Straffespark for V75-bankeren på Bjerke

Seiersmaskinen Canali jakter sin niende årsseier på Bjerke i kveld og blir vår soleklare V75-banker.

Fra og med forrige uke ble det gjort vesentlige endringer i ukeplanen til Rikstoto. Bjerkes V75-onsdager ble endret til V75 tirsdag, mens det ble innført spill til V86 fra Sverige på onsdagskveldene. V75 tirsdag har samme regler som ordinær V75, men med differensierte nivåer på disponeringer fra jokerfond. Det ble bra mottatt av spillerne og V75-omsetningen på Bjerke forrige tirsdag, landet på 4 220 509 kr. Sju rette betalte ut 83 781 kr.

I kveld er det på'an igjen med en flott V75-omgang i landets hovedstad og det er jevne og fine spilleløp over hele fjøla. Jeg velger å spille med kun en banker i kveld, den bankeren kommer ut i V75-3 som er et løp for stallpersonell.

Straffespark for Magnus?

Det handler om Frode Hamre-trente 5 Canali som får opp Magnus Teien Gundersen som kusk. Treårige Canali har vunnet åtte av ti løp i år og etter en fjerdeplass i V75 på Forus nest sist, var seiersmaskinen tilbake som en vinner på Sørlandets travpark for tre uker siden. Det er svak klasse på V75-3 og Magnus Teien Gundersen svikter meget sjelden som storfavoritt. Sprint er hestens beste distanse, startsporet er bra og det meste tyder på ledelse fra start til mål. 5 Canali blir omgangens største V75-favoritt og det blir også min banker i V75-3.

Rangering V75-3: A: 5 B: 2 C: 6-1-9-7-4-8-3

V75-1 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Et av kveldens mest interessante objekter dukker opp allerede i V75-1. 1 Goroso Lusianna er uten seier på 37 starter, men i kveld kan det være dags. Varslet form nest sist med fjerdeplass og gjorde karrierbeste sist på Jarlsberg. Galopperte da runden fra mål, men kom knallsterkt tilbake til tredjeplass. Står spennende til i førstespor i kveld og møter alt annet enn avskrekkende motstand.

Kanskje bortsett fra den store favoritten 4 Lustra Odin. Heidi Moens fireåring har levert bra i år, men har et vrient fjerdespor å hanskes med i volta i kveld og har heller ikke vært som aller best i sine siste løp. Men har en fin oppgave på papiret og den store favoritten kan naturligvis vinne V75-1. Det kan også Kristian Bjørnerøds duo gjøre. Både 6 Kjølstad Jænta (som Bjørnerød kusker selv) og 5 Hællemåne Da Mia har flott form for tiden og skal tidlig med på gardering. 3 Porto er seiersløs på 21 starter i karrieren, men har form og tas med på samtlige V75-forslag.

På det aller største forslaget betaler jeg også for 10 Skar Lukas. Vallaken presterer ujevnt og var svak sist, men har bra toppfart og kan ta en sjelden seier i kveld, dersom det klaffer underveis. Med andre ord en uggen V75-1 der det er langt mellom seiersmaskinene.

Rangering V75-1: A: 1 B: 4-6-5-3-10 C: 7-9-12-11-8-2

V75-2 - DNT's unghestserie. Varmblodshester 2100 meter autostart.

To hester skiller seg litt ut på forhånd i dette unghestserieløpet med 24 000 kroner vil vinneren.

Kristian Malmin brente med to store favoritter på Momarken mandag kveld der både Almoda og Another Creation måtte nøye seg med tredjeplass i sine respektive løp. I V75-2 blir Malmin stor favoritt med 1 Gentleman Classic. Denne debuterte med en overlegen seier på Bjerke for to uker siden og er en motivert favoritt i kveld. Debuterer bak startbilen, men så stødig og fin ut i debuten. 6 Coktail Voice ble toer i sitt debutløp på Klosterskogen for en halvannen måned siden. Ledet i det lengste da, men kunne ikke stå imot gode Comtessa Du Chagny mot mål. Har vært litt behandlet etter det løpet og Øverdal-hesten er det klare motbudet til den store favoritten.

Jeg føler vel at de to skiller seg noe ut, men tar med meg 7 Baker på det største V75-forslaget. Den Steinar Hammersborg-trente Cromwell-sønnen er klart bedre enn raden og har galoppert seg bort i sine fleste løp. Skulle hesten trave feilfritt og ha litt klaff med løpsopplegget, kan han kanskje overraske.

Rangering V75-2: A: 1 B: 6-7 C: 9-2-5-3-12-8-11-4-10

V75-4/V5-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Det er veldig bra klasse på dette løpet, men to hester hever seg likevel over mengden.

5 Cash D.E. leverte en meget tiltalende norgesebut på Biri for drøye to uker siden og Ready Cash-sønnen blir min favoritt. Fire seire på seks starter i år forteller om en vinnerhest. 4 Rittmester Hill har innledet karrieren enda bedre og har vunnet tre av tre starter. Kontrollert seier fra dødens sist på Momarken og har vist at han tåler å gjøre grovjobben selv. Jeg låser V75-4 på disse to, men i V5-spillet velger jeg også å betale for 1 Orlando Star og 11 Comtessa Du Chagny.

Rangering V75-4/V5-1: A: 5 B: 4 C: 1-11-9-6-2-7-12-10-3-8

V75-5/V5-2 - DNT'unghestserie. 2100 meter autostart.

En åpen unghestserie dette og jeg markerer for fem hester på de fleste V75-forslagene og seks hester på det største.

Åsbjørn Tengsareid har snakket varmt om egentrente 2 Rembrandt O. i lang tid og sist satt hesten fast over mål i et løp som ble vunnet av Garrido. Står fint til i andrespor i kveld og får et knepent vinnertips. 9 Gone With The Wine er også en hest det har vært forventninger til. Bakspor i kveld for Wolden-traveren, som dog møter billigere motstand i kveld enn i sine foregående løp.

10 I.D. Perrier Pas er faktisk ganske stor kryssfavoritt i morgentimene onsdag. Det synes jeg er overraskende i og med at hesten står i bakspor. Kun tredjevalg for meg. 3 Admirals Club har blitt hausset opp på Leangen foran flere av sine løp, men jeg synes ikke hesten har imponert. Står uten seier på ni starter, men debuterer i regi Anders Lundstrøm Wolden i kveld. Garderingsobjekt. 4 The Red Explosion er kanskje hesten med største kapasitet i feltet, men har galoppert mye i det siste og jeg setter derfor denne litt ned på rangeringen.

5 Visconti har ikke imponert i sine to første starter for Frode Hamre, men støter ikke på noen kanoner i kveld. Jeg tar den med på det største V75-forslaget.

Rangering V75-5/V5-2: A: 2 B: 9-10-3-4-5 C: 6-1-8-7

V75-6/V5-3/DD-1 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Et strålende spilleløp venter i denne utgaven av kaldblodscupen og jeg betaler for seks hester på de to største V75-forslagene.

Kapasitetshesten 1 Vertigo Dominant blir mitt klare objekt i dette løpet. Kom ut etter nesten seks måneders pause og i regi Lars Magne Søvik på Jarlsberg for to uker siden. Stod kinkig til i åttendespor da og det ble et rotete løp. Holdt farten fint til mål og er garantert forbedret i kveld. Står svært spennende til som en av to strekhester og kommer til å få et fint løp.

2 Frøyu Birk er den andre strekhesten og blir også spillernes favoritt. Formen er på topp for Wolden-traveren og han kan lede dette løpet fra start til mål. Fireårige 7 Voje Piril har et utfordrende fjerdespor i volta på 20 meter tillegg. Lykkes Lars Anvar Kolle med å få kapasitetshesten feilfritt avgårde, er han en opplagt seierskandidat.

På de to største V75-forslagene betaler jeg for ytterligere tre hester. 13 Frier Birk har rotet seg bort med galopp i sine siste travløp, men var enorm i et monteløp på Biri fredag kveld. Var over 40 meter foran toeren i det løpet. Bakspor på 20 meter tillegg trekker ned i kveld og vallaken har ikke råd til noen galopper her. 12 Frøyu Petter var tapper fra tet på Jarlsberg sist, men klarte ikke å stå imot en kanongod Møller Tor. Hemmes også av bakspor på 20 meter tillegg. I likhet med 11 Reime Kongen som egentlig har et fint løp på papiret, men litt uviss form etter et par løp på det jevne i det siste.

Rangering V75-6/V5-3/DD-1: A: 1 B: 2-7-13-12-11 C: 5-10-6-9-4-8-3

V75-7/V5-4/DD-2 - Varmblodshester. 1609 meter auotstart.

En herlig V75-finale venter og seiersmaskinen 6 Red Bar blir naturlig nok stor favoritt. Revenue-sønnen kunne ikke forsvare seg helt inn som storfavoritt i V75-2 på Bjerke under Axel Jensen-lørdagen for halvannen uke siden. Den dagen var det full vei, i kveld er det sprint igjen. Blir stor favoritt også i kveld og er en bankerkandidat. Jeg var lenge inne på å bankerspille i V75. men nøyer meg med å bruke 6 Red Bar som min DD-banker.



2 Royal Baby var klart slått av Red Bar på Bjerke 23. september. Men måtte da trave i dødens. I kveld blir det tet eller lederrygg, mest sannsynlig det siste. Første motbud til storfavoritten. 3 S.M.K. Silvousplait er den tredje jeg ser med vinnersjanse. Hang veldig godt med Strong Pepper i sin siste start. Skulle det bli knalltøff kjøring mellom Royal Baby og Red Bar, stiger sjansene for den meget spurtsterke hoppa.

Rangering V75-7/V5-4/DD-2: A: 6 B: 2-3 C: 1-9-5-4-7-8-10