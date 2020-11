Strålende V64-galopp på Bro Park

Vi lanserer to bankere i søndagens herlige V64-omgang på Bro Park.

En herlig trav- og galoppsøndag står foran oss. Den innledes som vanlig med V64-galopp i Sverige, og deretter er det duket for en flott V75-omgang i Boden. Søndag kveld er det klart for internasjonal V65-omgang på Sørlandets travpark med JACKPOT og 381 219 SEK ekstra i sekserpotten.

Men i denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om galopp og søndagens V64-omgang på Bro Park. Her er det som vanlig spillestopp kl 12.45. Det er også V4 og denne innledes i V64-3 og har spillestopp kl 13.30.

Fine penger på Bro Park

Søndagens løp på Bro Park er av det vriene slaget, men vi mener å ha funnet fram til et par hester med god vinnersjanse og spiller to bankere i V64-spillet.



I V64-5/V4-3/DD-1 kommer 4 Iffanny Crow til start med fin form. Den Madeleine Smith trente hoppa har ikke vunnet i år, men har blant annet vært nummer to bak superhoppa Queen Rouge. Sist i Malmø gikk hun veldig bra bak den gode hoppa Marta. 4 Iffanny Crow møter tøff motstand søndag, men vi tror hoppa tar årets første seier og hun blir vår hovedbanker i V64-spillet og bankerspilles også på tre av fire V4-forslag.



Også i DD-spillet blir 4 Iffanny Crow vår banker.



Vi har også god tro på 7 Freemanip i V64-4/V4-2. Distansen 1000 meter er 7 Freemanip ubeseiret på i år, og senest på Jägersro onsdag vant han sikkert på nettopp den distansen. Selv med kort tid mellom løpene, tror vi 7 Freemanip vinner og bruker også denne som V64-banker, mens vi tar oss råd til noen garderinger i dette løpet i V4-spillet.

Vi velger også å gå litt tynt i V64-2. 1 Miss Maybach har gode muligheter til å lede fra start til mål, men vi er litt redd for 3 åringene i feltet, og tar med også 5 Youonlyliveonce og 4 More Caviar på tre av fire V64-forslag.



De tre øvrige avdelingene i V64 spillet syns vi er veldig åpne og både V64-1 og V64-6 helgraderes på de største V64-forslagene.