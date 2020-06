Strålende V64-kveld på Jägersro

Bankeren jakter stolpe i programmet! Nå har sjokket funnet formen? Smellfrekk ide gjør en spennende start for sin nye trener! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V64-vurderinger i kveld?

Det er meget bra kvalitet i kveldens V64-omgang på Jägersro, og her venter det stor sport samt et stort spill. Vi var en stund i tenkeboksen rundt bankervalget, men falt tilslutt ned på 3 Make More Cider i finalen. Dette er en meget bra hoppe, vi tror på gratis tet, og siden er vel løpet over på en lynrask bane? Ta rygg på følgende:



V64-1 : 4 Joe Martini – Et stayerløp over hele 3140mv venter, og selv om det er få hester med så er dette ganske jevnt. Vår ide gjør nesten bare fine løp, og pleier å dukke opp i fremste rekke. Har nå skiftet trener fra Björn Goop til Johan Lejon, og det skal bli spennende om den våkner ytterligere til liv når den blir noe mer enn en i flokken. Henriette Larsen pleier å kjøre snille løp med hestene, og det er aldri feil over denne distansen. Kommer på lette bein tilslutt? OBS!

V64-2 : 2 Four Fifty – Småskummelt løp, og her kan det være smart å plukke med en del hester. Vår ide debuterte for Stall Robert Bergh sist, og var veldig forbedret direkte. Havnet etter hvert utvendig leder, trykket seg til tet ned mot siste sving, og etter en sluttrunde i 13-fart var den overlegen. Hestene fra denne stallen pleier å være mye forbedret med et løp i kroppen, og skulle vår ide også være det, ja, da skal de andre få noe å bestille. SPILLES!

V64-3 : 4 Cobbys Olifant – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den har full form i kroppen. Spurtet sterkt i Danmark sist, og kom da til mål med krefter igjen. Er steingod når den først finner litt form, den har trukket et bra spor, og kjemper normalt om seieren i et løp som dette. Vår klare ide i et veldig fint løp for hestene like under eliten.

V64-4 : 3 Oscar L.A. – Dummet seg ut fra start sist, men stod da i et trangt spor i volten. Fikk et lett jobb bak feltet, og jogget med i 15-fart. Gangen før satt den tidlig i tet, la inn 12 s 1000m, og vant med krefter igjen på 13,5/2140ma. Kan nok en 12-tid på distansen, den er veldig lovende, og fra dette sporet burde den komme seg OK avgårde. Lar seg rett og slett ikke stoppe?

V64-5 : 12 Ibeliveinamerica – Har vi ventet litt på i år, men sist fikk den altså vinne et monteløp, og det tyder på at storformen ikke er langt unna. Er egentlig en skikkelig bra hest i grunnlaget, motstanden skremmer ikke, og klaffer det bare med et passende ryggløp så er denne alt annet enn ueffen. Prøves som et helfrekt objekt i et ikke veldig lettløst løp.

V64-6 : 3 Make More Cider – Jakter stolpe i programmet, og det greier vel den? Dette er en hoppe som Johan Untersteiner har snakket varmt om lenge, og det er nok en hest han tror kan være med en bra bit oppover i grunnlagene. Kommer nå ut etter pause, den er kjapp ut med volte, og på en lynrask bane blir den neppe enkel å fange. I kveld rykker man også skoene, og henger den bare sammen helt hjem så tror vi ikke den lar seg slå. DETTE ER VÅR BESTE BANKER I OMGANGEN!