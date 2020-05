Strålende sesongåpning på Klampenborg

Lørdag er det klart for sesongåpning på Klampenborg galoppbane og det er flere norsktrente hester på plass.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg.

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Lørdag er det endelig klar for norsk V75 igjen etter sju ukers pause. Rikstoto byr på Super Saturday med GULLJACKPOT fra Biri og gedigen internasjonal V75-omgang fra Ørebro med JACKPOT og hele 42 millioner ekstra i sjuerpotten. I tillegg er det klart for sesongåpning på Klampenborg galoppbane i København.

Og det er nettopp Klampenborg det heretter skal handle om i denne artikkelen. Nettavisens galoppeksperter hadde kjempeklaff i V4-lunsjen på Bro Park forrige onsdag og fulgte opp med solide gevinster i V5-spillet på Bro Park onsdag denne uken.

Når det gjelder lørdagens løp på Klampenborg, så er det både V4 og V5 på menyen. V4 er først ut med spillestopp kl 12.45. Så er det helt egen V5-omgang som starter i det femte løpet. Her er det spillestopp kl 14.25.

Klampenborg drar i gang

Lørdag er det klart for galoppløp på Klampenborg etter drøyt et halvt års avbrekk. Sceptre Stakes for hoppene (V4-4) og Jockey Club Cup (V5-1) for gode milere står på programmet, og i tillegg er det et par oppgjør for spennende treåringer.

Vi går tynt i V4-1

Kun fem hester kommer til start i V4-1 og 4 Speedman heter vår favoritt sammen med Bent Olsen-trente 2 Acapello. Disse to står alene på de to minste V4-forslagene, mens Niels Petersen-trente 1 Shallow tas med på de to største V4-forslagene.

Tynt i V5-3 og banker i V5-4

I V5-3 hadde vi tenkt å bruke 1 Tassmania, men hun ble strøket forrige helg, og treneren var usikker nå. Vi velger i stedet 4 Buy and Sell i V5-4. Hun er flere lengder bedre på gress enn sand, alle seirene til nå er tatt på gress. Vi synes denne oppgaven ser flott ut og hun står alene på V5-forslagene.

Wido Neuroth mønstrer 3 Zahara i hoppeløpet i V4-4, og hun viste flott form i årsdebuten på Øvrevoll. Hennes eneste start i København i fjor var ok, men hun må vise bedre nå for å vinne. Vi tror det kan dukke opp noe i dette løpet og tar med noen hester på samtlige V4-forslag.

Fjorårets Derbyvinner på Øvrevoll, 7 Privilegiado, er på plass etter et opphold i Dubai. Han har aldri startet på Klampenborg, og det er ikke alltid at debuten der er vellykket. Blir favoritt i V5-1, sammen med 6 Learn by Heart, som også var i Dubai i vinter. Men det er bra klasse på løpet og vi tar med ytterligere fire hester på V5-forslagene.