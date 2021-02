Strålende V4-lunsj på høyoddsbanen Bergsåker

Vi garderer bredt innledningsvis i denne lunsjen, men spiller tynnere i de to siste avdelingene. Du blir vel med oss i jakten på V4-suksess?

Bergsåker er en bane hvor det ofte skjer litt av hvert på, og ingen skal bli overrasket om det vanker flotte V4-kroner til de med riktig rekke i lunsjen. Vi spiller bankerfritt, og skal til lukene med følgende:



V4-1 : 9 Hazard In – Et småskummelt innledningsløp venter, og her kan det være smart å plukke med seg litt hester. Vi prøver oss med en frekkis som dukker opp etter pause, og Hazard In duger i et løp som dette om den bare leverer som den skal. Floppet i debuten for Robert Bergh sist, men har nå blitt vintertrent, og vi forventer å se en kraftig forbedret utgave. Kan fort slå til mot en ikke veldig tøff gjeng.

V4-2 : 8 Slotts Snabbis – VIDÅPENT løp for «kaldinger», og dette er alt annet enn lettløst. Hesten vi prøver oss med stod 20m bak favoritten 12 Diesel Flicka sist, og gjorde et klart bra løp til tredje da. Gangen før viste den 27,8 s 800m etter tidlig galopp. Distansen sist var nok ikke noe pluss, og den vil trives bedre over dagens distanse. PASSES!

V4-3 : 6 Mission Beach – Møtte for gode hester sist, og trakk seg da. Gangen før satt den i tet, og avviste Huddelstone til slutt. Vant da på 14,5/2100ma, og gjør den noe slikt her, ja, da skal favoritten være god for å plukke den ned. Prøves som en frekkis mot dagens tyngste!

V4-4 : 5 Global Wannabe – Var med på knallhard kjøring innledningsvis sist, og fikk da syre på oppløpet. Travet uansett 13,3/1640ma, og det må være bra. Her burde det bli gratis tet, og siden er dette hesten å slå. Lar seg rett og slett ikke fange? Er en banker for de småfrekke!

