Strålende V4-lunsj med et mulig gullkorn i finalen

Örebro byr på en interessant V4-lunsj denne torsdagen, og vi har som vanlig gjort jobben for deg. Gå ikke glipp av gullkornet i finalen...

Örebro står for dagens V4-lunsj, og det er en lunsjomgang vi liker. Et par av løpene er VIDÅPNE, og spesielt innledningsløpet er svært vrient. Vi skal til lukene med følgende:



V4-1 : 5 What’s My Name – Innledningsløpet er VIDÅPENT, og her velger vi å gardere bredt. Vår ide har levert jevnt og bra over en lengre periode, og sist vant den enkelt med litt krefter igjen. Møter en overkommelig gjeng her, og det kan komme en ny seier. 3 La Coquette Zon – Fikk det på oppløpet sist, men ble da brukt mye i førsterunden på en krevende bane. Er fakta ikke så verst, kusken er i superform, og vi plukker denne skrellen tidlig med.

V4-2 : 9 Axel Combo – Har vunnet 3 av 4, og dette er en knallgod 3-åring. Fikk en steinhard sluttrunde sist, men viste igjen solid skalle, og vant enkelt. Er feltes beste hest, og vi er litt inne på at den kan vinne dette fra dødens om den leverer på topp. SPILLES!

V4-3 : 2 Artful Deimos – Tidlig tet og slutt? Fullførte meget bra sist, og var solid i nederlaget. Gikk da 15,0/2100ma, og gjør den noe slikt her, ja, da taper den ikke. Her er det nemlig med ytterst få unntak svært billig i mot. Må bare prøves fra slike betingelser.

V4-4 : 14 Solkattens Chiron – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og nå er den for alvor på vei mot superformen. Ble bakket ned i køen sist, fikk veldig langt frem, men avslutningen likte vi skarpt. På klokken stod det faktisk 10,5 s 800m med krefter igjen. Her er det ikke veldig hardt i mot, og vår klare feeling er at den runder alt. SPILLES!