Strålende V4-lunsj fra Sverige

Rättvik disker opp med en herlig V4-lunsj, og her skal vi i lukene! En mulig godbit debuterer for sin nye trener... Du går vel ikke glipp av den?

Følgende info ble servert på storskrellen Benjamin H.C. (5%):

V75-2 : 3 Benjamin S.H. – Er en 4-åring som vi liker, og en hest som er betydelig bedre enn hva flere tror. Hadde faktisk kun 3,1% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og det er galskap mot det som er en av de soleklart beste hestene i feltet. I årsdebuten sist havnet den utvendig leder, og var på vei til å fullføre strålende da galoppen kom på oppløpet. Det viste seg at den var litt øm i beintøyet, og slikt er ikke uvanlig på hester som årsdebuterer etter mye god og hard vintertrening. Nå er den behandlet før dette løpet, og det har nok gjort veldig godt. I et forsøk til Svenskt Trav-Kriterium femte sist så satt den i tredje innvendig, ble så grovt hindret på siste bortre, men leverte et fantastisk oppløp og var lekker i målgangen. Da var den ute mot mye bedre hester enn dette… Må bare prøves fra et nydelig spor bak bilen nå!

Rättvik står for dagens V4-lunsj, og dette er en omgang vi virkelig liker. Hvor stor utbetalingen blir avgjør Leif Witasp med sin Will I Am (V4-2). Favoritten kan naturligvis vinne, men vi stoler ikke helt på hestene fra denne stallen, og velger derfor å spekulere! Gå ikke glipp av følgende:

V4-1 : 6 Grevin Sisu – Kom ut etter pause sist, ble aldri kjørt med, og så veldig fin ut med krefter igjen over mål. På klokken stod det 12,8 s 800m, og da var den hakk i hel på en såpass god hest som Tinten. Er trolig ytterligere forbedret til denne starten, den er hyggelig ut bak bilen, og selvskreven på bongen. SPILLES! Beste hesten i feltet er 8 Ivanhoe, og er bare formen sånn noenlunde på plass etter sykdom så er den HET mot en billig gjeng som dette. Løpet ellers er ganske jevnt, og det trenger ikke være feil å plukke med seg noen hester.

V4-2 : 3 Will I Am – En perfekt oppgave venter for favoritten, og det kan opplagt dreie seg om tidlig tet og slutt. Gikk 11,2 s 800m med krefter igjen sist, og møtte da langt bedre hester enn dette. Gangen før knep den seieren på Solvalla, og det var 1-oddseren Mellby Hurricane han plukket ned da. Minuset er at Leif Witasp har variable hester, og vi stoler liksom ikke helt på denne treneren. Motivert, men… 8 Casmir Tof – Er en ganske fin hest fra Finland, den er bedre enn grunnlaget sitt, og skal med om løpet garderes!

V4-3 : 7 Mellby Goofy – Debuterer for sin nye trener her, og den skal bli spennende å følge i sin nye regi. Har egentlig OK kapasitet, og Reijo Liljendahl burde nok ha fått mer ut av denne. Kan åpne bak bilen, den er blitt strøket inn et spor, og skal passes direkte. 10 Red Attack – Har full vinnerform i kroppen, og den spurtet voldsomt sist. Kusken er dog ikke den beste, men får han til styringen så skal de andre få kjørt seg!

V4-4 : 5 Avena Jet – Fullførte klart bra etter pause sist, og den varslet form direkte da. Er en mildt sagt grunnkapabel hoppe som neppe kan få en mye bedre oppgave enn dette. Skal stå først! 10 Matadoren Eme – Er en bra hest som gjør en spennende start etter pause. I sitt siste løp før denne pausen tapte den kun for Digital Summit… Har møtt flere av de beste i årgangen, og burde duge i et vanlig lunsjløp. Må med om løpet garderes!