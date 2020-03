Strålende lunsjomgang på Axevalla

Bankeren har sett knallfin ut på slutten - runder en overkommelig gjeng? Storskrell ligger veldig i skorpen - ta vår info! Axevalla byr på en knallfin lunsjomgang tirsdag, og her skal vi i lukene! Du tar vel rygg?

Snoken med STORESLEM på V75 - Alt satt på Bergsåker 21. mars!

Undertegnede var ikke god nok denne lørdagen, men vår samarbeidspartner, SNOKEN, gjorde rent bord og traff på ALT! Totalt ble det solgt 29 andelslag på Eksperten, og alle disse betalte ut fra Kr.28 165 og oppover. Sjekk følgende:

* 10 andelslag a Kr.1 000 (fire andeler a Kr.250 og 10 andeler a Kr.100) betalte ut Kr.28 165 hver seg.

* 6 andelslag a Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300) betalte ut Kr.28 665 hver seg.

* 11 andelslag a Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500 / ti andeler a Kr.200 / seks andeler a Kr.330) betalte ut Kr.28 665 hver seg.

* 2 andelslag a Kr.3 000 (fire andeler a Kr.750) betalte ut Kr.30 917 hver seg.

Lerum med strålende V4-treff på Romme 20. mars - Kr.980 ble til Kr.20 097!

Det ble svært vrient på Romme denne kvelden, og ingen løste V64-rebusen. Det betyr at vi har en gedigen V64-jackpot i vente på mandag, og der ligger det voldsomme 6,2 millioner ekstra i sekserpotten. Heller ikke vi kom i mål med våre V64-bonger. I V4-spillet traff vi bedre, og bongen på Kr.980 satt som spikret. Utbetalingen på den bongen ble kanonfine Kr.20 097,-



Lerum med LUKEFEST på V64 den 17. mars - Kr.480 ble til Kr.7 028!

Omtrent ALT satt denne tirsdagen, og det ble svært bra for de fleste som tok rygg på oss. Vikens Fingerprint (20,9% mot dagens tyngste favoritt), og Drive Launcher (11,2% mot dagens nest tyngste favoritt) stod begge først på ranken! Don Fanucci Zet innfridde dessuten som en banker av STÅL! Den mellomste bongen på Kr.480 betalte ut knallfine Kr.7 028!

Dagens GRATISTIPS til V4 (banker):

V4-2 : 11 Dixi – Bør ta seg av dette billige løpet. Den leverte en SOLID langspurt sist, og da gikk den altså 14,6/2140ma på en noe krevende bane. Gangen før gikk den svært bra etter en grov startgalopp. Her skremmer mildt sagt ikke motstanden, og går alt riktig for seg så feller den normalt denne overkommelige gjengen nedover det lange oppløpet. MÅ BARE SPILLES!

