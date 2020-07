Strålende V4-lunsj fra Boden

Bankerfritt! Et par svært frekke objekter! Du blir vel med oss i jakten på en saftig opptur til lunsj?

Lerum med solide V4-tips til Östersund 12. juli - Kr.900 ble til Kr.7 896!

Undertegnede traff meget bra på V4-tipsene søndag, og det ble en opptur for flere av de som tok rygg. Vi gikk nemlig ikke i "samlebongfellen", og spekulerte mot 1-oddseren Grisle Odin G.L. Vinneren, Kinge Svarten (3%), var med på kun tre hester. Den største V4-bongen satt igjen med samtlige 15 hester i finalen, og da var det naturligvis veldig surt at favoritten tok seg forbi 10-valget omtrent på streken. "Trøstegevinsten" for den store bongen på Kr.900 ble likevel meget fine Kr.7 896,-.



Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Boden disker opp med en svært spennende lunsjomgang torsdag, og dette er en omgang som fort kan gi meget bra betalt. Vi låser finalen på kun to hester, og spiller altså uten banker. Gå ikke glipp av følgende:



V4-1 : 9 Zola Soft – Er en ganske talentfull hoppe som avgjorde enkelt fra dødens sist. Gikk også en god sisterunde via tredjespor nest sist. Her er det noe tøffere i mot, og vi avstår derfor fra et bankerspill. Motivert, men…

V4-2 : 7 Lilla Robert – Kommer ut med usikker form, og dette er et veldig langskudd. Vær dog OBS på at vi her snakker om en hest som liker denne distansen, og som vant på 16,4/3010mv mot bra motstand i Harstad 3. august 2019. Har rotet mye i år, men er noe bedre enn raden, og står såpass spennende til her at vi prøver oss med denne som et mulig supersjokk.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V4-3 : 13 Denver Brodde – Her er det veldig jevnt/åpent, og en bred gardering kan vise seg å være smart. Vår ide er stadig noe bedre enn raden, og kom til mål med litt krefter igjen sist. Møter grunnlagsmessig en helt riktig gjeng nå, og klaffer det bare litt underveis så er den alt annet enn ueffen.

V4-4 : 2 Ariston – Er som forvandlet, og det er sjeldent man ser slik. Vant med en «MIL» når den jogget 13,7/2120ma fra tet nest sist. Nå sist åpnet den 11,5 f 1000m i regnværet, var slått på oppløpet, men kontret til seier. Tar tet, og leverer den som på slutten så taper den neppe et løp som dette. Spilles sammen med grunnkapable 5 Beddinge’s Pride.