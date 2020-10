Strålende V4-lunsj fra Åmål

Den store bongen er uten banker! En lunsjomgang med potensial! Du blir vel med oss i jakten etter tusenlappene?

Åmål står for dagens V4-lunsj, og det er en lunsjomgang som ikke er helt lettløst. Spesielt V4-1 er av det åpne slaget. Vår største bong er uten banker, og vi skal til lukene med følgende:



V4-1 : 1 O.M. Entertainyou – Innledningsløpet er småskummelt, og ikke helt lettløst. Vår ide er MYE billigere ute nå, og pleier dessuten å gjøre ganske fine løp. Kan ikke få et bedre løp grunnlagsmessig, den står riktig til på strek, og må helt klart passes. Vår ide, men her trenger det ikke å være feil å plukke med en del hester på bongen.

V4-2 : 10 Cracker Jack – Går ned mange klasser når det gjelder motstand i dette lunsjløpet, og går alt riktig for seg så burde den runde en gjeng som dette. Fikk maks sist, men fullførte fint på en knallgod tid. Nest sist kom den til mål med krefter igjen, og formen virker altså å være veldig bra. Hadde ingen problemer fra et tilsvarende spor femte sist, og vi håper/tror det går bra igjen. Motivert favoritt som også vi tror på!

V4-3 : 2 Leica Håleryd – Tet og slutt? Leica Håleryd er normalt veldig kjapp fra start, og fra dette sporet så lukter det tet. Var god til seier fra tet nest sist, mens den holdt godkjent fra tet sist. Skal stå først med slike betingelser, og vi iler til med tipsnikken. 1 Super Class C.H. – Tror vi er en bedre hest, og den har møtt bedre hester enn dette. Blir det kjøring mellom favorittene så kan dette fort bli dønn riktig for denne storoutsideren, og den plukkes med som en aktuell skrell.

V4-4 : 2 Sukpoint C.C. – Feilet fra seg en mulig seier mot oppløpet sist, og varslet vinnerform da. Er veldig kjapp fra start, og med slike betingelser så jakter nok Mikael J. Andersson teten. Settes først i et løp hvor det skiller litt på de beste kontra de nest beste.