Strålende V4-omgang fra Sverige

Spennende omgang uten noen "klinke bankere"! Vi byr på et HETT objekt samt et mulig supersjokk!

Det nye året sparkes i gang litt senere enn hva en vanlig lunsj gjør, og i dag kan man altså tenke på bongoppsettet helt frem til klokken 15.00. Vi har imidlertid vært tidlig oppe, og gjort jobben for deg. Dagens beste objekt kommer ut i finalen, og der tror vi mye på 10 Zelante C.R. Ellers er det bare å ta rygg på følgende godbiter:



V4-1 : 5 Valter L.P.C. – Har gjort to løp for sin nye trener, Jim Oscarsson, og vi er litt inne på at alle gode ting er tre. Den gikk solid etter galopp nest sist, mens den fullførte godkjent sist. Med spor innenfor favoritten så blir det nok laddet til fra start, og sjansene skal være gode i et løp som dette. SPILLES!

V4-2 : 2 Digital Service – Debuterte for sin nye trener sist, og gikk et fullt godkjent løp mot bedre hester enn dette. Har dessuten fått seg tre løp i kroppen etter pause, og normalt vil den bare bli bedre og bedre. Fra et nydelig spor i billige omgivelser settes den frekt først.

V4-3 : 5 Aha – Prøves som et skikkelig langskudd i et løp uten de store formhestene. Aha fullførte klart bra nest sist, mens den gikk et råsterkt løp etter galopp sist. Så da fantastisk fin ut, og vi gav den et stort pluss i kanten. Er lynrask fra start, og her blir det fort tet/eventuelt rygg leder. Har form til å skrelle om det bare løser seg. OBS!

V4-4 : 10 Zelante C.R. – Er VELDIG grunnkapabel, og det er fort en vinner direkte etter oppholdet. Var helt strålende i sitt siste løp før pausen, og har overkapasitet i forhold til grunnlaget på konto. Hanna Lähdekorpi har vunnet 8 av de 12 siste løpene hun har deltatt i, og starter kun når hestene er i orden. Her kommer det en ny seier? Ps. Har fungert perfekt med sko på alle fire tidligere.