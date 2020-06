Strålende V64-omgang fra Sverige

Bankeren slår endelig til? Beste hesten, men blir likevel ingen favoritt? Storskrell som er bedre enn raden! Vi byr på oppdaterte V64-vurderinger, og her skal vi til lukene! Du tar vel rygg?

Lerum med topptips på Jarlsberg 1. juni - Kr.960 ble til Kr.10 232!

Vi pangstartet juni-mnd, og undertegnedes V65-vurderinger på Jarlsberg var sterke! Kinge Svarten ble banket på det meste, og det ble som ventet revansj fra løpet sist! Starstrucked (2-valg) ble lansert som en av dagens virkelige godbiter, og den hadde ingen problemer med å innfri. Den mellomste bongen til Kr.960 satt som spikret, og betalte ut meget fine Kr.10 232,-.



Solide gevinster i V75 på Bjerke lørdag 30. mai

Leirvåg valgte å bruke Jackson Avery som banker på sine V75-forslag på Nettavisen denne lørdagen og den måtte nøye seg med 2. plass. På Eksperten ble det dog fullklaff for den ene tråden av andelslagene som het "Siste Bjerke Gulljackpot). Her ble 5 Madelen L.T.C. bankerspilt i V75-7 og omgangens største 4 Komnes Bork var med på kun fire hester. Totalt ble det klaff for 21 andelslag på Eksperten:



Fem andelslag med fire andeler a kr 125 - utbetaling kr 10 076

To andelslag med fem andeler a kr 101 - utbetaling kr 10 076

Tre andelslag med fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 10 494

To andelslag med fire andeler a kr 250 - utbetaling kr 10 494

1 andelslag med ti andeler a kr 100 - utbetaling kr 10 494

1 andelslag med seks andeler a kr 332 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med ti andeler a kr 200 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med fem andeler a kr 400 - utbetaling kr 10 956

Tre andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med fire andeler a kr 899 - utbetaling kr 11 440

Lerum med solid V4-fulltreff 28. mai - Kr.960 ble til Kr.24 939!

Undertegnede traff meget bra i lunsjen til Halmstad torsdag, og det ble en SOLID opptur for mange av de som tok rygg. Den store bongen med en innleveringspris på Kr.960 satt nemlig som spikret, og betalte ut storfine Kr.24 939,-.



Lerum med V4-suksess 27. mai - Kr.960 ble til Kr.8 776!

Det ble en herlig opptur for dem som tok rygg på undertegnedes V4-bonger (Eksperten) til Kr.960 denne kvelden på Åby/Örebro. MT Mighty Winner (3-valg) ble lansert som dagens beste banker i V65-spillet, og den vant sitt løp veldig enkelt i V4-1. Stjernesmellen Bikila (6-valg / 2,5%) var med på kun fire hester, og ble også nevnt som en mulig skrell i vår tekst til V65-omgangen.

Östersund byr på DOBBELTKJØRING denne helgen, og moroa starter allerede i kveld. Det er bra kvalitet på flere av løpene, og nå er vel det endelig dags for bankeren? 2 Rose Run Sydney (V64-1) går ned minst en klasse, den står i et perfekt spor, og dette dreier vel seg om tet og slutt? ALL IN!

Ta rygg på følgende:



V64-1 : 2 Rose Run Sydney – Er feltes i særklasse beste hest, og gjør den bare som den skal så tar den seg av et løp som dette. Fikk maks i beintøffe omgivelser sist, mens den holdt klart bra etter å ha dradd unna i et knallhardt tempo gangen før. Her er den betydelig billigere ute når det gjelder motstand, og fra tet er dette hesten å slå. Er en veldig motivert storfavoritt.

V64-2 : 5 Malibu – Vi prøver oss med et langskudd i et ganske dårlig løp. Malibu ble grovt hindret sist, men var godtgående når den feilet via drøye spor mot oppløpet. Hadde nok gått 15,9-16,0/2660mv, og er altså klart bedre enn hva du kan lese ut fra raden de siste gangene. Har form til å vinne om den bare går feilfritt, og den må med på alt!

V64-3 : 7 Playing Trix – Er en 3-åring under herlig utvikling, og den var knallgod etter at man rykket skoene sist. Kom da i stor fart via tredjespor ned mot siste sving, og fullførte solid. Tapte kun for stortalentet Hidalgo Heldia, og på klokken stod det 12,3 s 800m. Her møter den helt riktig motstand, det blir igjen «racerbalanse», og den må bare prøves nå.

V64-4 : 2 Nygårds Hellevi – Var godkjent treer i langt tøffere omgivelser enn dette sist. Gangen før galopperte den med krefter igjen på oppløpet. Ligger veldig i skorpen, den står perfekt inne i dette løpet grunnlagsmessig, og kusken er dessuten meget god. Vår ide i et ellers litt småskummelt kaldblodsløp.

V64-5 : 7 Whipped Eggs – Er ikke så veldig enkel å bli klok på, og er vel en hest vi aldri kan stole helt på. Etter å ha sett elendig ut i flere løp, var den plutselig helt rå sist, og kom alene til mål. Vinner trolig dette om den leverer på sitt beste, og den skal stå først på ranken. Bak favoritten er det veldig jevnt, og vi plukker med oss noen hester på de litt større bongene.

V64-6 : 4 My Tambourine Man – Er en KANON i grunnlaget, og gjør her en spennende start etter et lengre opphold. Nicklas Westerholm pleier å ha hestene sine i orden etter opphold, og dette er den hesten vi gleder oss mest til å se på fredag. Må bare prøves direkte, neste gang kan den nemlig være oppbrukt som et godt objekt…