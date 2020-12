Bankeren feilet bort seieren sist - tar en solid revansje i kveld! Flere godbiter som du vil like infoen på! Du tar vel rygg på oss når vi skal jakte jackpotkronene?

Lerum med topptips til Halmstad 12. desember - Kr.1 764 ble til Kr.10 631

Denne lørdagskvelden ble det igjen servert meget sterke V65-vurderinger, og den store V65-bongen til Kr.1 764 satt som den skulle. Thai Lannister (37%) innfridde som kveldens beste banker, mens Domingoa (11%) slo til som en herlig godbit.



Lerum med V65-trøstegevinst på Kloster 10. desember - Kr.3 000 ble til Kr.21 498

Det ble som ventet svært vrient på Klosterskogen torsdag, og heller ikke undertegnede greide 6-riktige i den uløselige omgangen. På de største bongene på Eksperten (fire andeler a Kr.750) og systemet (ti andeler a Kr.400) ble det imidlertid to femmere, og dermed en SOLID TRØST. Utbetalingen for disse ble Kr.21 498.



Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.



Strålende V64-jackpotomgang med over en million ekstra i sekserpotten! Vi låser V64-1 på kun to hester, og banker 6 Troll Prinsen (V64-2) som feilet bort seieren sist. Ser helsemessig bedre ut enn på lenge, kusken er god på kaldinger, og dette ser rett og slett veldig riktig ut. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:

V64-1 : 8 Importedfrmdetroit – To hester høyer seg langt over de øvrige i innledningsløpet, og vi låser dette tynt. Vår ide har fått fire løp i kroppen etter pause, og avgjorde enkelt sist. Møtte da en overkommelig gjeng. Er en av de beste på ren kapasitet i dette feltet, og med en knallgod kusk opp i «jollen», ja, da må vi bare tro en hel del på denne. Bongene dobles med 11 Donners AM.

Julecashen jaktes hver dag på Eksperten. Her kan du kjøpe deg inn i våre andeler til Östersund, og prisene er fra Kr.50 til Kr.750,-.

V64-2 : 6 Troll Prinsen – Er i superform, og feilet som helt klink sist. Møter en svært overkommelig/billig gjeng i kveld, den er kuskeplusset med Ulf Ohlsson, og det vil overraske oss om ikke dette dreier seg om tidlig tet og slutt. Dette er kveldens i særklasse beste banker.

V64-3 : 6 S.G. Faster Iris – Er BEST, og Oscar Berglund pleier dessuten å ha hestene sine i orden direkte ut etter pause. Har gjort flere fine løp i år, og vant altså på 14,2/2140ma femte sist. Går den 15,5 i kveld så er den trolig helt klink, og den skal stå først. Minuset er sko på alle fire som den enda ikke har vunnet med…

V64-4 : 1 Gullmann – Her er det VIDÅPENT, og vi går for en bred gardering. Hesten vi prøver oss med er slett ikke så verst på sitt beste, den står riktig til på strek, og er kjapp ut på volte. Får den bare travet å stemme så trenger den ikke bli veldig enkel å fange. Knepen favoritt, men altså i et svært åpent oppgjør.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V64-5 : 7 Vance Avenue Alma – Har kun gjort tre løp, men den har gradvis blitt bedre, og var positiv etter noe sene luker sist. Treneren bak denne er GOD, og det vil ikke overraske oss om vi får se en ytterligere forbedret hest i kveld. Senker en ganske billig gjeng? Vår ide, men også her er det VIDÅPENT!

V64-6 : 1 Huddlestone – Er MYE bedre enn raden, og spillbar mot en billig gjeng som dette. Det ble for tøft for den sist, og det løpet setter vi bare en tykk strek over. Var solid i nederlaget nest sist, og da viste klokken 11 s 900m. Tredje sist kom den til mål med krefter igjen. Er kjapp fra start, og innersporet vil passe. Er sikret et bra opplegg, og har en flott sjanse om den ikke blir fast.