Strålende ettermiddag på Klampenborg

Våre eksperter jakter videre på galoppen! Går det kanskje mot en herlig opptur fra Danmark på lørdag?

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Birger og Morten byr på følgende til Klampenborg:

V4 på Klampenborg lørdag er interessant. De to første løpene er for toåringer. I V4-1 er det veldig urutinerte hester, hvor rapportene om 3 Noifsandbuts er veldig fine. Trener Brian Wilson (far til Wilson) forteller at dette er stallens beste toåring, og Brian har mange flotte unghester. Vi håper at ryktene forteller sannheten, og på de minste bongene får han stå alene. I V4-2 tror vi mest på trioen 1 Trollfjord, 4 My Jamil og 9 Palm Springs. Alle tre har vunnet, men det er mange som ikke har vært mye slått.

I V5-3 tror vi på trioen 8 Fast Companion, 6 Admiralty Law og 5 Granello. Dette er veldig gode treåringer, og vi føler at det bør holde med den nevnte trioen.

V5-finalen er en supersprint over 650 meter. 1 Not Today vant tre av tre over distansen i fjor. I årets eneste løp over 650 meter, ble han sjenert grovt i starten. Med god start kan det bli seier. 7 Persona er dog en tøff konkurrent. Hun er veldig rask, og dette er hennes klart beste distanse.