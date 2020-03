Strålende V64-omgang fra Boden

Bankeren er kraftig forbedret i ny regi! Ellers vrimler det av toppobjekter i denne omgangen, og vi var faktisk lenge inne på å banke en hest som står på under 5%... Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte tips til Boden?

Travtipset for V64-omgangen til Boden får du med et abonnement på Nettavisen Pluss. KAMPANJEPRIS! Det koster kun 249 for 6 mnd.

Klikk her for å bli abonnent og for å lese dagens KOMPLETTE V64-tips! (Er du allerede abonnent logger du deg bare inn på samme lenke!)

Lerum med LUKEFEST på V64 den 17. mars - Kr.480 ble til Kr.7 028!

Omtrent ALT satt denne tirsdagen, og det ble svært bra for de fleste som tok rygg på oss. Vikens Fingerprint (20,9% mot dagens tyngste favoritt), og Drive Launcher (11,2% mot dagens nest tyngste favoritt) stod begge først på ranken! Don Fanucci Zet innfridde dessuten som en banker av STÅL! Den mellomste bongen på Kr.480 betalte ut knallfine Kr.7 028!

Dagens GRATISTIPS til V64:

V64-2 : 1 Digital Asset – Blir vårt halmstrå i en svært vrien V64-omgang denne kvelden. Var av på midten når den vant tredje sist (Stefan Melander regi), og da gikk den altså en 17-tid med altså en elendig aksjon. Aksjonsmessig er den MERKBART forbedret i sin nye regi, den er veldig kjapp fra start, og på en lynrask bane kan den umulig bli enkel å plukke ned. Den spurtet sterkt i debuten for Gabriella Laestander nest sist, gikk en fin tid på en elendig bane, men heller ikke da var den 100% i aksjonen. Nå sist fungerte den så bra som den nesten kan gjøre, og det ble en enkel seier på en elendig bane. I kveld blir banen trolig ordentlig bra, Digital Asset går nok en 16-tid om nødvendig, og vi velger IKKE å spekulere. ALL IN!



2 Gogobet Sisu – Er hesten vi frykter, og den som skal med om man spekulerer. Kommer ut etter et lengre avbrekk, men Mauri Jaara pleier å ha hestene sine i orden etter opphold, og på ren kapasitet er dessuten denne ganske så bra. 10 Gun De Chanlecy – Har vært bra i et PROVLOPP, men det kan umulig bli enkelt å runde fra 20m tillegg på en bane som i kveld.

V64-3 : 2 Källsjöviking – Er en 5-åring som utvikler seg veldig fint, og sist var den knallgod fra dødens. Gikk altså 27,1 fra en utvendig posisjon, og det er kjapt på isbane. Her burde det bli gratis tet, og da er spørsmålet hvem som kommer tidlig, og trykker opp noen fart? Kan fort få lure unna første 1000m, og da blir den alt annet enn enkel å fange. SPILLES! 8 Spang Viktor – Er mer enn god nok, men noe variabel. Fikk maks mot ganske tøffe hester, og var muligens ikke helt på topp da. Er HET om den har en av sine bedre dager. 12 Björlifant – Hadde normalt jogget rundt et lite felt som dette med toppform. Nå rapporteres det ikke akkurat toppform etter oppholdet, og dermed blir det neppe et veldig offensivt opplegg. Er uansett såpass bra at den skal med om man først garderer. Disse tre skiller seg KLART ut.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.