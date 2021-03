Strålende V64-kveld fra Sverige

Skoene rykkes bak på vår banker! Ekstremt spennende info blir servert på kveldens beste skrellobjekt! Du blir vel med oss i jakten på flotte V64-kroner mandag?

Lerum med V86-fest på systemene og flere siste info bonger 24. februar

Vår faste tråd på Nettavisen fikk kun 7-riktige da vi dessverre hadde bankerspilt 4 Gardner Shaw (V86-6) der. Det ble imidlertid en SOLID opptur for de som kjøpte seg en andel i våre systemer på EKSPERTEN, og samtlige systemer suste inn. Systemene var som følger:

Fire andeler a Kr.1 500 betalte ut Kr.60 174,-

Fire andeler a Kr.1 000 betalte ut Kr.57 680,-

Ti andeler a Kr.400 betalte ut Kr.57 680,-

Tjue andeler a Kr.200 betalte ut Kr.57 680,-

Tjue andeler a Kr.300 betalte ut Kr.60 174,-

Undertegnede fikk også inn SYV SISTE INFO bonger med åtte riktige, og de kostet fra Kr.200 til Kr.750 per andel. Utbetalingene her ble fra Kr.41 071 til Kr.43 558,-.

Mantorp sparker i gang en ny mnd, og fra 1. mars går det altså å rykke skoene igjen i vårt naboland. Nettopp det gjør svært mange i kveld, og vi har naturligvis kontroll på dette. Bankeren som vi landet på går uten sko bak i kveld, og vi tror IKKE at 5 Condior (V64-1) taper sitt løp fra tet. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 5 Condior – Debuterte for Robert Bergh sist, og det ble en sikker seier fra tet. Åpnet første 500m i 09-fart, og den var fakta bra som greide å holde hjem under noe krevende forhold. Til denne starten rykker man skoene bak, sporet er perfekt i Mantorp, og vi er veldig inne på at den suser til tet. Kan helt sikkert 13,5 på distansen, og det tror vi ingen straffer om de må gå utvendig her. VI ÅPNER MED EN BANKER!

V64-2 : 3 Baby Boy – Har gjort fire løp for Robert Bergh, og den har hittil vært noe variabel i prestasjonene. Falt sammen i aksjonen nest sist, mens den fullførte godkjent sist. Har møtt mye bedre hester enn dette to ganger på rappen, og er altså billigere ute i kveld. Det blir dessuten skorykk på alle fire for første gang i karrieren, og skulle det slå heldig ut så må sjansene være svært gode i et billig løp som dette. Er over middels fra start, og her vil nok «Robban» være offensiv. SPILLES!

V64-3 : 3 Bandit Frontline – Feilet i hard kjøring om tet nest sist, men har ellers ikke gjort noen feil, og den har en god del inne. Har enda ikke satt seg helt i kroppen, men blir normalt sterkere for hvert løp den går. Kan muligens bli sluppet gratis til tet nå, og skulle det skje, ja, da er dette løpet over. Motivert favoritt.

V64-4 : 1 Glide Marke – Er kanskje kveldens beste skrellobjekt, og en hest som virkelig skal passes med nydelige betingelser. Var ute på en blytung bane sist, og stod dessuten veldig dumt til i en sportrapp. Avsluttet uansett ordentlig bra, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Gangen før havnet den på vingel fra start, og fikk en tøff innledning. Etter hvert satt den i tredje innvendig, den fant ingen luker mot mål, og satt fast med tørt krutt. I kveld blir det tet, og på en lynrask bane kan ikke denne bli enkel å fange. MÅ BARE PRØVES NÅ!

V64-5 : 1 Maximus M.M. – Tet og slutt? Var helt dau sist, og kan ikke få mer enn godkjent minus da. Rader ikke opp, og får den mye press på seg så er den ikke av de modigste. Maximus M.M, og 10 Big Shot peker seg litt ut, men bak disse er det jevnt. Vi plukker med oss noen hester her, og jakter en ny mulig skrell.

V64-6 : 4 Timetoleaveagain – Er veldig kjapp fra start når den blir laddet med, og fra et nydelig spor bak bilen er vel det dags å gasse litt igjen? Fikk maks sist, men møtte da bedre hester enn dette. Har fått to løp i kroppen etter pause, og formen er slett ikke så verst. Hadde kun 7% av innsatsene på seg når vi la ut våre tips, og det er for lite. Prøves som en frekkis! 3 Jersey Muscles – Er stadig bedre enn raden, og er en annen luring som må tidlig på. Vi plukker med oss litt hester i finalen!

