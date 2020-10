Strålende V4-lunsj fra Sverige

Vi låser to av løpene med 3x3, og spiller bankerfritt! Du blir vel med oss i jakten på en saftig opptur til lunsj?

Lerum med supertips på Jägersro i V64-spillet 13. oktober - Kr.480 ble til Kr.7 807

Undertegnede serverte meget sterke tips på Jägersro denne tirsdagen, og det meste satt som det skulle. Vår frekke banker, Nadal Coger (3-valg), vant veldig enkelt. I tillegg ble Frode Cash (4-valg) og M.T. Oscar (2-valg) servert som deilige tipsenere. Bongen på Kr.480 satt som et skudd, og betalte ut fantastisk fine Kr.7 807,-.

Følgende info ble servert på bankeren:

V64-4 : 7 Nadal Coger – Dette er et svakt løp, og her skal det ikke veldig mye til for å vinne. Vår soleklare ide fullførte fint via siste indre sist, og gjorde det mot LANGT bedre hester enn dette. Gangen før fullførte den SOLID i sporene, og falt virkelig med flagget til topps. Møter altså en BILLIG gjeng i kveld, Persson er opp på sin springer, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro MYE på denne.

Solänget innleder uken med en FLOTT lunsjomgang. Vi låser de to midterste løpene med 3x3, og garderer V4-1 og V4-4 BREDT. Den store bongen til Kr.1 152 er det et solid potensial i, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V4-1 : 10 Just Celebration – Var GOD etter pause sist, og avgjorde ganske enkelt til slutt. Ble da kjørt av Sören Lennartson, og naturligvis er Ove A. Lindqvist et STORT pluss. Burde dessuten være forbedret med et løp i kroppen etter oppholdet, og mot en motstand som ikke skremmer må vi bare varsle. SKAL MED PÅ ALT! Løpet ellers er jevnt, og det trenger ikke være feil å ta med en del hester.

V4-2 : 14 Troll Prinsen – Var rett og slett ekstremt god sist, og leverer den noe tilsvarende her, ja, da taper den ikke. Jogget altså 26,9/2140m med krefter igjen, og var imponerende god. Blir kuskeplusset med Ulf Ohlsson nå, og selv om den står bak/bak så burde det gå veien. Er en veldig motivert tipsener.

V4-3 : 3 Barry Wadd – Har en svært passende oppgave foran seg her, og vi er litt inne på at det dreier seg om tet og slutt. Holder helt OK form, og her er det såpass overkommelig i mot at den nesten kan vinne uten å være helt på topp. Klar tipsener i et løp hvor det er et ganske stort skille på hestene.

V4-4 : 7 Källsjöviking – Var positiv etter pause sist, og den spurtet bra i veldig tøffe omgivelser. Blir nå kuskeplusset, den har fått et løp i kroppen etter pause, og motstanden er den riktige. Vår tipsener i et ellers ganske jevnt løp.