

Når det gjelder kveldens V75-omgang på Bjerke, så er det som vanlig spillestopp kl 19.00 på denne. Det er også V5-spill, det innledes i V75-4 og har spillestopp kl 20.05. Det ser ganske oversiktlig ut og jeg nøyer meg med en banker i omgangen. Det handler om kveldens største favoritt og den starter i V75-3.

Overlegen i to strake seiersløp - vinner igjen i kveld

Treårige 3 Garth Vader har ikke mer enn 99 000 kroner på konto, og sett i forhold til kapasitet så burde det stått mer penger på den kontoen. Jeg bankerspilte hesten sist på Bjerke i et V76-løp 11. november og fra dødens var treåringen helt overlegen mot mål. Møter ikke noe tøffere motstand i kveld, tredjespor bak bilen er perfekt og uten galopp, skal dette være kveldens sikreste vinner. 3 Garth Vader i V75-3 blir min V75-banker i kveld.

Rangering V75-3: A: 3 B: 5-6-7 C: 1-2-8-4

V75-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Kveldens sportslige høydepunkt kommer allerede i V75-1 til tross for at kun seks hester stiller til start.

Tøffingen 2 Marvellous Tooma ble krysstaklet i tet i V75 på Sørlandet nest sist og fikk glipp av en trolig V75-seier. Fikk så fortjente revansj, da han enkelt plukket ned storfavoritten Red Bar i et V75-finaleløp på Bjerke under Axel Jensen-dagen. Er tøff og sterk og får mitt tips. 5 Red Bar skuffet som kjent nest sist i V75, men var tilbake som en strålende vinner på Bjerke for to uker siden. Blir ganske stor favoritt i V75-1 og er naturligvis en klar vinnerkandidat.

På de to største V75-forslagene velger jeg å ta med ytterligere to hester. 1 Code Bon har vært litt opp og ned i sitt comeback etter langt skadeopphold. I det siste har det vært litt ned. Fra førstespor i kveld, blir det uansett optimalt løpsopplegg, og det kan blir årets andre triumf. 4 Allaway G.T. holder koken på imponerende vis. Skulle det bli tempo på løpet, øker sjansene for Wolden-traveren som blir lite spilt i forhold til favorittene i V75-1.

Rangering V75-1: A: 2 B: 5-1-4 C: 3-6

V75-2 - Kaldblodshester. Hoppecupen. 1609 meter autostart.

Et veldig fint spilleløp venter i V75-2. Kjetil Djøseland tar turen fra Forus med 8 Lykkje May. Hun blir favoritt og er nok feltets mest kapable hest. Men åttendespor og sprint er klare minusfaktorer. Hun får mitt vinnertips,men jag tar med ytterligere fem hester på samtlige V75-forslag.

10 Solberg Jela er handlet inn av Morten Langli og gjør første start i regi samboer Elise Kristine Holt. Hoppa har levert en rekke flotte løp for sin tidligere eier Tormod Gudmestad. I kveld er det proffkusk opp og Magnus Teien Gundersen kan fikse hoppa første seier i 2020. 6 Sundby Søss har et solid toppnivå og sprint er neppe noe minus. Han hun en av sine bedre dager, kan hun vinne. Jomar Blekkan tar turen fra Leangen med sin høykapable fireårshoppe 9 Nordli Alma. Kanongod i seiersløpet nest sist på Momarken. 7 Finnskog Oda hang svært godt med Møller Tor og Frøyu Petter i et sprintløp på Jarlsberg nest sist, gjentar hun den prestasjonen i kveld er hun med i seierskampen.

5 Torpa Oda matcher kanskje ikke de beste på kapasitet, men er i form og sprint trekker opp. Hun blir min siste og sjette hest på V75-forslagene i V75-2.

Rangering V75-2: A: 8 B: 10-6-9-7-5 C: 4-3-2-1

V75-4/V5-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart. Hoppeløp.

4 Sofies Case innfridde sitt favorittskap i V75 på Klosterskogen for drøye to uker siden og vant da etter ledelse fra start til mål. Blir klar favoritt i V75-4 og står til for å komme seg foran igjen. Er en bankerkandidat, men svek fra tet nest sist.

2 Dancing Queen var meger solid i sine to første løp i regi Kim Pedersen, men nest sidt ble alt feil i et V75-løp på Bergen travpark og sist på Leangen galopperte hun seg bort på siste bortre. har en meget passende oppgave foran seg i kveld og er det klare motbudet til storfavoritten. De to hestene står alene på de fleste V75-forslagene.

På det største V75-forslaget, tar jeg med ytterligere to hester. 7 Stand By Me Ås var sterk fjerde i V75 på Leangen sist og tok en fortjent seier i litt billigere omgivelser nest sist. Sjuendespor trekker dog ned, da hun ikke kan åpne noe særlig. Skulle favorittduoen ha en dårlig dag, kan det likevel bli seier. 12 Sparkling Credit står iskaldt til i tolvtespor, men formen er på topp. Skulle det løse seg optimalt, er det ikke helt utenkelig at Vemund Madsen Drolsum kan vinne med storoutsideren.

Rangering V75-4/V5-1: A: 4 B: 2-7-12 C: 8-10-1-9-3-6-5-11

PS.

V75-5/V5-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Kapasitetshesten 8 Løset Teddy er en motivert favoritt i dette løpet. Eldar Harvikens vallak stod med to strake seire, før han galopperte seg bort som stor favoritt på Bjerke i sitt siste løp for to måneder siden. Kommer nå tilbake etter pause og feilfritt er det snakk om en bra vinnersjanse. Men fra åttendespor øker trolig galoppfaren. Jeg tar med ytterligere fire hester.

2 Lykkje Svenn var tilbake som en vinner på Biri i et V65-løp for snaue to uker siden. Det var hestens første start etter to måneders pause. Er en vinnerhest og har vunnet fire av tolv løp i karrieren. Første motbud. 6 Spik Lyna er en kapasitetshest som duger svært godt feilfritt. Vunnet fire av ni løp i år, men galoppert seg bort i sine to siste løp. Outsideren.

5 Kolbu John matcher neppe de tre forannevnte på kapasitet, men var klart forbedret sist og med ytterligere fremgang i kveld, kan det bli karrierens første seier. 9 Finnskog H.B. står med tre andreplasser i år, men mangler seieren Kulblik-traveren blir min femte og siste hest på V75-forslagene.

Rangering V75-5/V5-2: A: 8 B: 2-6-5-9 C: 7-4-3-10-11-1-12

V75-6/V5-3/DD-1 - Kaldblodshester. 1609 meter autostart.

Fire hester på samtlige V75-forslag er min løsning på V75-6. Til tross for at hun ikke har vunnet siden 23. september 2018, setter jeg 2 Anima først på min rangering. Hoppa til Stig Ingar Fossen er i kanonform og har optimale forutsetninger i kveld med andrespor bak bilen på sprint.

3 Rolf Martin er ikke like bøs som i glansdagene, men har vunnet to av sine fire siste løp. Kan nok fort sitte tidlig i tet i kveld og skal sees med solid vinnersjanse. 9 Løv Teddy var overlegen i et billig V65-løp på Momarken sist og er i kjempeform. 5 Kolbu Kæsj slo bra hester i seiersløpet sist på Bjerke og er den fjerde vinnerkandidaten i V75-6/V5-3 slik jeg leser løpet.

Rangering V75-6/V5-3/DD-1: A: 2 B: 3-9-5 C: 6-8-1-10-7

V75-7/V5-4/DD-2 - Varmblodshester. 2609 meter autostart.

Det er meget bra klasse på V75-finalen i kveld, men jeg tror favorittduoen gjør opp.

Seiersmaskinen 4 Oracle Tile stod med sju strake seire og ble matchet mot svenskt Derby. Lyktes ikke der, men var tilbake som en råsterk vinner i et tøft V75-løp på Bjerke under Axel Jensen-dagen 14. november. Kveldens distanse på 2600 meter er ingen ulempe, snarere tvertimot. 4 Oracle Tile blir min DD-banker i kveld.



PS.

Utfordres i første rekke av en annen seiersmaskin. 8 Vitro Diablo innfridde som min V75-banker på Bjerke forrige tirsdag. Erik Killingmos fireårige vallak har imponert ved en rekke anledninger i år og selv fra åttendespor, kan vallaken sitte tidlig i tet i kveld. Jeg tror disse to gjør opp om seieren i V75-7.

Rangering V75-7/V5-4/DD-2: A: 4-8 B: 9-6 C: 1-2-5-10-3-7-11