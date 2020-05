Strålende jackpotkveld på Jarlsberg

Det er internasjonal V65 på Jarlsberg i kveld med jackpot og hele 645 098 kr ekstra i sekserpotten.

En herlig trav- og galoppsøndag står foran oss med store jackpotter både i V64 og i V65. Det er sesongåpning på Gøteborg galoppbane, og den krydres med stor JACKPOT i V64-spillet og hele 478 478 SEK ekstra i sekserpotten. Søndag kveld er det så duket for stor internasjonal V65-omgang på Jarlsberg med JACKPOT og hele 645 098 kr ekstra i sekserpotten. Søndag ettermiddag er det i tillegg en strålende V75-omgang i Årjäng.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal det heretter handle om Jarlsberg og kveldens internasjonale V65-omgang. Her er det ventet stor omsetning, godt hjulpet av jackpot og hele 645 098 kr ekstra i sekserpotten. Spillestopp er kl 18.15, og det er også internasjonal V4 på menyen. Denne innledes i V65-3 og har spillestopp kl 19.03. Kveldens største favoritt kommer ut allerede i V65-1 og heter 5 Elegant Ima. Det blir også min banker.

Imponerte voldsomt i debuten

Nevnte 5 Elegant Ima er en svenskfødt treåring fra stall Gundersen. Maharajah-sønnen debuterte på Jarlsberg forrige onsdag og var spilt til 12 igjen for 10. Imponerte voldsomt i det løpet og landet på råsterke 15.0/2140 meter voltestart. Ingen tvil om at dette er en hest for de svenske årgangsløpene i år, dersom hesten får holde seg frisk. Møter noen gode konkurrenter i kveld, men feilfritt er det neppe snakk om saken. 5 Elegant Ima og Magnus Teien Gundersen blir min klare V65-banker på Jarlsberg i kveld.

Topp sjanse for seiersmaskinen

Også i V65-4/V4-2 støter på vi på en stor favoritt. Årsdebuterende 7 Moe Tyr har egentlig et gaveløp foran seg og trener og eier Tor Martin Moe melder om en svært godt forberedt hest. Det er dog et lite minus med sjuendespor bak bilen på sprint, og derfor tar jeg med noen garderinger på de større V65-forslagene. Men i V4-spillet, spiller jeg 7 Moe Tyr banker.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Lavgrunnlagsløp i V65-2

I og med at det kun skrives ut seks løp per løpsdag, må vi "slite" med lavgrunnlagsløp innenfor V65-veddemålet. Fire av de tolv startende i V65-2 debuterer i løp, mens de fleste kun har gjort en start. Likevel føler jeg at fem hester skal rekke langt. 8 Spønsk blir min knepne favoritt. Treåringen fra stall Anderssen kommer ut med gode rapporter og feilfritt skal det være snakk om en solid vinnersjanse.

Hele veien for Mjølnerød

V65-3/V4-1 byr på en storfavoritt i form av 1 Kjennegodtut og Frode Mjølnerød. Etter å ha radet opp med fem strake seire i fjor sommer, mistet hesten formen på sensommeren i fjor og ble pakket inn for vinteren, etter å ha underprestert i to løp. Årsdebuterte på Jarlsberg for drøye to uker siden og var tilbake på sitt beste. Holdt da nesten unna for storfavoritten Mons. Perfekte forutsetninger i kveld med førstespor på strek (kun tre strekhester) og har en topp vinnersjanse. Jeg velger dog å ta med formsterke 2 Gompens Hønk og 8 Maxey Melanin på samtlige V65 og V4-forslag.

Fjerde strake for Mikkelborgs formhest

Det er meget bra klasse på V65-5/DD-1 og løpet holder V75-klasse. 4 Wishmaster har sett lysende ut for Olav Mikkelborg i tre strake seiersløp og er en motivert favoritt også i kveld. 2600 meter normalt ikke noe problem. Det er dog mange vinnerkandidater i løpet og jeg tar med sju hester på det største V65-forslaget. I DD-spillet velger jeg uansett å bankerspille 4 Wishmaster.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Gamlingen duger fortsatt

Kveldens jackpotomgang avsluttes med et meget godt spilleløp for varmblodshester. Det er sprint og voltestart og fra 20 meter tillegg jakter blant annet den ti år gamle vallaken 8 Ramona's Fighter. Finn Arne Bakkebergs hedershest har starter hele 151 ganger og vunnet 23 løp. De 18 siste seirene er tatt i monte og vi må faktisk helt tilbake til 27. mai 2014 for å finne sist hesten vant et travløp. Det skal tillegges at hesten stort sett har startet i monte siden. Uansett er hesten i knallform for tiden og på Bergen travpark sist, kontret han ut gode Conquestador B.R. i kampen om andreplassen oppunder mål. Strekhestene skremmer ikke allverden i kveld og får hesten et optimalt løp av sin kusk Dag-Sveinung Dalen kan det endelig bli seier i travløp igjen for vallaken.